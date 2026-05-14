Política

Un diputado de La Libertad Avanza llegó al Congreso con una Tesla Cybertruck valuada en más de 100.000 dólares

El legislador jujeño Manuel Quintar estacionó la pick up eléctrica en la cochera de Diputados, la reivindicó como parte de la batalla cultural y desató rispideces dentro del propio oficialismo, donde el presidente de la Cámara, Martín Menem, le habría pedido que retirara el vehículo del predio

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Un diputado de La Libertad Avanza llegó al Congreso con una Tesla Cybertruck valuada en más de 100.000 dólares

Manuel Quintar, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Jujuy, estacionó este miércoles una Tesla Cybertruck en la cochera de la Cámara de Diputados, un vehículo que en el mercado local puede valer más de 100.000 dólares según el modelo y las condiciones de importación. La imagen del auto, con un ploteo del logo de LLA, se viralizó en redes sociales y encendió el debate dentro y fuera del bloque oficialista.

El legislador no tardó en confirmar la propiedad del vehículo. Lo hizo con un mensaje en su cuenta de X: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una fotografía de la pick up.

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La escena tuvo repercusiones inmediatas puertas adentro del oficialismo. Según reconstruyeron fuentes legislativas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría pedido a Quintar que retirara el vehículo del predio apenas tomó dimensión de la incomodidad interna que el episodio generaba.

En el entorno del legislador jujeño le restaron importancia al asunto. En diálogo con Infobae, sostuvieron que “está en regla” y añadieron que si bien en el video no tiene patente, se debe a la “falta de chapas del DNRPA” y que la misma se encuentra en asignación. Por otra parte, las mismas fuentes agregaron que “él no tiene problema, la compro en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Al ser consultados sobre el modelo de la camioneta respondieron: “Es la versión grande, la de más potencia”.

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El diputado Manuel Quintar confirmó que la Tesla Cybertruck estacionada en el Congreso es suya y la reivindicó como parte de la batalla cultural que dice librar
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El timing del episodio no pasa inadvertido. El Gobierno aplicó esta semana un recorte de casi 2,5 billones de pesos en el gasto presupuestado para 2026, con el objetivo de garantizar el superávit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La poda alcanzó áreas como educación, salud, los programas de prevención del cáncer, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán.

A ese escenario se suma el desgaste que atraviesa la administración de Javier Milei por la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y ratificado en su cargo por el Presidente pese a la investigación en curso.

Desde la oposición, las críticas apuntaron al contraste entre el discurso de austeridad estatal del espacio libertario y la presencia de un vehículo de ese valor en el Congreso.

En enero de este año, tras una larga espera de casi diez meses entre la publicación del Decreto 196/2025 y la reglamentación para poder aplicarse a los usuarios, el Gobierno dio forma al esquema de trámites que se deben hacer para nacionalizar un auto importado que no cuente con la homologación convencional en Argentina, y deba obtener un Certificado de Seguridad Vial (CSV) para poder circular por la vía pública.

La pick up eléctrica de Elon Musk no tiene representación oficial en Argentina y solo puede adquirirse mediante importación privada, con aranceles, IVA e impuesto al lujo
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Tesla no tiene representación oficial en Argentina, por lo que la Cybertruck no puede adquirirse en concesionarias locales. Quienes importan una unidad de forma privada deben afrontar aranceles, IVA y el impuesto a los autos de lujo, lo que eleva considerablemente el precio final respecto al valor de origen en Estados Unidos, donde el modelo parte desde los 69.990 dólares. El detalle de esos costos establece que en concepto de transporte y flete se deben calcular unos USD 2.500, al llegar a Argentina un 35% de arancel de importación, un 3% de tasa estadística, otros USD 1.000 de gastos de logística y traslado local, un 10% de impuestos y tasas entre Ingresos Brutos, impuesto a las ganancias o anticipo, impuesto a los débitos y créditos, tasas provinciales y municipales, y el IVA del 21%.

El perfil de Quintar combina la actividad legislativa con una trayectoria empresarial en el sector de la salud en Jujuy: administra clínicas y obras sociales privadas y participa desde principios de los años noventa en el manejo del sanatorio Los Lapachos, un negocio de origen familiar. Antes de sumarse a LLA, pasó por las filas del Partido Justicialista (PJ), donde fue candidato a legislador provincial en 2021.

Actualmente responde al sector del partido que conduce Karina Milei y, según el mundillo libertario, es un adversario interno del senador Ezequiel Atauche, alineado con Santiago Caputo.

Hay versiones que indican que el legislador tiene en mente hacer campaña para la gobernación de Jujuy en 2027 con el vehículo como parte de su imagen pública. Su declaración jurada registra, además de la Cybertruck, un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota.

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