Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

Las jugadoras clave de Alianza Lima, Universitario, USMP y Regatas Lima se preparan para la temporada 2026-2027 de la Liga Peruana de Vóley Femenino con nuevos fichajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Liga Peruana de Vóley Femenino 2026-27 será la vigésima quinta edición del máximo torneo de voleibol femenino en el Perú y la primera en disputarse con 11 equipos participantes. Organizada por la Federación Peruana de Voleibol (FPV), la competencia está prevista para iniciar el 5 de octubre de 2026 en el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador por los Juegos Bolivarianos. La transmisión estará a cargo de Latina Televisión y el campeón y subcampeón clasificarán al Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2028.

La temporada arranca con el listón muy alto: Alianza Lima se coronó tricampeón en mayo de 2026 tras vencer 3-2 a San Martín en la gran final, confirmando su dominio sobre el vóley peruano. Ahora, con el mercado de pases en plena actividad, todos los equipos trabajan para romper esa hegemonía. Aquí, el estado actualizado de cada plantel.