¿Quién es Gianmarco Mendoza? el hijo de Magaly Medina que vive alejado de la periodista

Aída Martínez le recuerda a la periodista que su hijo "no la quiere". (Foto: Redes Sociales)

Como se sabe desde hace un tiempo, Magaly Medina declaró en una entrevista que vive alejada de su hijo Gianmarco Mendoza pues al ser una figura pública, es difícil mantener una relación en medio de críticas hacia su madre.

“El hace una vida muy alejada de la mía porque para él ha sido muy difícil ser el hijo de Magaly Medina, es un nombre demasiado pesado, pesa mucho. Él ha tenido que estudiar en la universidad con los profesores que despotricaban del programa todos los días, eso lo hace más difícil”, expresó la periodista.

Otro hecho que hizo recordar a la Urraca la separación que mantiene con su hijo fue cuando la modelo Aída Martínez utilizó actualmente sus redes sociales para arremeter contra la conductora de Magaly TV La Firme.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, dijo Aída luego de que afirmara que Magaly se mete con los hijos de otros porque su hijo no la quiere.

Cabe recordar que la periodista de espectáculos contrajo matrimonio en el año 2016 con el notario Alfredo Zambrano, donde solo asistieron familiares y amigos cercanos. Tras las especulaciones de Aída, al parecer su único heredero no habría asistido a la boda.

GIANMARCO MENDOZA MEDINA

En el año 1983, Magaly Medina se casó con Marco Mendoza, con quien tuvo a su único hijo Gianmarco Mendoza Medina, quien aproximadamente tiene 37 años y es graduado en ciencias de la comunicación de una reconocida universidad de la capital.

No se sabe mucho de la vida personal de su primogénito pues ha preferido alejarse de la televisión y hacer una vida alejada de la periodista. Pocas veces se le escucha a Medina hablar de su hijo, sin embargo, hace un tiempo atrás durante una transmisión en vivo fue la misma Magaly quien dejó saber que su hijo estaba soltero.

“Mi hijo está bien, pronto saldrá afuera otra vez (al extranjero). A él no le gusta que cuente sus cosas, lo respeto. ¿Si tiene novia? No, está soltero, no quiere que le busque novia, no soy cupido, tampoco alcahuete. Eso sí, abuela no, todavía no quiero”, contó en su red social luego de que una usuaria le preguntara sobre el estado sentimental de su hijo.

Entre las muchas entrevistas que ha brindado la periodista, en el año 2018 afirmó que su hijo se encontraba escribiendo un libro y en la búsqueda de su propio lugar en el mundo profesional.

“Mi hijo está tratando de encontrar su lugar en el mundo, estuvo escribiendo un libro que no ha terminado aún, que solo le falta el epílogo. Un libro de investigación sobre Fujimori, los Crousillat, todo lo que significó la televisión en la época de Montesinos”, confesó Magaly.

MAGALY MEDINA VS AÍDA MARTÍNEZ

Durante las últimas ediciones de Magaly TV La Firme, la conductora criticó a Aída Martínez por su forma de expresarse frente a su pequeña hija pues considera que no debe hablar groserías frente a la bebé.

“Ella aparece ahí con su hijita, que está ahí escuchando la sarta de lisuras y vulgaridades que ella dice. Está bien, es una pequeñita que puede no entender, pero no está bien que a tu bebé la expongas a ese lenguaje tan vulgar”, expresó Medina.

Además, la tildó de chabacana y vulgar “Ella se cree fina, pero Aída Martínez tiene una vulgaridad y una chabacanería que bien podría ponérsele una corona por eso. (…) Se habrá casado, pero de señora, no tiene nada. Nada de fina”.

Tras dichas palabras, Aída no se quedó callada y respondió fuerte y claro en su cuenta oficial de Instagram y le recordó la mala relación que tiene con su único hijo.

