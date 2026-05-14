Se conoció que San Martín se contactó con Maguilaura Frías y Leslie Leyva para ficharlas en la Liga Peruana de Vóley

Yudy Balcázar reveló que se interesó por voleibolistas nacionales que militan en el extranjero. (Ataque Cruzado)

El mercado de pases en la Liga Peruana de Vóley está abierta y los clubes hacen lo suyo para fichar a las mejores voleibolistas para la próxima temporada. San Martín reveló que le puso la puntería a dos jugadoras importantes que vienen destacando en el exterior.

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, reconoció que tuvo contacto con Maguilaura Frías y Leslie Leyva para ficharlas y contó lo que ambas le respondieron ante su propuesta.

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Como se sabe, Frías conquistó su primer título con CAV Esquimo Dos Hermanas de España y Leyva se encuentra en la liga de Portugal.

“Sí tuve contacto con Maguilaura Frías los anteriores años; con Ángela Leyva no tengo su número, no he tenido comunicación con ella, pero con su hermana sí. Con Leslie, hasta el año pasado hemos tenido conversaciones y con ‘Magui’ también en algún momento hemos conversado hasta el año pasado, pero decidió quedarse allá”, disparó la directiva en el programa ‘Ataque Cruzado’.

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Maguilaura Frías lidera el primer título de la Liga Iberdrola para su club, CAV Esquimo Dos Hermanas. Crédito: Instagram

¿Se quedará Guilherme Schmitz en San Martín?

Luego del subcampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, Universidad San Martín aceleró la planificación de la próxima temporada, mientras los rumores sobre la continuidad del comando técnico tomaron fuerza. La permanencia de Guilherme Schmitz al frente del equipo, que días atrás parecía segura, ahora se encuentra en suspenso tras las declaraciones de la dirigencia.

Yudy Balcázar, gerenta deportiva, abordó el tema públicamente y dejó abierta la posibilidad de un cambio. “Todavía no sabemos si se queda. Los técnicos que nosotros estamos viendo tienen fechas de selección, y los otros que estamos viendo también. Lo máximo que ellos pueden venir es en septiembre; de ahí trabajarían con los asistentes, con el preparador físico”, explicó Balcázar en diálogo con ‘Ataque Cruzado’.

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De esta manera, la directiva admitió estar ejecutando un plan alternativo en caso de que Schmitz no continúe en el cargo, evaluando candidatos que podrían sumarse en los próximos meses. El club considera distintas alternativas, tomando en cuenta la disponibilidad de entrenadores con compromisos en selecciones nacionales.

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, se refirió al futuro del técnico brasileño en Santa Anita. (Ataque Cruzado)

La postura de San Martín sobre posible salida de Aixa Vigil

En medio del conflicto por la carta pase de Aixa Vigil, que mantiene vigencia por una temporada más, la gerente deportiva de San Martín, Yudy Balcázar, relató detalles de la conversación reciente que mantuvo con la voleibolista. Según expresó, la relación entre ambas partes continúa siendo cordial y basada en el respeto mutuo.

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“Pasa por un tema de ella, de pensarlo; de pronto ha tomado algunas decisiones muy aceleradas. Hemos conversado hace poquito, y le dije: ‘Aixa, tranquila, tómate tu tiempo. Yo no te exijo que te quedes si tú no quieres’. Uno es feliz donde se siente feliz. Ella es profesional, una chica que tiene muchas condiciones. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo; la he visto chiquita entrenar en la Federación, y nunca me portaré mal con ella”, compartió la directiva.

La dirigente reconoció que el desenlace la tomó por sorpresa, considerando el trato que le ha brindado el club. “Me sorprendió su sentir, me sorprendió totalmente porque nosotros la hemos tratado muy bien, como a todas. Si ellas necesitan una resonancia para hoy, para hoy se le saca. Si necesitan, no sé, cositas que uno como jugadora sabe que necesita”, afirmó Balcázar.

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Yudy Balcázar, directiva de las ‘santas’, contó que le sorprendió la decisión de la voleibolista de salir del equipo. (Ataque Cruzado)