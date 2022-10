Rodrigo González reveló que en más de una ocasión discutió con Gigi Mitre detrás de cámaras. | Willax Televisión.

Rodrigo González y Gigi Mitre forman una de las duplas más carismáticas de la televisión peruana, por lo que han estado juntos durante 10 años a través de la señal de Latina y luego en Willax Televisión, donde siguen haciendo de las suyas todas las tardes.

La fuerte amistad que tienen ambos conductores de televisión se evidenció cuando la Policía fue a detener a ‘Peluchín’ por presuntamente haber incumplido con las medidas de protección que se le habían impuesto a tener un tema legal con Karen Schwarz, Cathy Sáenz y Susana Umbert.

Ahora, durante una entrevista que tuvo con Regina Alcóver, Rodrigo González confesó que a lo largo de su amistad con Gigi Mitre han tenido más de una discusión, pero esto no se ha visto reflejado frente a cámaras.

“Nos conocemos desde hace 14 años. No nos hemos peleado, hemos discutido varias veces. Si hemos discutido por algo o estamos molestos por algo, a la hora de salir al aire, se nos olvida”, expresó la figura de Willax TV.

De otro lado, el conductor de ‘Amor y Fuego’ precisó que su amistad con Magaly Medina simplemente se terminó y que no tiene ningún problema con ella, por lo que considera que no se encuentran peleados como todos quieren aparentar, esto pese a las duras críticas que tiene él sobre la ‘Urraca’.

“Yo le deseo lo mejor de la vida, me parece una triunfadora, me parece la mejor en lo que hace, la pionera, además, y celebraré cuando en la vida le vaya bien y no me alegraré cuando las cosas le vayan mal, nunca. Pero, hay gente que cumple un determinado rol, en un determinado momento de la vida y luego las personas o evolucionan en diferente dirección o en algunas involuciones”, comentó.

Asimismo, ‘Peluchín’ le mandó una indirecta a Magaly Medina y señaló que existieron personas que llegaron a su vida para cumplir un determinado rol y luego simplemente desaparecieron. “Luego las personas evolucionan en diferente visión o para ti, algunas involucionan”, agregó.

Gigi Mitre y su vergonzoso momento en su cumpleaños

La conductora de ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre, pasó un vergonzoso momento cuando la producción de su programa le pidió que corte un pedazo del pastel que le habían traído por su cumpleaños.

De inmediato, la compañera de Rodrigo González recibió un cuchillo y procedió a partir la torta, esto sin imaginar que estaba cortando el tecnopor que era parte de la maqueta. Al finalizar, ‘Peluchín’ y su equipo no pudieron evitar reírse de ella.

