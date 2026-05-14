Renuncia integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales por “acoso y discriminación” por su origen chotano. (Foto: Composición - Infobae)

Luego de ser nombrada como integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales al interior del Ministerio de Justicia el pasado 5 de mayo, la abogada Lesli Roxana Gonzales Cabanillas comunicó su renuncia irrevocable al órgano estatal el 13 de mayo de 2026 mediante una carta dirigida al ministro Luis Enrique Jiménez Borra en la que indicó que el motivo de su decisión era por actos de “acoso mediático y discriminación”.

Según el documento enviado por Gonzales Cabanillas, “esta decisión no responde a incapacidad moral ni a compromisos políticos de ningún tipo. Responde, exclusivamente, a la hostilidad sistemática, el acoso mediático y la discriminación por origen que he enfrentado estos días”,

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La carta también hace referencia a una serie de artículos en medios de comunicación que vinculan su presencia al interior de la Comisión de Gracias Presidenciales con un intento por indultar al expresidente Pedro Castillo, pues él también es originario de Chota (Cajamarca) y los padres de la funcionaria son maestros que previamente habían expresado su apoyo al ex mandatario.

La ahora exfuncionaria del Ministerio de Justicia también expresó su disconformidad con los cuestionamientos en su contra a raíz de su origen cajamarquino, específicamente de Chota.

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“Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. Mi trayectoria, iniciada como secigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, tribunal regional, y construida a lo largo de los años en diversas instituciones públicas, no ha sido regalada ni heredada”. Además, remarcó que “Nací lejos de Lima y eso no me hace menor, ese origen es fuente de orgullo, no de vergüenza”.

La carta niega que los datos personales o la procedencia sean criterios válidos para evaluar su mérito profesional o que se deslice la posibilidad de que sea un argumento válido para cuestionar su nombramiento “Rechazo categóricamente que mi lugar de nacimiento o las opiniones de mis familiares sean utilizados para cuestionar mi idoneidad profesional”.

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La exintegrante de la comisión añadió sobre el fenómeno de la discriminación: “La discriminación por origen no es una opinión legítima, es un anacronismo que no merece mayor debate y un prejuicio que en el Perú, que queremos todos, se debe desterrar”.

Gonzales Cabanillas reconoció que el escrutinio público forma parte de las responsabilidades en cargos estatales, pero dejó una advertencia en su pronunciamiento: “Reconozco el control ciudadano que corresponde a quienes ejercemos cargos en el Estado; sin embargo, considero que dicho control no puede traducirse en hostigamiento personal, afectación familiar y/o discriminación”.

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Ministro Luis Arroyo afirma que un indulto al expresidente Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”. (Video: Canal N)

Indulto a Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”

El titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, excluyó cualquier posibilidad de que el Gobierno de José María Balcázar considere un indulto para Pedro Castillo al afirmar en conferencia de prensa que este proceso de indulto “nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda”.

Durante una conferencia de prensa, el ministro Arroyo afirmó que la situación administrativa también fue aclarada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra. El titular del Minjus indicó que “no se encuentra en este momento en trámite ningún pedido de indulto solicitado tanto por el expresidente Castillo como tampoco por terceros”.

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Según Jiménez Borra, existen antecedentes de cuatro pedidos realizados por terceros y uno por el propio exmandatario, pero la solicitud firmada por Pedro Castillo fue declarada inadmisible, y ninguna otra está activa en la actualidad.