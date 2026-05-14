¿Se puede revertir la decisión de Tomás Gálvez de archivar la investigación contra Patricia Benavides?

Patricia Benavides y Tomás Gálvez fueron captados bailando luego de que este último archivara la investigación del caso Valkiria. Foto: Epicentro TV

El fiscal de la Nación Tomás Gálvez archivó la investigación preliminar contra Patricia Benavides por presuntamente liderar una organización criminal y corrupción, decisión que ha causado controversia en un sector.

De manera somera, en la resolución Gálvez desestima las declaraciones de Jaime Villanueva, colaborador eficaz y exasesor de Benavides, y afirma que no hay elementos que vinculen a todos los investigados con una organización criminal o con la presunta comisión de delitos.

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Para Delia Espinoza, el titular del Ministerio Público habría “forzado” incurriendo en presuntas “deficiencias, carencias e ilegalidades” para emitir un pronunciamiento fiscal a favor de la exfiscal de la Nación.

Y es que Espinoza investigó desde un inicio el caso Valkiria (carpeta fiscal 1228-2023): llevó a cabo tomas de declaraciones a Villanueva, testigos, investigados y recopiló abundante documentación para darle peso a su investigación. Según dijo en entrevista con Epicentro TV, cuando dejó la Fiscalía de la Nación solo faltaban realizar algunas diligencias.

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Según la exfiscal de la Nación, todo apuntaba a que, debido a la solidez de las pruebas, se formularía denuncia constitucional contra Patricia Benavides con el objetivo de que el Congreso levante el antejuicio para que sea procesada penalmente por organización criminal y otros delitos.

La fiscal Delia Espinoza, que investiga a Patricia Benavides, aparece en primer plano mientras en un círculo se observa a Benavides junto a Tomás Gálvez en un evento social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede revertir el archivo del caso Valkiria?

Delia Espinoza confirmó en entrevista con Epicentro TV que sí se podría revertir la decisión de Tomás Gálvez de archivar la investigación contra Patricia Benavides.

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En primer lugar, dice Espinoza, la procuradora general del Estado, María Caruajulca, podría solicitar elevación de actuados para que una Fiscalía Suprema revise la decisión de Gálvez. Precisó que no sería el despacho de Zoraida Ávalos, tal como lo dispone la resolución con la que derivó la carpeta fiscal a la Fiscalía de la Nación, sino que sería el de Luis Arce Córdova por ser el segundo fiscal de mayor antiguedad.

Ahora bien, existe controversia respecto a si las decisiones de la Fiscalía de la Nación pueden ser objeto de elevación de actuados. Abogados consultados consideran que no podría ser posible debido a que la Fiscalía de la Nación es el máximo despacho en el Ministerio Público.

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En todo caso, lo que sí podría hacer Caruajulca, como ya lo hizo antes, es pedir una “revisión de actuados” para que el propio Tomás Gálvez reconsidere el archivo de la investigación del caso Valkiria.

Procuradora Aurora Caruajulca Quispe no presentó documento clave para su designación.

Como se recuerda, cuando el entonces fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena anunció que la investigación contra Martín Vizcarra por la compra de pruebas rápidas contra la Covid-19, Caruajulca presentó un recurso de “revisión de actuados” para que el propio Villena reconsidere el fallo.

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Y en efecto, Villena terminó declarando fundada la “revisión de actuados”, reabrió el caso contra Vizcarra y eventualmente formuló denuncia constitucional ante el Congreso contra el exmandatario.

Cabe precisar que Espinoza criticó la inacción de Caruajulca en casos de alto perfil. Recientemente, El Foco reveló que la titular de la Procuraduría no ha presentado una sola denuncia penal durante su gestión.

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“La señora Caruajulca está como avestruz, está no habida, está paralizada. Solo está recibiendo su sueldo porque parece que eso es lo que más le importa y no cumplir con su deber por el cual juramentó”, apuntó.