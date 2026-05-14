Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada

La Liga Peruana de Vóley Femenino 2026-27 será la vigésima quinta edición del máximo torneo de voleibol femenino en el Perú y la primera en disputarse con 11 equipos participantes. Organizada por la Federación Peruana de Voleibol (FPV), la competencia está prevista para iniciar el 5 de octubre de 2026 en el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador por los Juegos Bolivarianos. La transmisión estará a cargo de Latina Televisión y el campeón y subcampeón clasificarán al Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2028.
La temporada arranca con el listón muy alto: Alianza Lima se coronó tricampeón en mayo de 2026 tras vencer 3-2 a San Martín en la gran final, confirmando su dominio sobre el vóley peruano. Ahora, con el mercado de pases en plena actividad, todos los equipos trabajan para romper esa hegemonía. Aquí, el estado actualizado de cada plantel.
Alianza Lima: el tricampeón se reinventa con cuatro refuerzos de peso
El vigente campeón enfrenta su renovación más profunda en años. La salida del técnico Facundo Morando hacia Fluminense de Brasil marcó el fin de un ciclo exitoso, y la jefa de equipo Cenaida Uribe asumió la tarea de reconstruir el plantel sin perder nivel competitivo.
Las bajas son significativas: la francesa Maeva Orlé, MVP de la última temporada, la argentina Elina Rodríguez, la dominicana Yanlis Feliz y la colombiana Doris Manco no continuarán. Pese a ello, las incorporaciones anunciadas son de alto impacto: la armadora Cristina Cuba llega desde Regatas Lima para reforzar la dirección del juego; la central Flavia Montes proviene de San Martín y aporta experiencia en partidos decisivos; la bloqueadora estadounidense Allison Holland llega desde Deportivo Soan; y la olímpica argentina Daniela Bulaich, procedente del Narconon Volley Melendugno de la Serie A2 italiana, es la incorporación más llamativa del mercado hasta el momento.
Se mantienen María Alejandra Marín, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Diana de la Peña, Clarivett Yllescas, Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe. El futuro de Meegan Hart y Maricarmen Guerrero está en duda, mientras que el nombre de Ángela Leyva suena como posible refuerzo adicional. La búsqueda del nuevo entrenador sigue abierta.
San Martín: reconstrucción obligada tras dos finales perdidas
Las Santas afrontan el mercado más complicado de todos los equipos. Tras caer en dos finales consecutivas ante Alianza Lima, el club de Santa Anita necesita una renovación profunda para volver a competir por el título.
Las bajas son numerosas y de alto impacto: Flavia Montes (central), Simone Scherer (central), Shiamara Almeida (armadora), Adeola Owokoniran (opuesta), Geraldine González (central), Andrea Sandoval (opuesta) y Sophia Kruczko (opuesta) no continuarán. El futuro de Fernanda Tomé, pieza clave del ataque durante tres temporadas, sigue sin definirse.
El caso más delicado es el de Aixa Vigil: tiene contrato vigente hasta el final de la próxima temporada, pero Universitario presiona por su fichaje, lo que obligaría a San Martín a vender su carta pase. Se mantienen Angélica Aquino, Ginna López, Paola Rivera, Brenda Lobatón y Pamela Cuya. Los rumores apuntan a la vuelta de Yanlis Féliz y la posible llegada de Meegan Hart como refuerzos. Hasta el momento, no hay altas confirmadas.
Universitario: ambición renovada tras el mejor resultado en años
Las ‘Pumas’ terminaron terceras en 2025-26, su mejor resultado en mucho tiempo, y el objetivo para la nueva temporada es dar el salto definitivo hacia el título. El técnico Francisco Hervás continuará al mando del proyecto y ya trabaja en la construcción del nuevo plantel.
Las bajas son cuantiosas, especialmente en la zona central: Coraima Gómez (punta), Zaira Manzo (armadora), María Paula Rodríguez (opuesta), Angélica Malinverno, Fátima Villafuerte, Alexandra Machado y Mara Leão, todas centrales, dejaron el club. La única alta confirmada hasta el momento es la central Sarah Evaristo.
Se mantienen Catherine Flood, Miriam Patiño, Karla Ortiz, Elis Bento y Maluh Oliveira, una base sólida sobre la que Hervás construirá el nuevo equipo. Los rumores más sonados apuntan a Aixa Vigil como refuerzo en ataque y a Maricarmen Guerrero para cubrir las numerosas bajas en la zona central.
Circolo Sportivo Italiano: apuesta por el mercado interno
El Circolo terminó séptimo en la última temporada y necesita dar un salto de calidad. La directiva del club de Jesús María trabaja en silencio pero con decisión, y ya tiene tres incorporaciones confirmadas procedentes del mercado interno.
