Tula Rodríguez se pone nostálgica al recordar a Javier Carmona en el cumpleaños de su hija

Tula Rodríguez se emociona al recordar a Javier Carmona

Tula Rodríguez usó sus redes sociales para comentar un hecho que le sucedió esta tarde y que la llenó de emociones al recordar a su fallecido esposo, Javier Carmona. Todo sucedió cuando se encontraba en una tienda de decoraciones y comenzó a sonar la canción que era de la pareja.

La exconductora de televisión sorprendió al mostrarse un poco quebrada al pensar en el padre de su hija. Y es que, su pequeña cumple 14 años, por lo que salió de su casa en busca de decoración para prepararle un lonche especial, sin imaginar lo que pasaría.

Mientras se encontraba haciendo sus compras, comenzó a sonar el tema ‘Que levante la mano’, canción que la representó junto a su esposo. Por eso, decidió grabar el momento en el que esto sucedía mientras se llenó de emoción.

“Estaba pensando en Javier, de como sería que estemos juntos ver a nuestra hija crecer. Ella cumple 14 años y lo linda que está. Estaba pensando tanto y justo ponen esta canción”, escribió sobre el video la influencer.

Tula Rodríguez se emociona al recordar a Javier Carmona. (Instagram)

En el clip, explicó lo que venía sucediendo y el motivo de su nostalgia. “No saben lo que me acaba de pasar. Me vine para comprarle globitos para el cumpleaños de mi hija y justo me toca esta canción (Que levante la mano). Decía: ay como va a cumplir 14 años, y estaba justo pensando en su papá, en que sería si él estuviera. Yo creo que nada es casualidad. Me puse sensible”, comentó bastante emocionada.

Finalmente, compartió otra historia en la que revela sentirse mucho más tranquila y lista para celebrar la vida de su hija. Además, contó que solo le preparaba un lonche íntimo por este día especial.

Tula Rodríguez fue al concierto de Bad Bunny con su hija y fue criticada

La exconductora de televisión se pronunció en sus redes sociales tras asistir al concierto de Bad Bunny con su hija. Diversos usuarios en redes sociales la tildaron de ridícula por ser parte de este evento en el que la mayoría de asistentes eran jóvenes.

Ante ello, señaló que no se avergonzaba y no temía al ridículo, sino que solo le importó disfrutar al lado de su engreída. “Me han mandado varios mensajes donde me dicen ‘¿no te parece ridículo por llevar a tu hija? Esas letras, por Dios ¿no te da vergüenza?’. No me avergüenza, me parece más ridículo juzgar, la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Cada una maneja a su hija o hijo como mejor le parezca. Que los jóvenes griten, que griten pues, de eso se trata ser jóvenes, de disfrutar, no molesten”, sentenció.

Tula Rodríguez se defiende de críticas por ir con su hija al concierto de Bad Bunny. (Instagram)

