Perú

Fans peruanos celebran el anuncio histórico de BTS, Madonna y Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial

La FIFA confirmó la participación de los íconos globales junto a Coldplay en el primer halftime show de una final, generando entusiasmo y orgullo entre seguidores peruanos y de todo el mundo.

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BTS, Madonna y Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial
BTS, Madonna y Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial

El anuncio oficial de que BTS, Shakira y Madonna encabezarán el primer show de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo de la FIFA ha causado un verdadero furor a nivel global y, en Perú, la noticia generó una ola de reacciones entre fanáticos y usuarios en redes sociales.

La FIFA confirmó que el evento se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, como parte de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, marcando un antes y un después en la historia del torneo.

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Un ‘halftime show’ sin precedentes

Por primera vez, la final de la Copa del Mundo contará con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, un formato que hasta ahora no formaba parte de la tradición futbolística. La organización designó al líder de Coldplay, Chris Martin, como curador artístico de esta edición. El propio Martin anunció la noticia en un video acompañado por personajes icónicos de The Muppets, como Elmo, Cookie Monster, Kermit the Frog y Miss Piggy, lo que sumó aún más expectativa al anuncio.

El show tendrá un doble propósito: además de entretener a millones de espectadores alrededor del mundo, recaudará fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca garantizar el acceso a una educación de calidad y fomentar el fútbol entre niños de diferentes partes del mundo.

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Coldplay reunirá a Madonna, Shakira y BTS en el primer show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Composición Infobae Perú
Coldplay reunirá a Madonna, Shakira y BTS en el primer show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Composición Infobae Perú

El entusiasmo en Perú

Las redes sociales peruanas se llenaron de mensajes de alegría, sorpresa y orgullo. Los seguidores de cada uno de los artistas, especialmente los fanáticos de BTS —conocidos como ARMY—, celebraron la noticia. La presencia de Shakira tampoco pasó desapercibida, ya que la cantante colombiana mantiene un lazo especial con el público latinoamericano y, particularmente, con el peruano, desde su recordada participación en el Mundial de Sudáfrica 2010 con “Waka Waka”.

En foros y comunidades de fanáticos, los seguidores resaltaron la relevancia de que artistas de diferentes culturas y estilos musicales compartan el escenario en el evento deportivo más visto del planeta. Para muchos peruanos, la inclusión de figuras como Madonna y BTS representa un reconocimiento al impacto global de la música pop y el K-pop.

“Realmente no puedo creerlo”, “Madonna, Shakira y BTS juntos”, “Contando los días”, “Ese show romperá esqueñas”, “¿Es un sueño?“, son algunos de las tantas reacciones que se pueden leer en redes sociales.

La colombiana confirmó que el estreno oficial será a las 8:00 p. m. hora de Colombia - crédito @shakira/IG

BTS y su regreso triunfal

La participación de BTS marca el regreso del grupo surcoreano a los escenarios internacionales tras la pausa obligada por el servicio militar obligatorio de sus integrantes. En marzo de este año, lanzaron su sexto álbum de estudio, “Arirang”, y en abril iniciaron una gira mundial que incluyó tres noches con entradas agotadas en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

La expectativa en Perú es alta, ya que el país cuenta con una de las comunidades ARMY más activas de Sudamérica, que ya celebran la nueva edición de Rolling Stone Argentina con BTS en la portada, disponible en Colecciones La Nación.

Shakira, Madonna y BTS serán los encargados de liderar el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 - crédito FIFA
Shakira, Madonna y BTS serán los encargados de liderar el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 - crédito FIFA

Shakira y Madonna: vigencia y novedades

Shakira, por su parte, lanzó a comienzos de mes la canción oficial del Mundial 2026, “Dai Dai”, junto al artista nigeriano Burna Boy. Este tema se suma a su legado musical vinculado a la Copa del Mundo, tras el éxito de “Waka Waka (This Time for Africa)”. La noticia de su participación en el show de medio tiempo fue recibida con entusiasmo en Perú, donde la cantante goza de gran popularidad.

Madonna también atraviesa un momento destacado en su carrera. La artista presentará este verano boreal un nuevo proyecto cinematográfico en el Tribeca Festival, vinculado a su próximo álbum de estudio “Confessions II”, que verá la luz el 3 de julio. En abril, Madonna debutó en vivo con el sencillo principal del disco, “Bring Your Love”, durante el show principal de Sabrina Carpenter en Coachella, reforzando su presencia en la agenda musical internacional.

14/05/2026 VÍDEO: Madonna, Shakira y BTS actuarán en el descanso de la final del Mundial al estilo Super Bowl. FIFA ha anunciado que Madonna, Shakira y la banda de K-pop BTS actuarán durante el descanso del final de un Mundial de futbol, que se celebrará el 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium. Será la primera vez que una final de Copa del Mundo de fútbol tenga un "halftime show" al más puro estilo Super Bowl, una apuesta con la que el organismo presidido por Gianni Infantino busca convertir el partido más visto del planeta en un gran evento global de entretenimiento en directo. CULTURA CONTACTO
14/05/2026 VÍDEO: Madonna, Shakira y BTS actuarán en el descanso de la final del Mundial al estilo Super Bowl. FIFA ha anunciado que Madonna, Shakira y la banda de K-pop BTS actuarán durante el descanso del final de un Mundial de futbol, que se celebrará el 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium. Será la primera vez que una final de Copa del Mundo de fútbol tenga un "halftime show" al más puro estilo Super Bowl, una apuesta con la que el organismo presidido por Gianni Infantino busca convertir el partido más visto del planeta en un gran evento global de entretenimiento en directo. CULTURA CONTACTO

La apuesta por un show de medio tiempo en la final del Mundial se suma a la estrategia de la FIFA de convertir el torneo en un espectáculo integral. La semana pasada, la organización anunció la presencia de artistas como Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla en la ceremonia de apertura del primer partido en Estados Unidos el 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, donde el país anfitrión se enfrentará a Paraguay.

En Canadá, nombres como Alanis Morissette, Alessia Cara y Michael Bublé animarán el partido inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, mientras que en México, J Balvin, Tyla, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná serán parte de la ceremonia previa al encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

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