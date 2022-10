‘En Boca de Todos’ EN VIVO: minuto a minuto de su último programa en América TV

Maju Mantilla le dice adiós a ‘En Boca de Todos’: “Gracias a todos por el cariño que me han dado”

“Gracias por haberme apoyado desde el primer día que pise un programa de TV, gracias por haberse reído y llorado conmigo porque he tenido mis momentos difíciles en televisión. Gracias a todos por el cariño que me han dado”, comentó a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

“Me escriben muchas mamitas que me dicen: ‘Maju los vamos a extrañar con sus ocurrencias y nos entretenemos con ustedes, ya no sabemos que vamos a ver’. A mí me llena mucho el corazón leer todo eso”, manifestó Mantilla.