Perú Deportes

Se conoció que San Martín se contactó con Maguilaura Frías y Leslie Leyva para ficharlas en la Liga Peruana de Vóley

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, reveló que se interesó por ambas voleibolistas que militan en el extranjero y contó sus respuestas sobre la propuesta

Guardar
Google icon
Yudy Balcázar reveló que se interesó por voleibolistas nacionales que militan en el extranjero. (Ataque Cruzado)

El mercado de pases en la Liga Peruana de Vóley está abierta y los clubes hacen lo suyo para fichar a las mejores voleibolistas para la próxima temporada. San Martín reveló que le puso la puntería a dos jugadoras importantes que vienen destacando en el exterior.

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, reconoció que tuvo contacto con Maguilaura Frías y Leslie Leyva para ficharlas y contó lo que ambas le respondieron ante su propuesta.

PUBLICIDAD

Como se sabe, Frías conquistó su primer título con CAV Esquimo Dos Hermanas de España y Leyva se encuentra en la liga de Portugal.

“Sí tuve contacto con Maguilaura Frías los anteriores años; con Ángela Leyva no tengo su número, no he tenido comunicación con ella, pero con su hermana sí. Con Leslie, hasta el año pasado hemos tenido conversaciones y con ‘Magui’ también en algún momento hemos conversado hasta el año pasado, pero decidió quedarse allá”, disparó la directiva en el programa ‘Ataque Cruzado’.

PUBLICIDAD

Maguilaura Frías lidera el primer título de la Liga Iberdrola para su club, CAV Esquimo Dos Hermanas.
Maguilaura Frías lidera el primer título de la Liga Iberdrola para su club, CAV Esquimo Dos Hermanas. Crédito: Instagram

¿Se quedará Guilherme Schmitz en San Martín?

Luego del subcampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, Universidad San Martín aceleró la planificación de la próxima temporada, mientras los rumores sobre la continuidad del comando técnico tomaron fuerza. La permanencia de Guilherme Schmitz al frente del equipo, que días atrás parecía segura, ahora se encuentra en suspenso tras las declaraciones de la dirigencia.

Yudy Balcázar, gerenta deportiva, abordó el tema públicamente y dejó abierta la posibilidad de un cambio. “Todavía no sabemos si se queda. Los técnicos que nosotros estamos viendo tienen fechas de selección, y los otros que estamos viendo también. Lo máximo que ellos pueden venir es en septiembre; de ahí trabajarían con los asistentes, con el preparador físico”, explicó Balcázar en diálogo con ‘Ataque Cruzado’.

De esta manera, la directiva admitió estar ejecutando un plan alternativo en caso de que Schmitz no continúe en el cargo, evaluando candidatos que podrían sumarse en los próximos meses. El club considera distintas alternativas, tomando en cuenta la disponibilidad de entrenadores con compromisos en selecciones nacionales.

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, se refirió al futuro del técnico brasileño en Santa Anita. (Ataque Cruzado)

La postura de San Martín sobre posible salida de Aixa Vigil

En medio del conflicto por la carta pase de Aixa Vigil, que mantiene vigencia por una temporada más, la gerente deportiva de San Martín, Yudy Balcázar, relató detalles de la conversación reciente que mantuvo con la voleibolista. Según expresó, la relación entre ambas partes continúa siendo cordial y basada en el respeto mutuo.

“Pasa por un tema de ella, de pensarlo; de pronto ha tomado algunas decisiones muy aceleradas. Hemos conversado hace poquito, y le dije: ‘Aixa, tranquila, tómate tu tiempo. Yo no te exijo que te quedes si tú no quieres’. Uno es feliz donde se siente feliz. Ella es profesional, una chica que tiene muchas condiciones. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo; la he visto chiquita entrenar en la Federación, y nunca me portaré mal con ella”, compartió la directiva.

La dirigente reconoció que el desenlace la tomó por sorpresa, considerando el trato que le ha brindado el club. “Me sorprendió su sentir, me sorprendió totalmente porque nosotros la hemos tratado muy bien, como a todas. Si ellas necesitan una resonancia para hoy, para hoy se le saca. Si necesitan, no sé, cositas que uno como jugadora sabe que necesita”, afirmó Balcázar.

