¿Por qué Melissa Paredes acusó a Rodrigo Cuba de afectar la “indemnidad sexual” de su hija?

El pasado lunes 13 de junio, Rodrigo Cuba se acercó a una dependencia policial para denunciar a Melissa Paredes, su exesposa, por los delitos de chantaje y extorsión. El futbolista tomó esta decisión, luego que la exanimadora de América Hoy lo acusara vía llamada telefónica de haber afectado la “indemnidad sexual” de su hija de cuatro años.

El futbolista de 30 años detalló ante las autoridades que su expareja lo presionó para que accediera a sus peticiones. En caso de no hacerlo, le advirtió que lo denunciaría por el delito mencionado. Fue así que el ‘Gato’ Cuba no lo pensó más, grabó la llamada y se lo compartió a la Policía para que se inicie un proceso de investigación contra la madre de su pequeña.

Este hecho ha conmocionado a Magaly Medina. La conductora de Magaly TV La Firme consideró que la acusación de Melissa Paredes podría “destruir” la carrera y reputación de Cuba. Para profundizar mejor su punto, invitó a su programa a la abogada Karla Vizo, quien analizó la difícil situación que atraviesa la expareja.

ESPECIALISTA ANALIZA ACUSACIÓN DE MELISSA PAREDES

La letrada Karla Vizo señaló que la indemnidad sexual es el derecho que tiene todo niño menor de 14 años a no sufrir interferencias en su propia sexualidad, ya que no cuenta con edad ni madurez suficiente para tomar decisiones por su propia cuenta.

“Esa capacidad y evolución que tiene un niño menor para tener ese discernimiento, esa voluntad de decir ‘yo acepto que me toques, yo acepto que me toques’. Porque tiene ese grado evolutivo para saber qué es bueno y qué es malo. Un niño mete las manos al enchufe porque no tiene idea. Lo mismo sucede con la indemnidad sexual”, detalló.

Todo parece indicar que Melissa no estaría de acuerdo con el tipo de crianza o comportamiento que tiene su exesposo cuando está con la tutela de su niña . Esto se deberá investigar en el Ministerio Público con respectivas evaluaciones, el que determinará si la menor pasará o no por la cámara Gesell.

Vizo indicó que, en caso Melissa Paredes llegue a denunciar formalmente al deportista por vulnerar la indemnidad sexual de su hija, estaría buscando anular la tenencia compartida de la menor. “Lo que más busca es separar y tener la tenencia absoluta, eso es lo que busca”, recalcó la abogada.

MELISSA PAREDES SE PRONUNCIA

A través de sus historias de Instagram, la exintegrante de Bienvenida La Tarde se mostró en contra del programa de Magaly Medina por hacer pública la denuncia que interpuso Rodrigo Cuba en su contra, tomando en cuenta que este involucra a su hija de solo 4 años de edad.

“Lamento el tipo de información que se vierte en ciertos programas de TV nacional y prensa escrita con noticias incompletas e imprecisas, más aún cuando se encuentran involucrados menores de edad. Pido a los medios de comunicación a ser prudentes con cierta información que involucran menores de edad”, señaló en un principio.

Después, Melissa Paredes dejó en claro que no hablará sobre el tema de la denuncia penal, puesto que desea mantener en privado cualquier movimiento legal que hará de ahora en adelante a fin de no exponer mediáticamente a su pequeña.

“Por mi parte, no me pronunciaré por la denuncia penal que me han hecho. Y seguiré manteniendo en privado este tema para que no sigan exponiendo a mi hija. Gracias”, finalizó en su comunicado.

