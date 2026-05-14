La dura confesión de Thaisa Mc Leod sobre su cambio físico: “No podía verme al espejo, no podía seguir faltándome el respeto”

La opuesta peruana sorprendió a todos con su rendimiento en Atlético Atenea. Créditos: Central Vóley / Youtube.

Thaisa Mc Leod cerró una temporada sobresaliente con el respaldo de Lorena Góngora y todo Atlético Atenea. La opuesta peruana fue determinante para que el club lograra un histórico sexto puesto y su desempeño le abrió las puertas de la selección nacional.

En una entrevista reciente con Central Vóley, Mc Leod repasó su experiencia en la Liga Peruana de Vóley y compartió un mensaje dirigido a las jóvenes que sueñan con desarrollarse en el deporte.

PUBLICIDAD

“Mírate en el espejo y pregúntate si literalmente estás donde quieres estar. Y si tú lloras diciendo eso, es porque necesitas un cambio y necesitas aprender a autoevaluarte, ver qué estás haciendo y ver qué es lo que puedes mejorar según lo que tú estás viendo en el espejo”, señaló.

Durante la charla, Thaisa relató el proceso personal que vivió para cambiar su físico, logrando bajar varios kilos con el objetivo de alcanzar el máximo rendimiento, como en los inicios de su carrera, cuando fue tricampeona nacional con Regatas Lima.

PUBLICIDAD

“Eso es lo que hice yo. Yo no me podía ni ver, no me podía ni ver. Y cuando yo por fin me he visto en el espejo, se me cayó el mundo. Es como que desde ahora tengo que empezar. No puedo seguir permitiéndome faltándome el respeto de esta forma. Tengo que comenzar a sumar en mi vida antes que el resto”, confesó con la voz entrecortada.

La dura revelación de Thaisa Mc Leod sobre su cambio físico.

El futuro de Thaisa Mc Leod

Alexandra Villarán, presidenta de Atlético Atenea, confirmó la continuidad de Thaisa Mc Leod en el club. Además de su rol como jugadora, la opuesta peruana también se desempeña como entrenadora de las categorías menores, donde su presencia genera admiración entre las jóvenes promesas.

PUBLICIDAD

“Thaisa está aquí y nos está ayudando. Estamos contentas porque cada vez se involucra más con la institución. Las niñas la admiran. Buscamos que siempre tengan como referente a las jugadoras de su club”, expresó Villarán en diálogo con Dosis de Voleibol.

Alexandra Villarán se refirió a las voleibolistas nacionales que seguirán en el club. Créditos: Dosis de Voleibol / Youtube.

En paralelo a su permanencia en Atenea, Mc Leod mantiene el foco en la selección peruana de vóley. La deportista volvió a recibir el llamado de Antonio Rizola y actualmente entrena con el objetivo de quedar entre las convocadas para la Copa América y el Campeonato Sudamericano de este año.

PUBLICIDAD

Thaisa opta por transitar estos desafíos con cautela y sin apuros. Su meta para la temporada es superar el 60% del rendimiento que alcanzó en la campaña 2025/2026 y así acercarse a su mejor versión, buscando sentirse orgullosa de sí misma.

“La verdad es que a mí no me gusta adelantar las cosas, porque quiero que las cosas fluyan solas, pero ojalá ver a una Thaisa que tanto ha trabajado, ojalá verla en el campo y luchar por puesto, por su nombre y por todo lo que ha logrado hasta ahorita. Y no solamente yo, sino toda la gente que me ha ayudado a volver a levantarme, poder hacerles sentir orgullosa de mí”, concluyó.

PUBLICIDAD

La primera lista de convocadas de la selección peruana de vóley.

Renovaciones en Atlético Atenea

Thaisa Mc Leod no será la única que permanecerá en Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Ale Villarán confirmó la continuidad de otras jugadoras nacionales, entre ellas María José Rojas y Bárbara Agresott.

El club limeño también aseguró la presencia de extranjeras. La central venezolana Isabel Fernández y la atacante argentina Nicole Pérez, quien finalizó como máxima anotadora del torneo con más de 500 puntos, seguirán integrando el plantel.

PUBLICIDAD