Yudy Balcázar, directiva de las ‘santas’, contó que le sorprendió la decisión de la voleibolista de salir del equipo. (Ataque Cruzado)

Temas Relacionados

Maguilaura FríasLeslie LeyvaAngela LeyvaSan MartínYudy BalcázarLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

La dura confesión de Thaisa Mc Leod sobre su cambio físico: “No podía verme al espejo, no podía seguir faltándome el respeto”

La opuesta brilló con Atlético Atenea en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y volvió a ganarse su llamado a la selección nacional

La dura confesión de Thaisa Mc Leod sobre su cambio físico: “No podía verme al espejo, no podía seguir faltándome el respeto”

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”

El técnico uruguayo también contó que conoce al argentino personalmente y respondió si lo recomendó a la ‘U’

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”

‘Chiquito’ Flores encantado con la llegada de Héctor Cúper a Universitario, pero apuntó contra el plantel: “El tema son los jugadores, no el DT”

El exarquero se pronunció por el momento de la ‘U’ en Liga 1 y Copa Libertadores, además de la presencia del técnico argentino, advirtiendo a los futbolistas ‘cremas’

‘Chiquito’ Flores encantado con la llegada de Héctor Cúper a Universitario, pero apuntó contra el plantel: “El tema son los jugadores, no el DT”

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

Con el inicio de la temporada previsto para el 5 de octubre de 2026, los 11 equipos de la Liga Peruana de Vóley ya trabajan en sus planteles. Alianza Lima lidera las incorporaciones con cuatro nuevas jugadoras, San Martín afronta su renovación más profunda en años y Universitario apunta al título con base renovada. Te contamos cada fichaje, baja y rumor confirmado hasta el momento

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

El ambicioso proyecto de club peruano que quiere a ‘Chemo’ Del Solar y Álvaro Barco para mitad del 2026: “Un inversionista está por meter dinero”

José Guillermo podría desvincularse de César Vallejo para integrarse a una entidad que busca su desarrollo deportivo y financiero. En este nuevo destino, coincidiría nuevamente con quien fuera director deportivo de Universitario

El ambicioso proyecto de club peruano que quiere a ‘Chemo’ Del Solar y Álvaro Barco para mitad del 2026: “Un inversionista está por meter dinero”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renuncia integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales por “acoso y discriminación” por su origen chotano

Renuncia integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales por “acoso y discriminación” por su origen chotano

Francis Paredes: Estas son las pruebas que incriminan a la congresista en la red criminal ‘Operadores del Oriente’

¿Se puede revertir la decisión de Tomás Gálvez de archivar la investigación contra Patricia Benavides?

Segunda vuelta presidencial: el antivoto, la economía y la inseguridad serían claves para conocer al nuevo huésped de Palacio

ONPE se acerca al 100% del escrutinio: ¿qué regiones completaron el conteo y cuándo proclamarán los resultados?

ENTRETENIMIENTO

Fans peruanos celebran el anuncio histórico de BTS, Madonna y Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial

Fans peruanos celebran el anuncio histórico de BTS, Madonna y Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial

Grupo 5 hizo vibrar a México por primera vez: así fue su presentación en Oaxaca

Gabriel Meneses le dedica tierno mensaje a Sirena Ortiz por estar con él tras sufrir grave accidente: “Se quedó toda la noche”

Pamela López explota contra Christian Cueva tras pedido de tenencia: “Sobre mi cadáver me vas a quitar a mis hijos”

Monserrat Seminario revela cómo reaccionaron sus hijas a la nueva relación de Melcochita con joven de 22 años

DEPORTES

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”

La dura confesión de Thaisa Mc Leod sobre su cambio físico: “No podía verme al espejo, no podía seguir faltándome el respeto”

‘Chiquito’ Flores encantado con la llegada de Héctor Cúper a Universitario, pero apuntó contra el plantel: “El tema son los jugadores, no el DT”

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

El ambicioso proyecto de club peruano que quiere a ‘Chemo’ Del Solar y Álvaro Barco para mitad del 2026: “Un inversionista está por meter dinero”