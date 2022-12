Andrea Llosa confirma salida de Fernando Díaz de ATV: “Ya no estará en el noticiero”

Andrea Llosa confirma salida de Fernando Díaz de ATV. Instagram

La conductora Andrea Llosa compartió un video en sus redes sociales que confirmaría la salida del conductor Fernando Díaz de ‘ATV Noticias: Edición Matinal’ y su traslado a una nueva casa televisora que podría ser Latina Televisión.

Así como lo dejo entrever en una entrevista a Infobae, el periodista estaba evaluando varias propuestas, entre ellas la del canal de la avenida San Felipe, la cual le parecía una de “las más interesantes” y sería con la que se habría decidido.

“Solo son propuestas. Yo me quedo todavía en ATV lo que queda de este año 2022. El otro año, no lo sé. Está la propuesta de Latina que me parece muy interesante, vamos a ver que pasa, no descarto nada”, dijo en la conversación con Infobae.

Pero, la presentadora de ‘Nunca Más’ despejaría todas las dudas y confirmaría lo que sería un secreto a voces. Debido a la gran amistad que tiene con Fernando Díaz, compartió una amena cena con él y su esposa por las fiestas navideñas. Mediante varias historias en su cuenta de Instagram, afirmó que el hombre de prensa dejará el noticiero de las mañanas para pasar a un nuevo canal.

“Estoy con un hombre que ha desertado, estoy con el que ha hecho la fuga de chacal... del canal, nada más y nada menos que Fernando Díaz Abanto. Lloren señitos, ya no estará en el noticiero... adiós Alicia Reto... no mentira, Alicia se queda”, inició diciendo la figura de ATV.

Andrea Llosa aseguró que Díaz ya no pertenecerá a su canal; sin embargo, está segura que le irá muy bien debido al gran profesional que es el reportero de ‘Día D’. Admitió que extrañará mucho a uno de sus mejores amigos de prensa, pero también celebró su crecimiento profesional.

“No sé qué cosa vamos a festejar porque te voy a extrañar, pero sé que te va a ir muy bien, porque eres el mejor de todos... vamos a celebrar, salud, amigo, yo desearía (ser tu colchón) pero, ya que te has ido a otro canal no puedo decir el nombre, pero comienza con...”, expresó Llosa.

Fernando iría a programa matutino de Latina

Además, de acuerdo a Magaly Medina, el conductor daría un paso al costado en ATV y podría pasar a formar parte del formato ‘Arriba mi Gente’ en reemplazo de Mathías Brivio, quien retornaría a América Televisión a conducir el reality de competencia ‘Esto es Guerra’.

“Se va de acá del 9, Fernando Díaz, que está en las mañanas y que es productor periodístico del programa dominical, se va a Latina a reemplazar en el programa de las mañanas a Mathías Brivio. No sé que más hará, de repente, lo mismo que acá ser productor periodístico de algún dominical de Latina. Lo que si sabemos es que va a reemplazar a Mathías Brivio en un programa que no sabemos si va a tener una vida larga, una apuesta bastante arriesgada, la de Fernando Díaz”, expresó la popular ‘Urraca’.

Fernando Díaz: “Quiero seguir explorando en la conducción”

El conductor de noticias de ATV asumiría nuevos retos y podría dejar de lado el periodismo. En la entrevista con Infobae contó que le gustaría explorar más allá del periodismo y seguir aprendiendo del código de la televisión en un programa en vivo.

“Quiero seguir explorando este camino de la conducción para ver qué más puedo hacer en la televisión, de qué soy capaz, qué otras cosas puedo hacer. Como periodista, ya sé cómo es que funciona, ya hay un dominio o una experiencia. Hay un poco de arte dentro de mí que me dice que puedes cantar, bailar, hacer más cosas, solamente hay que lazarse y soltarse. Es un proceso, manejar un poco más los códigos de la televisión, ese aprendizaje me llama mucho la atención”, confesó.

Fernando Díaz en ATV+. (Facebook)

