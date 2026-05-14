DNI electrónico gratis para este 16 de mayo: conoce dónde y cuáles son los beneficiarios

La iniciativa busca reducir las barreras de acceso a la identificación oficial, elemento clave para ejercer derechos civiles y acceder a servicios esenciales, según destacaron las autoridades locales - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Santa Anita anunció que llevará a cabo una campaña gratuita destinada a la tramitación del documento nacional de identidad (DNI) electrónico para niños, niñas y adolescentes de cero a diecisiete años, así como para adultos mayores de sesenta años residentes en el distrito. Esta iniciativa busca facilitar el acceso al derecho a la identidad, especialmente en sectores considerados vulnerables.

La jornada se llevará a cabo el sábado 16 de mayo, desde las 9 horas, en la explanada de la sede municipal. Según informaron las autoridades locales, el evento ofrecerá cupos limitados para 100 beneficiarios, quienes podrán realizar el trámite sin costo alguno.

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El objetivo principal consiste en reducir las barreras que enfrentan muchos ciudadanos para obtener su identificación oficial, fundamental para acceder a servicios esenciales y ejercer derechos civiles.

Durante la jornada, personal especializado orientará a los asistentes sobre el proceso, los requisitos y la documentación necesaria, además de encargarse de la gestión directa del trámite - Créditos: Municipalidad de Santa Anita.

Durante la campaña, los asistentes recibirán orientación sobre el proceso, así como información detallada acerca de los requisitos y la documentación necesaria para iniciar el procedimiento. Personal especializado estará a cargo de la recepción de documentos y la gestión directa del trámite.

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Además, se brindará asesoría sobre los servicios que ofrece la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (Demuna), con el fin de garantizar un acompañamiento integral a las familias.

La municipalidad remarcó la importancia de contar con el DNI desde la infancia, ya que este documento permite a los menores acceder a programas sociales, servicios de salud, educación y otros beneficios estatales. En el caso de los adultos mayores, la identificación resulta indispensable para tramitar pensiones, recibir atención médica y participar en actividades municipales.

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La inscripción para la campaña se realizará por orden de llegada el mismo día del evento, hasta completar el cupo disponible. Los organizadores recomendaron a los interesados acudir temprano para asegurar su participación y presentar la documentación requerida. Entre los documentos solicitados se incluyen el acta de nacimiento para menores y, en el caso de los adultos mayores, una constancia de residencia en Santa Anita.

El evento, que tendrá lugar el sábado 16 de mayo desde las 9 horas en la explanada municipal, ofrecerá 100 cupos para beneficiarios que podrán acceder al trámite sin costo - Créditos: Andina.

Beneficios de contar con el DNI electrónico

Permite identificarse digitalmente en trámites oficiales y privados de forma segura.

Facilita el acceso a servicios estatales en línea, como consultas de salud y educación.

Ofrece la posibilidad de firmar documentos electrónicos con validez legal.

Reduce la necesidad de acudir a oficinas físicas para gestiones administrativas.

Aumenta la protección frente a suplantaciones de identidad y fraudes.

Mejora la eficiencia en la gestión de trámites.

Permite actualizar datos personales de manera remota a través de plataformas digitales.

Brinda acceso a portales de servicios electrónicos exclusivos para ciudadanos identificados digitalmente.

Otorga mayor comodidad al usuario al centralizar múltiples gestiones en un solo documento.

Favorece la inclusión digital, ya que facilita la participación en procesos electrónicos del sector público y privado.

Ofrece acceso rápido a programas sociales y subsidios estatales.

Permite recuperar la identidad de manera ágil en caso de extravío.

Garantiza la autenticidad en operaciones bancarias y financieras.

Facilita el registro en instituciones educativas y laborales.

Amplía la cobertura de servicios municipales y regionales para el ciudadano.

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El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)