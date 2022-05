Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, envió carta notarial a Janet Barboza tras sus ataques

Alfredo Zambrano exige unas disculpas públicas por parte de Janet Barboza. (Foto: Instagram)

Alfredo Zambrano no se quedó con los brazos cruzados y no dudó en enviarle una carta notarial a Janet Barboza tras sus últimos comentarios donde lo llama por su apodo de “pingüino” y no por su nombre. Además, por las indirectas de infidelidad que estuvo lanzando respecto a su romance con la cantante Giuliana Rengifo.

Recordemos que, Magaly Medina utilizó su programa el último 10 de mayo para responderle a la conductora de América Hoy defendiendo a su esposo y señalando que ella conoce todas las acciones que hizo el notario cuando estaban separados. “Mi marido tiene nombre, es abogado, honesto y trabajador. No merece que ninguna bataclana de cuarta venga a llamarlo de esa manera”, dijo la periodista.

Sin embargo, lo que no esperaba la popular ‘Retoquitos’ es que el abogado le envié una carta notarial. A través de su cuenta oficial de Instagram, Janet Barboza publicó el documento donde se pudo leer con claridad el descargo de Alfredo Zambrano.

“Dirijo a usted con respecto a la realización de las publicaciones y declaraciones realizadas en distintos medios de prensa nacional, en los que se refiere a mi persona de manera agraviante, refiriéndose a mi persona a nivel nacional como “pingüino”, además de atribuir a mi persona conductas difamatorias y ofensivas (infidelidades) que perjudican mi honor y buena reputación)”, se lee en la primera parte del escrito.

Asimismo, el notario le exigió a la presentadora de televisión que se disculpe públicamente en un plazo de 24 horas, que comenzaron a contarse desde que recibió la carta en su domicilio.

“En tal sentido sírvase la presente para requerir que en el plazo de 24 horas contados a partir de recibida la presente rectifique las afirmaciones agraviantes realizadas en perjuicio de mi persona, notificación que deberá realizarse a través de los medios de prensa y de manera proporcional al daño causado”, agregó.

(Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO