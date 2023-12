Navidad en Perú: ¿cuántas calorías tiene una cena de Nochebuena?

Las comidas tradicionales de Navidad en Perú pueden sumar entre 800 y 1.200 calorías por cena. (Composición Infobae)

Las festividades de fin de año en el Perú se distinguen por las reuniones familiares, marcadas por cenas y almuerzos compartidos tanto en los días previos a la Navidad como en la noche del 24 de diciembre. A pesar de celebrarse en plena temporada de verano, los clásicos panetones y el chocolate caliente continúan siendo invitados esenciales en las mesas de los hogares peruanos.

Las tradicionales cenas navideñas en el país cuentan con una variedad de platos, desde pavos hasta pollos, maridados con arroz árabe, puré de manzana o camote. Además, las bebidas para el brindis, como el champagne, se hacen presentes en estas ocasiones. Sin embargo, los excesos alimenticios durante esta temporada podrían desencadenar efectos desfavorables para la salud.

La nutricionista del equipo de Magnesol, Sylvia Rodríguez, advierte que una cena navideña promedio puede sumar entre 800 y 1.200 calorías, cifra que excede considerablemente las recomendaciones diarias de ingesta calórica establecidas por los especialistas, situadas alrededor de las 2.000 calorías por día.

El aumento de peso durante Navidad puede ser temporal, mayormente debido a la retención de agua. (Freepik)

“Una opción para enriquecer nutricionalmente la cena es sustituir la proteína animal por alternativas vegetales como tofu, seitán o carne de soya, las cuales oscilan entre 150 y 200 calorías”, sugiere Rodríguez, enfatizando la importancia de equilibrar la ingesta calórica sin privarse totalmente de los platos tradicionales.

No obstante, la especialista resalta que las restricciones estrictas en la alimentación no son la solución. Por ello, considera fundamental disfrutar de todos los alimentos de esta temporada, manteniendo un estilo de vida equilibrado. “Privarse de ciertos alimentos en estas fechas podría desencadenar un consumo excesivo en otro momento”, subraya.

En este sentido, Rodríguez hace hincapié en la importancia de una distribución adecuada en la cena navideña, recomendando la inclusión de ensaladas preparadas con verduras frescas o cocidas, así como la moderación en las porciones de postres, sin necesidad de eliminarlos por completo.

¿Aumento de peso?

Mesa navideña preparada con opciones de platos fitness para celebrar de forma saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las celebraciones navideñas ofrecen la oportunidad perfecta para encontrarse con aquellos a quienes no se ve regularmente a lo largo del año. El almuerzo o la cena se convierten en momentos esenciales para compartir y disfrutar juntos. Sin embargo, muchos comen demasiado en estas fechas festivas, lo que provocaría un aumento de peso.

La experta aclara que este incremento no necesariamente corresponde a un aumento en el porcentaje de grasa corporal, ya que es difícil acumular grasa en el cuerpo de manera instantánea. En su mayoría, este peso adicional suele ser resultado de la retención de agua, la cual tiende a regularse en un lapso de uno a dos días.

Durante las celebraciones navideñas, uno de los productos que suele recibir críticas es el panetón. Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud (Minsa), una porción de aproximadamente 100 gramos de panetón contiene alrededor de 370 calorías, equivalente al consumo de cinco panes. Además, si se agrega mantequilla, el valor calórico se incrementa aún más.

Conoce cuántas calorías tiene cada plato

Un análisis de 'The American Journal of Clinical Nutrition' revela las calorías de alimentos comunes en Navidad, desde el panetón con 371 calorías hasta el pavo con 189 calorías por 100 gramos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de un análisis de los valores nutricionales publicados por ‘The American Journal of Clinical Nutrition’, se revelan las calorías presentes en una porción de 100 gramos de algunos alimentos comunes consumidos durante las celebraciones navideñas.

El panetón encabeza la lista con 371 calorías, seguido por el arroz árabe con 169 kcal y el pollo al horno con 188 Kcal. Por otro lado, la ensalada fresca muestra un bajo aporte calórico con tan solo 37 calorías, mientras que la ensalada rusa se sitúa en 122 Kcal y la ensalada Waldorf en 132 Kcal. El puré de papas presenta 88 calorías y el pavo, conocido por ser una opción más ligera, contiene 189 Kcal en la misma porción de 100 gramos. Finalmente, el pollo a la brasa, sin incluir las papas, registra 220 Kcal.

¿Cómo quemar las calorías?

La clave es mantener un estilo de vida activo combinado con una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Te excediste un poco en la cena de Navidad y acumulaste alrededor de 3 mil calorías? Bueno, no te preocupes, porque si te gusta el ejercicio, quemar esa cantidad no es misión imposible. Por ejemplo, el running, ese ejercicio cardio estrella, puede eliminar entre 200 y 500 calorías en 30 minutos. Así que, técnicamente, unas dos a tres horas de trote podrían equilibrar esa indulgencia navideña.

Si correr no es lo tuyo, caminar es una alternativa amigable. En media hora, podrías perder entre 100 y 300 calorías, dependiendo de tu peso. No hace falta caminar esas tres horas en un solo día. Distribúyelo a lo largo de varios días y, si ya eres caminante regular, no hay de qué preocuparse.

Si ya tienes una rutina de ejercicios establecida, es probable que quemes bastantes calorías al día. Combinado con una dieta equilibrada y sana, quemar esas calorías extras no será un desafío. Sin embargo, si mantienes una dieta alta en calorías, el riesgo de aumento de peso es real, especialmente si no haces ejercicio. En este juego, la comida es la pieza clave. Una cena extravagante de Año Nuevo no es necesariamente un problema si el resto del año has mantenido una dieta saludable.

Ahora, si no eres un entusiasta del gimnasio y prefieres no preocuparte, reducir las porciones podría ser una solución.