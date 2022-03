Joselito Carrera es captado discutiendo en la calle con su novia tras ‘ampay’ con Sully Sáenz

Joselito Carrera es captado discutiendo con su pareja. (Foto: Instagram/ Willax TV)

Después de ser captado en una comprometedora situación con Sully Sáenz, las cámaras de Amor y Fuego filmaron una vez más al actor y conductor de TV Joselito Carrera, esta vez, discutiendo con su pareja Margely. Según el programa de Willax TV, esto tendría que ver con el reciente ampay del animador con la exintegrante de Esto es Guerra.

En el adelanto del informe que se verá este martes 8 de marzo, se puede ver al conductor de ‘Emprendedor, ponte las pilas’ discutiendo en plena calle con su pareja. La mujer baja de una camioneta blanca y se enfrenta al animador, a quien incluso empuja. Además, se puede ver que le reclama con gritos algo, mientras que Joselito - según los gestos - intenta calmarla. ¿Esta discusión tendrá que ver con Sully Sáenz?

Como se recuerda, el pasado 7 de marzo, Amor y Fuego difundió un ‘ampay’ donde se le ve a Joselito Carrera junto a Sully Sáenz. En el video se puede apreciar al presentador de televisión apoyándose con sus dos brazos en una luna y en medio está la conductora.

En otro video se ve a Sully subiendo a la camioneta de Joselito Carrera, a parecer el animador la llevó a su casa. Cabe señalar que la exchica reality se encuentra soltera, mientras que Joselito sí tendría una relación.

¿QUÉ DIJO JOSELITO CARRERA SOBRE EL AMPAY CON SULLY SÁENZ?

Joselito Carrera se refirió al video que difundió Amor y Fuego, donde se le ve con Sully Sáenz. El conductor negó que exista algún tipo de relación entre ellos, pues solo existe confianza de amigos.

“¿Conmigo? ¡No, nada que ver!”, indicó Carrera en entrevista para El Popular. Asimismo, detalló que no solo se reunión con la exmodelo, sino también con sus demás compañeros de trabajo.

“Fue una parrilla en la casa de (Juan Carlos) Orderique. Estuvieron varias personas, les voy a mandar una foto para que vean que no estuvimos solos”, acotó el conductor de TV. En la foto que mostró al medio se puede ver a renda Carvalho, Julinho, Tula Rodríguez, Sully Sáenz y Orderique.

Sully Sáenz y Joselito Carrera son captados en situaciones cariñosas y saliendo de una fiesta juntos. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

SULLY SAÉNZ ESTÁ SOLTERA

En el mes de febrero, Sully Sáenz aclaró que se encuentra soltera. Esto después que su expareja, un español llamado Ismael, le dedicara un romántico mensaje en su red social.

“Aquí dejo a la responsable de las flores, gracias por estos dos años lindos”, escribió Ismael para Sully Sáenz. De inmediato, la conductora salió a aclarar la situación a través del programa de Magaly Medina.

“Yo ahorita estoy soltera. No, no, no. No Estoy con él y no voy a dar detalles. No diré nada de mi vida sentimental, porque imagínate… Ya por experiencia anterior prefiero guardármelo para mí”, dijo la animadora.

“Fue en agradecimiento por el tiempo de la relación. La verdad que sí, lo considero que fue una etapa bonita, pero no significa otra cosa, no significa nada”, acotó Sáenz al ser consultada sobre este mensaje.

Cabe señalar que Sully se separó definitivamente de su esposo y papá de su hijo en abril del 2019. El canadiense Evan Piccolotto y la exintegrante de Esto es Guerra tienen una buena relación de padres actualmente.

