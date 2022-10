Magnolia Merino, la polémica serie que satirizó la vida de Magaly Medina

Intro de la serie ‘Magnolia Merino, la historia de un monstruo’. Latina

Magaly Medina recordó una de las series que causó mucho revuelo en su momento, ‘Magnolia Merino, la historia de un monstruo’. Esta producción, realizada por Michelle Alexander, fue muy polémica en su momento, pues satirizaba la vida de la conductora de televisión. Si bien es cierto, se sabía sobre la gran incomodidad que le causó este proyecto a la presentadora, prefirió ignorarla y no hacer nada al respecto.

Muchos años después, Magaly Medina se refirió a esta serie biográfica no autorizada, indicando que estuvo muy tentada a demandar a la producción. Sin embargo, no lo hizo y se enfocó en su vida personal, recuperándose de la mala experiencia de haber estado en la cárcel.

‘Magnolia Merino, la historia de un monstruo’ se estrenó el 17 de noviembre del 2008 y finalizó el 16 de enero del 2009. La producción estuvo a cargo de Michelle Alexander y tuvo como protagonista a la experimentada actriz Ebelin Ortiz, quien fue bastante criticada por los cibernautas por tomar este papel.

Sin embargo, a nivel actoral ganó muchos elogios. Para sumergirse en la piel de Magnolia, la actriz tuvo que ponerse muchas prótesis. Su rostro fue cambiando a los largo de la serie, a causa de las cirugías estéticas que se cometía el personaje.

¿De qué trataba ‘Magnolia Merino, la historia de un monstruo’?

Esta teleserie estaba basada en la vida de Magaly Medina de una forma bastante risible. El personaje era una periodista que no goza de una belleza física y logra éxito por su programa de farándula. Su controvertida carrera es altamente criticada por sus ácidos comentarios y por cómo enfoca la noticia.

Magnolia se maquillaba de forma exagerada y contaba con gran soberbia. Lucho Cáceres interpretaba a su fiel productor. Además, contaba con la participación de reconocidas figuras como Liliana Trujillo, Mayra Couto, Haydeé Cáceres, Lucho Cáceres, Karen Dejo, Sergio Galliani, Irma Maury, entre otros.

Magnolia apareció en el programa de Gisela Valcárcel

Para la promoción de la serie, el personaje apareció en el programa de Gisela Valcárcel, ‘Bailando por un sueño’. En ese entonces, Ebelin Ortiz llegó a la pista vestida como Magnolia Merino, junto a Lucho Cáceres. Ambos bailaron en la secuencia ‘El Desafío’.

Magnolia Merino se presentó a Bailando por un sueño, de Gisela Valcárcel. | Panamericana TV

En una última entrevista con Infobae, Ebelin Ortiz se refirió a este polémico personaje. “Hace mucho tiempo que no hago TV y creo saber por qué. En algún momento me he metido con personajes muy queridos de la televisión. Nunca me perdonaron que me haya metido con Magaly Medina”, indicó.

