Bernie Navarro, embajador de EEUU en Perú: “Con Donald Trump sí se va a hacer el cambio en Cuba”

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú. (Foto: Paula Elizalde)

El nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, afirmó en una entrevista exclusiva con la periodista Gloria Ordaz que el cambio en Cuba llegará bajo la administración de Donald Trump, y que su propia historia como hijo de exiliados cubanos marca cada decisión que toma desde la embajada en Lima.

“Yo creo que sí, con Donald Trump sí se va a hacer el cambio en Cuba“, declaró Navarro en diálogo con Telemundo 51. El diplomático, nacido y criado en Miami en el seno de una familia cubana que lo perdió todo al salir de la isla, aseguró que esa herencia no es solo personal: es la brújula de su gestión diplomática. “Traigo la convicción de lo que pensamos del comunismo y eso también lo vemos mucho en el Perú. Vemos que hay mucha influencia de Cuba en el Perú“, señaló.

PUBLICIDAD

Navarro llegó al cargo con un perfil que va más allá del currículo diplomático. Su esposa Claudia es peruana, sus hijos tienen la doble nacionalidad y, a lo largo de los años, ha tenido estrecho contacto el país andino. “He hecho misiones comerciales en el Perú, he hecho negocios en el Perú, me casé en el Perú”, relató.

El diplomático fue recibido en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao y ofreció sus primeras declaraciones, destacando la importancia estratégica del Perú para la administración estadounidense.Foto: Agencia Andina

Esa trayectoria fue, según el propio diplomático, lo que llevó a Trump a elegirlo. “Eso es lo que quería el presidente, que desde el primer momento empezara y no hubiese un aprendizaje”, explicó.

PUBLICIDAD

Trump lo nominó el 22 de mayo de 2025. El Senado de los Estados Unidos lo confirmó el 18 de diciembre de ese año con un voto de 53 a 43, y el secretario de Estado Marco Rubio lo juramentó el 13 de enero de 2026 en Washington D.C. Navarro presentó sus credenciales ante el presidente de Perú, José Jerí, el 3 de febrero de 2026.

Una amistad de décadas con Marco Rubio

La relación entre Navarro y Rubio no es solo institucional. Ambos se conocen desde pequeños, crecieron en el sur de Florida y compartieron los primeros pasos en la política local. “Somos amigos desde niños… después que salimos de la universidad empezamos en el proceso político juntos involucrados en los temas políticos del sur de la Florida y esa amistad creció”, contó el embajador a la cadena latina.

PUBLICIDAD

U.S. Ambassador to Peru Bernie Navarro gestures during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru's government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Navarro fue director de finanzas de la campaña presidencial de Rubio en 2016 y también integró el comité de finanzas de Florida para sus campañas al Senado.

“Yo sabía que Marco Rubio iba a ser algo grande… sabía que es una persona que nada más se conoce en una generación”, afirmó Navarro. Fuera de la política, ambos comparten la pasión por el fútbol americano y mantienen conversaciones frecuentes sobre deportes.

PUBLICIDAD

Navarro forma parte de una apuesta deliberada de Trump por colocar a cubanoamericanos en posiciones diplomáticas clave en América Latina. Junto a él, Kevin Marino Cabrera fue designado embajador en Panamá, Peter Lamelas en Argentina y Benjamín León Jr. en España.

Comercio y seguridad, las prioridades en Lima

Desde Lima, Navarro trazó sus prioridades diplomáticas con un enfoque marcadamente económico. “Lo más importante que tenemos que hacer como embajador es ser el jefe de negocios para nuestros negocios”, sostuvo ante Telemundo 51. Su meta es atraer capital e inversión estadounidense al país andino, asegurarse de que empresas de Estados Unidos participen en licitaciones y contratos públicos, y consolidar la presencia comercial de Washington en la región.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, Navarro subrayó que Trump ha dado a sus embajadores mayor autonomía para actuar en temas de seguridad, visas y relaciones estratégicas. “No puedes ser enemigo de los Estados Unidos y querer comprar un apartamento en Brickell… no puedes ser enemigo de los Estados Unidos y querer que tus hijos estudien en los Estados Unidos", advirtió. Sobre el lugar que ocupa Perú en la política hemisférica de la administración, fue directo: "Perú es clave para la estabilidad de la región, para la economía y para la prosperidad del área“.

El perfil del diplomático: finanzas, educación y Miami

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, explica la política de seguridad del gobierno de Trump y destaca la importancia estratégica de Perú como socio clave para la estabilidad, la seguridad y la democracia en la región. (Crédito: Latina Noticias)

Graduado en Finanzas y Marketing Internacional de la Universidad de Miami en 1994, Navarro obtuvo luego una maestría en Gobierno de la Universidad de Harvard. Su carrera en el sector privado abarca casi tres décadas: fundó su primera empresa de préstamos hipotecarios, HomeMortgage, en 2001, que llegó a facturar 140 millones de dólares antes de ser adquirida por Countrywide Home Loans en 2005. Más tarde creó Benworth Capital Partners, firma de capital privado especializada en financiamiento hipotecario con sede en Florida.

PUBLICIDAD

En el ámbito cívico, presidió la Junta de Fideicomiso de Miami Dade College durante dos años. Su origen humilde —sus padres cubanos llegaron a Estados Unidos sin nada— es una referencia constante en su discurso público. “Mis padres cubanos habían dejado de vivir su sueño para que sus hijos pudieran vivir el de ellos”, dijo en declaraciones recogidas por la Universidad de Miami.