Vania Bludau: Tilsa Lozano le recuerda que agredió a estudiante a las afueras de un gimnasio

Tilsa Lozano recordó la vez que Vania Bludau se enfrentó con una estudiante de medicina en San Miguel. (Foto: Composición Infobae)

Vania Bludau se encontraba en relativa paz luego que Mario Irivarren, su expareja, admitiera que sí la agarró de la nuca tras una acalorada discusión en una discoteca del sur. Sin embargo, un supuesto testigo de la pelea afirmó que la modelo fue quien inició agrediendo físicamente al chico reality al morderle el cuello, haciéndolo perder la paciencia.

“Vania le hace chongo, de por qué conversas con las amigas de Ivana (Yturbe). Y en una de las discusiones que tiene, ella (Vania) le muerde el cuello y él, porque se puso histérica, le coge el cuello para tratar tranquilizarla”, se escucha en una parte del audio difundido por Evelin, socia y amiga cercana de Irivarren.

Debido a estas declaraciones, el programa América Hoy recordó los episodios de violencia que protagonizó Vania Bludau en el pasado, a fin de conocer los antecedentes de su romance con Mario. Fue Tilsa Lozano, invitada de la edición de este último lunes 16 de mayo, quien resaltó que la influencer tuvo un incidente con una estudiante de medicina años atrás.

“Hubo un incidente de violencia. Yo me acuerdo que hubo un incidente en un gimnasio, en la puerta del mismo. Yo te hago refrescar la memoria. Pasó en la época en la que Christian estaba con Vania, hubo un incidente en la puerta de un gimnasio, ¿o me equivoco?” , expresó la exmodelo. Christian Domínguez se puso nervioso y prefirió guardar silencio.

LOS HECHOS

En junio de 2016, Ana Cecilia Saldaña Ojeda, de entonces 26 años, denunció a Vania Bludau en una comisaría de San Miguel por haberla agredido físicamente a las afueras de un gimnasio en el que ambas estaban inscritas. Según se informó en su momento, la gresca inició porque la modelo le pidió de forma prepotente que se bajara de una máquina trotadora.

Luego, Salda Ojeda señaló que el enfrentamiento empezó porque Vania creyó que le estaba coqueteando a Christian Domínguez, su ahora expareja. “Christian y yo nos volvimos muy amigos. Me llevaba a mi casa, me recogía. Como él ya no quería nada con ella, seguro que pensó que por eso le estaba terminando. Está loca. Christian fue conmigo a la comisaría ”, sostuvo para el extinto programa Amor, Amor, Amor.

El espacio televisivo difundió imágenes de la pelea, en donde se escucha inicialmente la pelea verbal de la influencer y la presunta agraviada. “¿Y tú que estudias?”, le gritó una enfurecida Vania, a lo que la Ana Cecilia contestó: “Para tu información, estudio medicina. No soy bestia. Tú estás diciendo que…”. Acto seguido, se observa a Bludau lanzar una cachetada. Ambas tuvieron que ser separadas.

Imágenes de la pelea de Vania Bludau a las afueras de un gimnasio | VIDEO: Latina / Amor, Amor, Amor

LA VERSIÓN DE VANIA BLUDAU

Durante su participación en El Valor de la Verdad, admitió que sí llegó a los golpes con la mujer. Sin embargo, aseguró que todo inició porque ella la estaba insultando en todo momento. “Decía que había tenido algo con mi pareja en ese momento, que era Christian. Me comenzó a decir cachu***, y todo ese tipo de cosas”, sostuvo.

Luego de discutir verbalmente dentro del gimnasio, Vania le dijo que mejor se las “arreglaran” en el estacionamiento del gimnasio. “En una ella me mete un empujón, yo me acababa de operar. Lo único que hice fue aventarla para allá (cachetearla). Y esa fue la gran pelea, pero no es que yo busque la pelea” , sostuvo.

Según Bludau, la gresca no fue tan grave como se difundió en la prensa, pues ella recién había salido de una operación de aumento de senos y solo tenía una mano para poder defenderse.