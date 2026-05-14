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Melcochita defiende su relación pese a marcada diferencia de edad: “Tengo derecho a rehacer mi vida”

El comediante se mostró feliz con este nuevo comienzo y aseguró que su público entiende su nuevo amor

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Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, salió al frente para responder a las críticas que surgieron tras oficializar su relación con Heydi Amado, una joven de 22 años. El artista, de 89, afirmó que no se deja afectar por los comentarios de su expareja, Monserrat Seminario, ni por las opiniones negativas en redes sociales, y defendió el derecho a buscar la felicidad sin importar la edad.

La noticia de la relación se conoció luego de que Villanueva fuera captado junto a Amado en una discoteca de Lima. El comediante confirmó que el vínculo es formal y que no tiene intención de ocultarlo.

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“Sí. Hay que dejarse de estar escondiendo, no estoy haciendo nada de malo. Estamos intentando y probando cómo van las cosas. Estamos yendo paso a paso, sin hacerle daño a nadie”, explicó.

Melcochita, un hombre maduro con traje estampado, besa la mejilla de una mujer joven de cabello oscuro que sonríe con los ojos cerrados. Ambos están en un interior
El comediante Melcochita expresa su amor y defiende su relación sentimental a pesar de la notable diferencia de edad con su pareja.

El anuncio provocó la reacción de Seminario, quien lanzó comentarios irónicos sobre la diferencia de edad y cuestionó la sinceridad de la joven pareja. A pesar de estos cuestionamientos, Melcochita enfatizó que su prioridad es el bienestar personal.

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“Tengo derecho a rehacer mi vida, así que lo único que me importa es que soy feliz. Hay gente egoísta, pero mi público entiende que tengo derecho a ser feliz”, declaró el artista en diálogo con Trome.

La relación entre Villanueva y Amado también fue tema en programas de espectáculos, donde se mostraron imágenes de la pareja en actitud cariñosa y se realizaron comentarios comparando al comediante con figuras literarias. Ante las bromas, Melcochita se mostró sereno: “Que hablen lo que quieran, soy feliz. Tengo trabajo, salud, hay amor en mi vida y estoy siempre con Dios”.

Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.

Respecto a su nueva pareja, el humorista destacó las cualidades de Heydi y el apoyo que recibe en su vida cotidiana. “Es una persona buena, cariñosa, educada y me trata muy bien. Me cocina, me viste y me engríe como si fuera un niño”, compartió.

Consultado sobre las versiones de Seminario, quien sugirió que la joven tendría otras parejas, Melcochita evitó la polémica. “Habla un montón de cosas, pero no le hago caso. Yo no me meto con ella, espero que sea feliz y que me deje ser feliz”.

La relación ha generado debate y comentarios divididos en redes sociales, principalmente por la brecha generacional.

Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita responde sin filtros a Monserrat tras decir que usa la “pastillita azul”. Captura: Magaly TV La Firme.

Monserrat cuestiona el nuevo romance de Melcochita

Monserrat Seminario, expareja de Pablo Villanueva, conocido como “Melcochita”, manifestó su incomodidad tras la aparición pública del comediante con Heydi Amado, de 22 años. Las imágenes del humorista junto a la joven generaron polémica, especialmente porque la relación salió a la luz poco después de su reciente separación.

Seminario señaló que Heydi no era ajena al entorno familiar, ya que vivió en su casa durante dos años y fue tratada como una hija. “Esa chica vivió en mi casa durante dos años, trabajaba en mi casa, mis sospechas eran ciertas, la verdad siempre sale a la luz”, declaró.

La reacción de Seminario se centró especialmente en el impacto emocional que la noticia tuvo en sus hijas. Según relató, ambas menores consideraban a Heydi parte de la familia y recibieron con conmoción la noticia del romance.

Una mujer a la izquierda señala con el dedo mientras mira a una pareja que se abraza felizmente, rodeada de corazones flotantes rojos y rosas.
Monserrat Seminario, con un gesto de reclamo, observa a Melcochita y Heydi Amado abrazados y sonrientes, rodeados de corazones que simbolizan su evidente amor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que me afecta es que mis hijas le tengan repudio a su padre, porque su papá también la crió como una hija y prácticamente se ha metido con su hija o nieta”, sostuvo.

De acuerdo con Seminario, las niñas tuvieron una reacción física y emocional muy fuerte al ver el ampay: lloraron y vomitaron al enterarse de la relación de su padre con la joven.

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