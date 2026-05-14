Osinergmin detecta irregularidades en venta de combustible y ordena medida estricta para grifos desde mañana

Osinergmin detecta irregularidades en la venta de combustibles y exige reporte diario de inventarios en estaciones de servicio. (Carlo Fernández/ Infobae)

La supervisión de Osinergmin detectó irregularidades en la venta de combustible en estaciones de servicio, lo que obligó a la entidad a exigir desde mañana 15 de mayo el reporte puntual de inventarios y a advertir la suspensión de abastecimiento para quienes no cumplan con esta medida desde mañana.

Según informó Andina, el presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Aurelio Ochoa, detalló que la fiscalización se extiende a nivel nacional y forma parte de una estrategia coordinada con otras entidades públicas.

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Ochoa precisó que durante el periodo de crisis fueron identificadas más de cuarenta estaciones de servicio involucradas en presuntas faltas relacionadas con el expendio de combustibles.

Conductores forman filas en un grifo de Lima para abastecerse de GNV, impactados por el desabastecimiento generado por una fuga de gas en el ducto de Camisea en Cusco. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

“En el momento de la crisis (energética), el Indecopi, la propia Fiscalía, se pudo observar que había estaciones de servicio que estaban, entre comillas, pecando con relación a lo que es el expendio de combustibles. Entonces, eso dio lugar a que haya sanciones y, en este momento, inclusive la Fiscalía tiene una serie de procesos abiertos hacia los malos comercializadores. Tengo entendido que superan las cuarenta”, detalló Ochoa a Andina.

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El titular interino de Osinergmin remarcó que la fiscalización incluye no solo el control de inventarios, sino también la verificación de la calidad y cantidad del combustible ofrecido. Esta labor es realizada por Osinergmin en conjunto con Indecopi, la Fiscalía y la Sunat. El objetivo es evitar la especulación y garantizar la transparencia en la información disponible para los consumidores.

Medida obligatoria

Ochoa advirtió que toda estación de servicio que no cumpla con reportar sus existencias “simplemente se les va a cortar el acceso a lo que sería el abastecimiento para ellos en las plantas de venta”.

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La fiscalización nacional de Osinergmin apunta a la transparencia y control de calidad y cantidad del combustible ofrecido. (Andina)

Según Andina, dicha medida será obligatoria desde mañana, viernes 15 de mayo, y busca asegurar que los datos informados por los grifos reflejen la realidad de sus inventarios en tiempo real.

“Con eso se garantiza hacia la población de que los datos que se tienen son los que en ese momento, en tiempo real, se están cumpliendo por parte de las estaciones de servicio”, sostuvo el funcionario.

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Supervisión y sanciones

Andina reportó que la supervisión nacional de Osinergmin contempla sanciones que van desde multas hasta la apertura de procesos judiciales para los responsables de irregularidades. El trabajo en conjunto con otras instituciones apunta a fortalecer los mecanismos de control y evitar eventuales prácticas de especulación que afecten a los consumidores.

“El Osinergmin continúa, como es su labor, en verificar no solamente lo que estamos hablando respecto a las existencias, sino también respecto a la calidad y la cantidad del combustible que se expende. Con otras entidades, como es el caso de Indecopi, como es la propia Fiscalía, la propia Sunat, inclusive en su momento, se va a evitar la eventual especulación”, puntualizó Ochoa.

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Las sanciones para quienes incumplan normas van desde multas hasta la apertura de procesos judiciales, según Osinergmin. (Andina)

Petroperú muestra recuperación

En diálogo con RPP Noticias, Ochoa abordó la situación de Petroperú, señalando que la empresa estatal logró “cifras en azul” durante el primer trimestre de 2026. “Petroperú podría estar ya capitalizando. El primer trimestre de este año, por si acaso, las cifras han salido en azul. Primera vez después de un tiempo relativamente largo (3 años)”, afirmó el presidente interino de Osinergmin en entrevista con RPP Noticias.

Pese a operar con limitaciones de capital de trabajo, la nueva Refinería de Talara alcanzó una capacidad de 95 000 barriles diarios, lo que representa un aumento del 50 % respecto a la antigua instalación. Además, Ochoa destacó que la petrolera estatal ha cumplido “puntualmente con el pago de sus obligaciones financieras, incluyendo los compromisos con los bonistas, sin ningún problema”.

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De acuerdo con RPP Noticias, Ochoa también advirtió que Petroperú enfrenta una situación de asfixia financiera debido a que la mayor parte de su deuda es de corto plazo. “Eso debería reestructurarse a un mediano y largo plazo”, indicó el funcionario.

En ese contexto, consideró “muy necesaria” la medida que autoriza al Ministerio de Energía y Minas a respaldar compromisos financieros de hasta 2 000 millones de dólares para la empresa estatal.

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