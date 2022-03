Cassandra Sánchez de Lamadrid es criticada por no dar de lactar a su bebé y ella se defiende: “Cada mujer es diferente”

Cassandra Sánchez de Lamadrid se defiende de ataques por no dar de lactar a su bebé. (Foto: Instagram)

Después que publicara una foto donde se le ve dándole biberón a su bebé, muchas son las críticas que han llovido contra Cassandra Sánchez de Lamadrid. Los usuarios no dudaron en cuestionarle por no darle pecho al pequeño Milan, que tiene cuatro meses de nacido.

La hija de Jessica Newton decidió publicar una imagen íntima, donde se le ve teniendo un bello momento con su bebé, fruto de su relación con Deyvis Orosco. Sin embargo, le hicieron duros cuestionamientos.

“Ninguna fórmula por más buena que sea logra reemplazar a la leche materna”, “¿Ya no toma leche de tu pecho?”, “¿No amamanta?”, “Muy mal, nada como la leche materna”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta de Instagram de la joven madre.

Ante ello, Cassandra no se quedó callada y se defendió de las críticas. En primera, resaltó que es su forma de crianza y deben respetarla.

“Aprendamos a respetar y aprender que cada mujer es diferente, depende de cada una como quiere/puede llevar su maternidad. Bendiciones”, escribió.

Esto no quedó ahí, ya que Sánchez de Lamadrid pidió empatía a las mujeres, pues cada madre tiene una razón importante para no dar o dejar de dar de lactar a su bebé.

“Es decir que bajo tu opinión ¿las mujeres que no podemos dar de lactar o no pudimos seguir haciéndolo no por temas laborales, sino biológicos, no somos buenas madres o a nuestros hijos les faltará algo? Aprende a ser más empática con las personas a tu alrededor, sean personas públicas o no. Recuerda que no me conoces y asumir que sabes todo acerca de mi vida deja mucho que desear”, concluyó.

NO ES LA ´RIMERA VEZ QUE SE ENFRENTA CRÍTICAS

Cabe recordar que no es la primera vez de Cassandra Sánchez de Lamadrid es presa de críticas. Recientemente tuvo que afrontar cuestionamientos por decidir exponer el rostro de su pequeño en la portada de la revista Cosas, cuando días antes señalaba que defendía mucho su privacidad. Ella solo optó por agradecer las muestras de cariño y hacer caso omiso a las críticas.

Sin embargo, sí respondió a quienes aseguraban que su hijo tenía un parecido con el fallecido cantante Johnny Orosco, padre de Deyvis Orosco.

“Enamorada de mi hijo. Yo creo que es un Deyvis chiquito, aunque también se parece muchísimo a mi suegro. ¡Es hermoso!”, escribió Cassandra junto a emojis de corazón.

(Foto: Instagram)

Cassandra Sánchez de Lamadrid feliz con el parecido de su hijo con su difunto suegro. (Foto: Instagram)

Por otro lado, su madre Jessica Newton también se dio un tiempo de agradecer los comentarios que los cibernautas han hecho sobre su nieto. Pese a que no llegó a conocer a su a Johnny Orosco, aseguró que él cuidará al niño desde el cielo.

“Quiero agradecerle a todos los que se han tomado el trabajo de escribirme por interno, de mandarme mensajes, de hacer sus comentarios de corazón. No tuve la oportunidad de conocer al padre de Deyvis. Hay muchas personas que me dicen: ‘mira cómo es’. Pero lo más importante es que es una criatura que está rodeada de un amor infinito. Estoy segura siempre lo cuidará desde el cielo”, acotó en un vídeo.

SEGUIR LEYENDO: