Perú

Plan de Buen Gobierno sobreestima en más de 18 mil los mineros formalizados en su propuesta para 2031

La web de verificación de información PerúCheck advierte que el plan de Buen Gobierno incurre en un error al confundir la inscripción en el Reinfo con la formalización minera efectiva

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Hombre sonriente en camisa blanca levanta el puño. A la izquierda, logo del Partido del Buen Gobierno con sol humanizado. Fondo: mapa de Perú y paisaje
El símbolo del Partido del Buen Gobierno está inspirado en la iconografía de Guamán Poma de Ayala y busca representar una identidad vinculada a lo andino. (Infobae / Composición)

El plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno, encabezado por Jorge Nieto, sostiene la existencia de más de 18.000 mineros formales como base para alcanzar la meta de 150.000 mineros formalizados al 2031. Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida por la web de verificación de información PerúCheck, que señala que el plan confunde la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) con la formalización efectiva, un error que distorsiona la realidad del sector.

El Partido del Buen Gobierno propuso como objetivo impulsar la formalización de los 18.561 mineros “formalizados” según su interpretación, pero las cifras oficiales y las verificaciones independientes muestran que esa base inicial está errada.

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En el reciente proceso electoral del 12 de abril de 2026, el Partido del Buen Gobierno obtuvo el cuarto lugar en la preferencia electoral, posicionándose detrás de Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, quien disputará la segunda vuelta contra Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Rafael López Aliaga de Renovación Popular se ubicó en tercer puesto, mientras que Jorge Nieto Montesinos, líder de Buen Gobierno, logró representación en el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, consolidando una presencia parlamentaria relevante aunque limitada frente a las principales fuerzas políticas.

Reinfo se vuelve a prorrogar y CONFIEP advierte que el país repetirá la misma crisis de informalidad en 2026 y 2027. (Foto composición: Infobae Perú)
Reinfo se vuelve a prorrogar y CONFIEP advierte que el país repetirá la misma crisis de informalidad en 2026 y 2027. (Foto composición: Infobae Perú)

Cifras y realidades de la formalización minera

La formalización minera en el Perú es un proceso complejo y de largo aliento. Según la Defensoría del Pueblo, la formalización requiere el cumplimiento de obligaciones en materia ambiental, laboral y administrativa, tal como lo establece el marco normativo vigente. El informe defensorial de 2013 detalla que, aunque más de 77.700 operadores mineros presentaron declaraciones de compromiso para iniciar el proceso de formalización, solo 61.977 fueron registradas oficialmente por el Ministerio de Energía y Minas. Esto revela que existe un grupo de más de 20.000 operadores que, al no presentar ni siquiera la declaración inicial, quedaron en condición de ilegalidad y sujetos a interdicción por parte del Estado.

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La diferencia entre quienes solo se inscriben en el Reinfo y quienes han completado el proceso de formalización es fundamental. Mientras la inscripción es un primer paso administrativo, la formalización efectiva requiere cumplir todos los requisitos legales y técnicos, incluyendo estudios de impacto ambiental y registros laborales, entre otros. Esta distinción es vital para entender el verdadero alcance de las políticas mineras y evitar la proliferación de cifras que no reflejan la realidad operativa del sector.

mineria - reinfo
mineria - reinfo

Minería informal e ilegal: impactos y desafíos persistentes

La minería informal e ilegal continúa representando un grave problema. El informe de la Defensoría del Pueblo advierte que muchas minas abandonadas son ocupadas por mineros informales o ilegales, lo que incrementa los riesgos de accidentes y daños ambientales severos. La falta de control estatal y la débil fiscalización de insumos críticos, como el mercurio, contribuyen a la expansión de esta actividad y a la generación de conflictos sociales en regiones como Madre de Dios.

Las acciones estatales, que incluyen interdicciones, decomisos de maquinaria y destrucción de equipos, han logrado avances, pero la formalización y la remediación ambiental avanzan con lentitud. La Defensoría insiste en la urgencia de aprobar planes de recuperación ambiental y fortalecer la coordinación interinstitucional para enfrentar la magnitud del problema, que afecta no solo al ecosistema, sino también a la salud y la seguridad de miles de peruanos.

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