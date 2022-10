Andrea San Martín confiesa que Sebastián Lizarzaburu no es el amor de su vida. América TV/ América Hoy

Andrea San Martín llegó como invitada al programa de ‘América Hoy’ para participar del reto preguntas y respuestas, y como era de esperarse, le preguntaron sobre el tipo de vínculo que tiene con su expareja, Sebastián Lizarzaburu.

Como sabe la ‘Ojiverde’ en un anterior programa no descartó regresar con el padre de su hija mayor. Sin embargo, a la pregunta de la conductora Ethel Pozo: ¿Es verdad que Sebastián Lizarzaburu es hasta hora el gran amor de tu vida? Andrea respondió que no.

“No, porque si fuera el gran amor de mi vida estaríamos juntos, simplemente como eso. El cariño está intacto, creo que ambos somos las personas más especiales para los dos, tanto para él como para mí. Yo sé que significo para él en su vida y viceversa”, contó.

Por su lado, Janet Barboza le preguntó si aún tenía sentimientos para con Sebastián. Y San Martín respondió de forma inmediata y clara que si le tiene bastante cariño y que piensa que es viceversa, pero amor no es

“Sí, lo he dicho, el cariño está intacto. Ha sido una pena realmente para los dos que no haya funcionado, porque el cariño está ahí, el amor y buena onda también”, expresó la influencer.

Ethel Pozo no se quiso que dar con la duda y le consultó si les costó mucho tomar la difícil decisión de anunciar su separación luego de que se fueron a vivir juntos y compartieron con las niñas como una familia.

“Fue una decisión difícil para los dos, fue una despedida complicada, una transición no tan bonita para ninguno. Realmente no es que haya sido que hayamos terminado por algo malo. No es un hecho bonito porque no es una relación que no tenga un tema familiar incluido”, indicó.

Andrea San Martín asegura que su última relación con Sebastián no se compara a las anteriores. (Captura)

Como se recuerda para sorpresa de propios y extraños la pareja retomó su relación en diciembre del 2021, después de varios problemas legales que vivieron por la tenencia legal de su pequeña. A las semanas, Sebastián se fue a vivir al departamento de Andrea junto a su hija y a la pequeña que tuvo ‘La Ojiverde’ con Juan Víctor Sánchez.

Todo los seguidores de la pareja pensaron que esta vez sería la definitiva y se quedarían juntos, no obstante a mediados de septiembre pasado, anunciaron el fin de su relación sentimental. Algunos piensan que la motivos de su separación se debería a los mensajes que tanto Sebastián compartió con una chica en provincia y Andrea le escribió palabras bastante cariñosas al bailarín ‘Pato’ Quiñones.

Andrea San Martín en 'América Hoy'. Captura: América TV.

Andrea San Martín, este miércoles 12 octubre, en el programa de la producción de Gisela Valcárcel dejó en claro que, actualmente, llevan la fiesta en paz por el bienestar de su hija y también porque el cariño que se tienen mutuamente no se ha ido de la noche a la mañana.

“Nos vemos mucho más de lo que se ve en redes sociales. Tenemos mil razones para seguir viéndonos. No es que estemos obligados a llevarnos bien porque tengamos una hija en conjunto, lo hacemos porque nos queremos, aprendimos a manejar las situaciones de nuestra vida personal. Si no, nunca hubiéramos vuelto”, finalizó.

