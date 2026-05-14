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Licenciados de las FFAA reciben una bonificación del 10% en concursos del sector público

Josfer Salas Reynaga, coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, brindó más detalles de los otros beneficios para los jóvenes

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Quienes han cumplido con el servicio militar reciben un incremento en sus calificaciones al participar en convocatorias, ventaja que facilita el acceso a distintos cargos dentro del sector gubernamental
Quienes han cumplido con el servicio militar reciben un incremento en sus calificaciones al participar en convocatorias, ventaja que facilita el acceso a distintos cargos dentro del sector gubernamental| Andina

El personal que culmina el servicio militar en las Fuerzas Armadas accede a una bonificación del 10 % sobre la nota final en los concursos de acceso al empleo público, según confirmó Josfer Salas Reynaga, coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa. Esta medida se aplica a todos los procesos de selección estatales y busca reconocer la formación y experiencia adquiridas durante el periodo de servicio.

De acuerdo con declaraciones a Agencia Andina, Salas Reynaga precisó que la bonificación no se limita a cargos relacionados con la seguridad, sino que abarca cualquier convocatoria dentro del sector público.

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“Cuando quieren ejercer alguna labor dentro del Estado, tienen un 10 % adicional a la nota final del concurso correspondiente”, explicó el funcionario del Ministerio de Defensa. Este puntaje extra se suma al promedio obtenido en el proceso de selección, lo que puede marcar la diferencia entre ingresar o no a la institución seleccionada.

Exmilitares acceden a bonificación en procesos públicos, beneficio se aplica a todas las áreas estatales
Exmilitares acceden a bonificación en procesos públicos, beneficio se aplica a todas las áreas estatales | Andina

La medida se extiende a entidades como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), organismos del Estado y otras dependencias públicas, independientemente del área profesional a la que aspire el postulante. Según la autoridad, el beneficio responde al aporte que los licenciados pueden ofrecer tras su experiencia en la vida militar, donde se privilegia la disciplina, el orden y la capacitación técnica.

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Incentivos adicionales y convenios

Más allá de la bonificación en procesos públicos, existen otros incentivos dirigidos a quienes egresan del servicio militar. El vocero mencionó la posibilidad de obtener un descuento del 50 % en los exámenes de admisión para quienes deseen reincorporarse a las Fuerzas Armadas como personal de carrera. Además, el Ministerio de Defensa avanza en convenios con entidades educativas para facilitar el acceso a programas como Beca 18, entre otros instrumentos de apoyo, dirigidos a ampliar las oportunidades profesionales y académicas de los licenciados.

“Muchos jóvenes que no han terminado la secundaria pueden continuar sus estudios dentro de las instituciones armadas”, remarcó Salas. El funcionario insistió en que la preparación de los conscriptos abarca aspectos tecnológicos y no solo actividades físicas o de seguridad, lo que habilita a los licenciados para desempeñar funciones en distintos ámbitos del sector público.

Quienes concluyeron el servicio militar obtienen un porcentaje extra en la nota final para ingresar a organismos estatales, según confirmó el Ministerio de Defensa
Quienes concluyeron el servicio militar obtienen un porcentaje extra en la nota final para ingresar a organismos estatales, según confirmó el Ministerio de Defensa| Andina

Señaló que muchos de los conscriptos pueden continuar sus estudios secundarios al interior de las instituciones armadas y, posteriormente, al egresar, tienen acceso gratuito a un instituto superior tecnológico ubicado en Rímac, dedicado exclusivamente a licenciados.

El coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos destacó que los jóvenes cuentan con opciones para compatibilizar la formación militar con estudios universitarios o en institutos, ya que existen autorizaciones y permisos excepcionales para quienes deseen seguir una carrera académica durante el servicio.

Requisitos

  • Para postular al Servicio Militar Voluntario en la 1ra Brigada de Fuerzas Especiales en julio de 2025, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad. Este documento es fundamental para acreditar la identidad del postulante ante las autoridades militares.
  • También se exige una copia del Certificado de Estudio o las Constancias de logros de aprendizaje, emitidas por el Ministerio de Educación (MINEDU). Este requisito permite verificar el nivel educativo alcanzado por el aspirante.
  • Otro requisito indispensable es la Constancia de Inscripción Militar correspondiente a clases anteriores. Este documento acredita que el postulante ha cumplido con el proceso de inscripción previo ante las entidades competentes.
  • En cuanto a las condiciones físicas, se ha establecido una estatura mínima de 1,55 metros para varones y de 1,50 metros para damas. Este criterio responde a los estándares definidos para el desempeño de las actividades propias del servicio militar.
  • Por último, la edad del postulante debe estar comprendida entre los 18 y 30 años. 

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