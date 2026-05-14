Gabriel Meneses le dedica tierno mensaje a Sirena Ortiz por estar con él tras sufrir grave accidente: “Se quedó toda la noche”

Gabriel Meneses dedica mensaje a Sirena Ortiz tras acompañarlo mientras se recupera de accidente.

El modelo Gabriel Meneses compartió en sus redes sociales un mensaje de gratitud hacia su pareja, la actriz Sirena Ortiz, luego de atravesar un accidente en el programa ‘Esto es Guerra’ de América TV. El joven de 23 años destacó que, tras la caída sufrida en pleno reality, recibió el apoyo incondicional de Sirena Ortiz, quien se quedó a su lado durante toda la noche y volvió al día siguiente para acompañarlo en su recuperación. Así lo confirmó el propio Meneses en una publicación, donde relató el impacto físico y emocional del incidente y la importancia del respaldo recibido en este momento de dificultad.

Sirena Ortiz y Meneses oficializaron su relación a inicios de 2026. Desde entonces, ambos han compartido públicamente muestras de afecto y complicidad. La reciente situación vivida en el set de ‘Esto es Guerra’ puso a prueba la solidez del vínculo, que el modelo definió como su “mejor bendición”. “La mejor bendición que Dios me dio es esta chica. Sirena Ortiz, te amo, bonita”, se puede leer.

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El incidente ocurrió durante una competencia en vivo en el set de ‘Esto es Guerra’, cuando Meneses cayó y sufrió una lesión que lo dejó con intenso dolor lumbar. Según relató el propio modelo, su primer pensamiento tras el accidente fue que no volvería a caminar. “Lo primero que pensé al caer fue: ‘Ya no voy a volver a caminar’. Fue horrible porque el impacto fue tan fuerte que me descuadró. Me dejó en shock, me asusté”, relató Meneses.

El participante de 'Esto es Guerra', Gabriel Meneses, sufrió una aparatosa caída durante una de las competencias del reality. La conductora Magaly Medina muestra las imágenes del accidente que le provocó la fractura de una o dos vértebras. ATV/ Magaly TV La Firme.

Le dedica mensaje a Sirena

La actriz Sirena Ortiz, de 30 años, no dudó en acudir al hospital y permanecer al lado de su pareja durante la noche. Meneses compartió una fotografía en la que aparece recostado mientras Ortiz lo besa en el rostro, acompañada de un mensaje de reconocimiento: “Me vino a ver ayer, se quedó toda la noche conmigo y hoy también vino a darme buena energía”. En respuesta, Ortiz replicó la publicación y envió palabras de aliento: “Sé que saldrás de esto pronto”, junto a un corazón.

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Gabriel Meneses y Sirena Ortiz se han mostrado unidos tras accidente en Esto es Guerra. IG

El joven también explicó detalles sobre el accidente, reconociendo que no se sujetó correctamente durante el reto que provocó la caída. “Me fui de avance. Fue muy tonto, pero son cosas que pasan. La gente de afuera no tiene idea de la gravedad del asunto; el programa es bien matado y pasan ese tipo de cosas”, manifestó Meneses. Señaló además que el dolor se concentra en la zona lumbar, lo que ha llevado a los médicos a evaluar la posibilidad de una operación.

El modelo destacó, además, el apoyo que recibió de sus compañeros de programa y del equipo médico de América TV. Mencionó en particular a Kevin, quien lo asistió en los momentos posteriores al accidente. La situación generó preocupación tanto en los seguidores del reality como en el círculo cercano de Meneses, quien ha recibido mensajes de ánimo a través de distintas plataformas.

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Gabriel Meneses y Sirena Ortiz se muestran muy enamorados. TikTok

La recuperación de Gabriel Meneses continúa bajo observación médica, y el modelo agradeció las muestras de solidaridad recibidas. Su testimonio detalla la incertidumbre y el temor inicial ante la gravedad de la lesión. El vínculo con Sirena Ortiz se ha fortalecido en este contexto, según las publicaciones compartidas por ambos.

El accidente de Gabriel Meneses en el set de ‘Esto es Guerra’ puso en evidencia los riesgos que enfrentan los participantes del reality. El modelo reconoció la exigencia física del programa y la dificultad de las pruebas, que suelen ser de alta intensidad. Recordemos que no es el primer concursante que sufre este tipo de accidentes.

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Sirena Ortiz e da su apoyo incondicional a Gabriel Meneses.