La receptora Natalia Monteiro y la central Mariane Casas, ambas ex Rebaza Acosta, se suman al plantel junto con la central Anghela Barboza, procedente de Géminis. Se mantienen Julieta Holzmaisters, Nicole Da Silva, Eugenia Nosach, Mabel Olemar y Antuanette Arteaga. La única baja confirmada es la atacante Astrid Ruiz.
La gran incógnita del Circolo es el futuro del técnico Marcos Blanco: el argentino reconoció que San Martín mostró interés en sus servicios, por lo que su continuidad no está garantizada. En el frente de rumores, Coraima Gómez, recién salida de Universitario, aparece como posible incorporación para reforzar la recepción.
Regatas Lima: renovación profunda con la mira puesta en el título
Tras una temporada discreta en la que no logró clasificar entre los cuatro mejores, Regatas Lima apuesta por una reestructuración ambiciosa. Las bajas son numerosas: Cristina Cuba, Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé y Bárbara Frangella dejaron el club.
La base renovada se apoya en las continuidades de Kiara Montes, Katy Ryan y Alexandra Llaro, jugadoras que marcaron diferencias en la última temporada. Hasta el momento no hay altas confirmadas, pero el rumor más llamativo del mercado involucra a Marina Scherer, hermana de Simone, como posible refuerzo extranjero de alto nivel.
Deportivo Géminis: del cuarto lugar a la búsqueda del podio
El equipo de Natalia Málaga terminó cuarto en 2025-26 y quiere seguir creciendo. La única alta confirmada hasta el momento es la llegada de Andrea Sandoval, procedente de San Martín, que aporta experiencia y polivalencia al ataque. Las bajas son Anghela Barboza, que se fue al Circolo, y Katielle Alonzo.
La directiva trabaja en la retención de sus principales figuras y en la búsqueda de refuerzos que permitan al club volver a ser un protagonista real en la lucha por el título, algo que no logra desde sus tres campeonatos anteriores.
Rebaza Acosta: reestructuración total tras terminar novenos
Novenos en la última edición, Rebaza Acosta apuesta por un cambio radical. La incorporación más importante hasta el momento es la del técnico Martín Rodríguez, procedente de Deportivo Wanka, quien reemplaza a Carlos Rivero.
Las bajas son cuantiosas y algunas llegaron con polémica: Kiara Vicente fue separada del club y denunció públicamente que no se hicieron cargo de los gastos de su rehabilitación. Natalia Monteiro y Mariane Casas se fueron al Circolo, mientras que Claudia Palza y Nexalba Mejías optaron por la liga venezolana. La directiva aún no ha anunciado refuerzos de campo.
Deportivo Soan: nuevo técnico y base amplia renovada
Deportivo Soan sorprendió al mercado con la contratación del entrenador brasileño Vinícius Fernandes, con una extensa trayectoria que incluye Al-Ahli Bahrain, Botafogo, Vasco da Gama y la selección brasileña sub-23, entre otros clubes. Reemplaza a Mauro Boasso.
Las bajas confirmadas son la bloqueadora Allison Holland, que se fue a Alianza Lima, y la atacante Julibeth Payano. Sin embargo, el club mantiene una base amplia y sólida con 12 renovaciones confirmadas: Evelyn Linares, Xina Cortez, Camila Pinedo, Alexandra Carrasco, Dayana Estrada, Angela Jimenez, Marie Mitchem, Melody Molina, Jonanna Montero, Liana Torres, Camila Mendoza y Victoria Benjamin.
Deportivo Wanka: nueva era tras salvar el descenso en el último minuto
Deportivo Wanka selló su permanencia en la máxima categoría al vencer 3-2 a Kazoku No Perú en la revalidación 2026, en un partido de alta tensión que se definió en el quinto set con parcial de 15-8. Sin embargo, el técnico Martín Rodríguez, que logró el objetivo, no continuará en el cargo.
La directiva evalúa perfiles para el nuevo comando técnico con la intención de apostar por un entrenador que consolide una idea de juego competitiva y potencie a las jugadoras jóvenes del plantel. El objetivo para 2026-27 es dejar atrás la pelea por el descenso y convertirse en uno de los equipos sorpresa del campeonato.
Una temporada histórica con 11 equipos y el Sudamericano en juego
Por primera vez en la historia de la Liga Peruana de Vóley, 11 equipos disputarán el torneo en una misma edición. Además del campeonato nacional, el campeón y subcampeón obtendrán plaza directa para el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2028, lo que añade un incentivo internacional de primer nivel a la competencia.
Con Alianza Lima como tricampeón vigente, un mercado de pases que redistribuye el talento entre todos los equipos y varios entrenadores nuevos en los banquillos, la edición 2026-27 promete ser la más competitiva y equilibrada de los últimos años.