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Pamela López explota contra Christian Cueva tras pedido de tenencia: “Sobre mi cadáver me vas a quitar a mis hijos”

La trujillana se mostró indignada al conocer las decisiones de su expareja en su contra, mientras ella está en aislamiento en ‘La Granja VIP’

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La trujillana se mostró indignada al conocer las decisiones de su expareja en su contra, mientras ella está en aislamiento en ‘La Granja VIP’ | La Granja VIP

La participación de Pamela López en el reality ‘La Granja VIP’ se ha visto marcada por una fuerte reacción tras conocer las recientes acciones legales de su expareja, Christian Cueva, quien solicita la tenencia de sus hijos y una revisión del monto de la pensión alimenticia.

La empresaria trujillana, aislada por las reglas del programa, recibió autorización para conversar de forma privada con su hija mayor, después de que la menor expresara inquietudes sobre la situación familiar y la necesidad de consultar decisiones legales.

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Minutos antes de regresar a la transmisión en vivo, López mostró su indignación ante las cámaras del programa, lanzando un mensaje contundente dirigido a Cueva.

Primer plano de Pamela López, una mujer con chaqueta de mezclilla, llorando con lágrimas en los ojos, mientras una mano de un hombre la conforta
Pamela López, visiblemente conmovida y derramando lágrimas, reacciona a la controversia por la tenencia de sus hijos con Christian Cueva.
“Solamente te voy a decir a ti, sobre mi cadáver me vas a quitar a mis hijos. Primero muerta, para ti desgraciado, ni con mi madre ni con mis hijos. Ya voy a salir para que te metas conmigo, pero no con mi madre”, afirmó, visiblemente afectada.

En ese contexto, la empresaria reconoció públicamente que la situación la había desbordado. “Necesito salir. Necesito irme. Necesito solucionar mis temas”, manifestó, aunque finalmente optó por permanecer en el programa.

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Pamela López sentada en un set de televisión con otras personas, mostrando una expresión de preocupación; hay letreros en pantalla que dicen "La Granja VIP" y "Pamela preocupada"
Pamela López, visiblemente preocupada, comparte su angustia por el bienestar de su madre e hijos, en medio de la disputa legal con Christian Cueva por la tenencia.

Pamela López le recuerda a Christian Cueva que no criaba a sus hijos

Durante una conversación con la conductora Ethel Pozo dentro del programa, López cuestionó la implicancia cotidiana de Cueva en la crianza de sus tres hijos menores.

“Pedirme la tenencia compartida cuando nunca has cambiado un pañal, cuando nunca has preparado una mamila, cuando nunca has asistido al colegio, salvo este último año porque las circunstancias se dieron así y estuviste obligado a estar presente”, declaró la empresaria, subrayando la ausencia del futbolista en las tareas diarias y la vida escolar de los menores.

A este argumento sumó la distancia geográfica, recordando que Cueva reside en una ciudad distinta a Lima, donde los hijos estudian y han formado su entorno.

“Tú no vives en Lima y mis hijos estudian en Lima. Como se dio nuestra separación, pedirme tenencia compartida me parece totalmente absurdo”, señaló López, reforzando la inviabilidad de la solicitud desde su perspectiva.

Pamela López rompe el silencio y desmiente categóricamente a Christian Cueva sobre la tenencia compartida de sus hijos, asegurando que él nunca ha participado activamente en su crianza. Video: TikTok @riclatorrez

La trujillana fue enfática al abordar la postura de sus hijos frente a la posibilidad de un cambio en la tenencia. Aunque reconoció que son menores de edad, sostuvo que el apego hacia ella resulta absoluto.

Mis hijos nunca se han despegado de mí. Si tú les preguntas, para ellos ni siquiera es opción irse con su papá por ahora”, aseguró, resaltando la estabilidad emocional que, según su versión, los menores encuentran en su compañía.

El caso ha generado repercusión mediática en el contexto del reality y en redes sociales, donde diversas figuras han opinado sobre la disputa entre López y Cueva.

Imagen dividida mostrando a Pamela López con lágrimas en el rostro a la izquierda y a Christian Cueva hablando con un micrófono a la derecha
Pamela López muestra su preocupación por la seguridad de su madre e hijos tras las recientes declaraciones de Christian Cueva.

La controversia se produce mientras la empresaria permanece alejada de sus hijos, su familia y su entorno habitual debido a su participación en ‘La Granja VIP’, situación que, según expresó, complica aún más la gestión de su vida personal y la defensa de sus derechos como madre.

Por el momento, la solicitud legal de Christian Cueva sobre la tenencia y la pensión alimenticia de sus hijos sigue en proceso, mientras la reacción de Pamela López suma un nuevo capítulo al conflicto familiar.

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