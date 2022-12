Magaly Medina y la razón por la que no tendrá hijos con su esposo Alfredo Zambrano

Magaly Medina explicó la razón por la que no tendrá más hijos | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina y Alfredo Zambrano han logrado consolidar su amor y no dudan en lucirse en diversos días familiares, viajes y más eventos que comparten como matrimonio. Sin embargo, una de las preguntas que muchos se hicieron es si la pareja en algún momento quisiera volver a tener un hijo.

Debido a la edad de ambos, no podrían engendrar una nueva vida de forma natural, por lo que tendrían que recurrir a la ciencia. Sin embargo, en el 2021, en una entrevista a la revista Cosas, la pareja expresó el deseo de tener un hijo juntos, pero con el paso del tiempo decidieron cambiar de opinión y así lo expresó la popular ‘Urraca’.

Todo sucedió en febrero de este año, cuando en medio de las rencillas entre Magaly Medina y Jessica Newton el tema salió a la palestra. La madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid señaló que su entonces amiga deseaba convertirse en madre, razón por la que le sugirió adoptar y la propuso como madrina de su nieto.

Ante ello, Medina se defendió y explicó que eso era cierto, pero tomó en cuenta su forma de ser. “Ciertamente, es público, no ha contado ninguna infidencia. Mi esposo y yo lo hemos dicho en un momento determinado que pensamos tener bebés. Tenemos los medios económicos para tener vientre de alquiler, tener 50 nanas porque yo siempre he dicho que no soy tan maternal, no me gustan las amanecidas”, comentó al inicio la figura de ATV.

Acordaron no tener bebés

Tras ello, contó que tuvieron el deseo de adoptar, pero lo pensaron debido a la responsabilidad que conlleva ser padres y todas las actividades que tiene que hacer un menor. “Después pensamos en adoptar, pero al final dijimos otra vez vamos a estar en colegio, amanecidas, no poder viajar”, agregó.

Incluso, comentó que lo que desea hacer a estas alturas de su vida es disfrutar de todo lo que tiene, entre lo que destaca sus costosos viajes al extranjero. “Los dos estamos en una edad en la que queremos disfrutar lo que nos ha costado tanto conseguir. Decidimos, de mutuo acuerdo no tener bebés”, sentenció la presentadora.

Finalmente, aclaró que sus sobrinos y su hijo serán quienes podrán disfrutar de todo lo que ella pueda producir en vida. Pero, explicó que ha decidido incrementar su familia de cuatro patas, teniendo más mascotas a su lado, a quienes engríe con todo el corazón.

“Tengo sobrinos a los que quiero muchísimo, tengo un hijo, entonces, serán ellos los que reciben y los que realmente reciben todo mi cariño y mi amor. Y por supuesto decidimos incrementar la familia perruna, así de simple y de sencillo”, finalizó sobre el tema.

