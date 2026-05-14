Perú

Grupo 5 hizo vibrar a México por primera vez: así fue su presentación en Oaxaca

La agrupación peruana pisó tierras aztecas para llevar su cumbia y sus seguidores expresaron su felicidad por tenerlos

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Una imagen dividida muestra a fans emocionados a la izquierda y a los integrantes de Grupo 5 bailando en el escenario a la derecha
Los miembros de Grupo 5 y sus fans disfrutan la histórica primera presentación de la banda en Oaxaca, México.

El 12 de mayo, Grupo 5 cumplió uno de los sueños más anhelados por sus integrantes y seguidores: presentarse por primera vez en México. El concierto, realizado en Salina Cruz, Oaxaca, marcó el inicio de la relación directa entre la popular banda de cumbia y el público mexicano, que respondió con entusiasmo y muestras de cariño desde los días previos al evento.

Durante semanas, el grupo había anunciado su llegada a México, país que hasta ahora no había formado parte de sus giras internacionales. La expectativa fue creciendo en redes sociales, donde los seguidores compartían mensajes de bienvenida y contaban los días para ver a la agrupación en vivo. Finalmente, la espera terminó con un espectáculo que dejó huella en quienes lograron asistir.

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El show de Grupo 5 en México | TikTok

El evento se convirtió en tema de conversación en plataformas como TikTok, donde circularon videos que mostraban la emoción de los fans. En las grabaciones se observó a decenas de personas llegando temprano para asegurarse un lugar cerca del escenario.

Los asistentes corearon temas emblemáticos como ‘La Culebrítica’, ‘Adiós Amor’ y ‘El Ritmo de mi corazón’, acompañando cada interpretación con aplausos y mensajes de agradecimiento.

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Las imágenes se viralizaron rápidamente, y muchos usuarios celebraron la primera presentación de Grupo 5 en México. Algunos resaltaron que el local estuvo lleno y defendieron la convocatoria ante comentarios críticos sobre la cantidad de público.

Entusiastas fans de Grupo 5 se reúnen en Oaxaca, México, tras una barrera. Sostienen una bandera peruana y carteles bajo una carpa decorada con papel picado
Entusiastas seguidores de Grupo 5 se congregan en Oaxaca, México, para presenciar la histórica primera actuación de la banda, agitando banderas y carteles de apoyo.

Lo cierto es que quienes estuvieron presentes disfrutaron de un show completo, con una banda entregada que no escatimó esfuerzo para conectar con su nueva audiencia.

Varios seguidores expresaron en redes sociales su deseo de que esta visita sea la primera de muchas. Consideraron que la energía vivida en Oaxaca es apenas el inicio de una serie de conciertos que podría extenderse a otras ciudades mexicanas. Para los asistentes, la noche fue inolvidable. La emoción y la alegría predominaron, más allá de cualquier discusión sobre la asistencia.

La agrupación peruana hizo sentir la música en Oaxaca | YouTube

Grupo 5 sigue creciendo internacionalmente

La llegada de Grupo 5 a México ocurre en medio de una etapa de expansión para la orquesta chiclayana, que en los últimos años se consolidó como una de las agrupaciones de cumbia más importantes de Latinoamérica. En 2024, celebraron 51 años de historia con tres conciertos consecutivos en el Estadio Nacional de Lima, reuniendo a más de 150 000 personas y ubicándose entre los artistas con mayor convocatoria en la historia del Perú, junto a nombres como Paul McCartney, Luis Miguel, Aventura y Karol G.

El crecimiento del grupo también se refleja en el ámbito digital. Actualmente, Grupo 5 es el segundo artista más visto en YouTube en Perú, superado solo por Bad Bunny. Doce de sus videos figuran entre los cien más vistos y la banda registra más de nueve millones de visitas semanales. En Spotify, el tema ‘Motor y motivo’ suma más de 62 millones de reproducciones y el grupo figura entre los artistas peruanos más escuchados del año 2025.

Imagen dividida: cinco hombres con camisas celestes señalando; a la derecha, un cantante en escenario con luces, fuegos artificiales y público
Grupo 5 confirma su primer concierto en México y genera gran expectación entre sus seguidores mexicanos. (Instagram Grupo 5)

La internacionalización de Grupo 5 se refuerza con colaboraciones junto a figuras como Fonseca, Eddy Herrera, Eva Ayllón, Noel Schajris y Agua Marina. Además, realizaron presentaciones fuera del Perú, como el “Mix Shapis” grabado en el Movistar Arena de Chile, que acumuló 18 millones de vistas en YouTube Music. La reciente experiencia en México abre un nuevo capítulo en el recorrido de la agrupación, que sigue sumando escenarios y conquistando públicos en toda la región.

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