Esto es Guerra: Las peleas más polémicas que llegaron a golpes e insultos en los últimos 10 años

Revive las peleas más polémicas de Esto es Guerra que llegaron a golpes e insultos en los últimos 10 años. (Foto: América TV)

Este 2022, Esto es Guerra cumple 10 años desde que se emitió por primera vez su primer programa el 5 de abril de 2012. Desde entonces, los participantes del reality de América Televisión se han enfrentado en distintas pruebas físicas para que su equipo- ya sea Cobras y Leones, o Guerreros y Combatientes-, se consagren como los campeones de la temporada.

En el intento de ganar cada una de las competencias, los chicos reality, incluso los mismos conductores, han perdido la paciencia en más de una oportunidad. Varios de ellos han llegado a los insultos y hasta las agresiones físicas en plena transmisión en vivo. Aquí te hacemos un recuento de las más recordadas.

NICOLA PORCELLA ENFURECE CON JOHANNA Y LA CALLA

En 2012, cuando Angie Arizaga mantenía una tormentosa relación con Nicola Porcella, Johanna San Miguel intervino durante una pelea de la entonces pareja. Al modelo peruano no le gustó nada que la conductora opinara sobre su romance, por lo le dijo furioso: “¿Quién habla tú o Angie?”. La presentadora se molestó y, pese a las disculpas del chico reality, San Miguel afirmó que jamás lo perdonaría por faltarle el respeto.

Nicola Porcella enfurece con Johanna San Miguel por meterse en su relación con Angie Arizaga. (VIDEO: América TV / Esto es Guerra)

FACUNDO GONZÁLEZ Y PATRICIO PARODI PIERDEN LOS PAPELES

Furioso por haber perdido una prueba, Facundo González no midió la gravedad de sus acciones y tiró el serrucho que tenía en su mano, cayendo sobre la pierna de Sheyla Rojas, en el 2015. Patricio Parodi salió en defensa de su entonces enamorada y le reclamó en vivo. Los ánimos se caldearon al punto que los demás integrantes de ambos equipos casi llegan a las manos. El argentino terminó pidiendo disculpas por lo ocurrido.

Facundo González y Patricio Parodi discuten acaloradamente tras falta del argentino. (VIDEO: América TV / Esto es Guerra)

NICOLA LLAMA “MARIC***” A YACO ESKENAZI

Los entonces capitanes de los Leones y las Cobras, Yaco Eskenazi y Nicola Porcella, se dijeron de todo en enero de 2013. La discusión comenzó por un simple reclamo y escaló hasta un intercambio de insultos que se dio detrás de cámaras. Sin embargo, el esposo de Natalie Vértiz no aguantó su indignación y contó en vivo que su amigo le había dicho “maric***n”. Este le pidió que se calmara y que arreglaran las cosas en privado, pero Eskenazi no dio su brazo a torcer. Al final del programa, ambos hicieron las paces.

Yaco Eskenazi se enoja con Nicola Porcella por llamarlo "maric***" durante discusión. (VIDEO: América TV / Esto es Guerra)

JOHANNA LE GRITA A NICOLA PORCELLA: “¡CÁLLATE LA BOCA, MALCRIADO!”

En 2012, Johanna San Miguel no soportó que Nicola Porcella reclamara un punto ganado para los Leones. Mientras él explicaba la falta, la presentadora de TV perdió los papeles y le gritó: “Por el amor de Dios, arranca, ¡fuera! ¡Por favor, cállate la boca! No tengo paciencia. ¡Cállate la boca, malcriado! Ubícate”. Sus gritos indignaron a Nicola y también a Mathías Brivio, quienes no consideraron correcto que Johanna callara a unos de los participantes. Al final, San Miguel se molestó y terminó retirándose del set furiosa.

Johanna San Miguel le grita a Nicola Porcella y le pide que se calle. (VIDEO: América TV / Esto es Guerra)

JAZMÍN PINEDO Y MICHELLE SOIFER SE PELEAN POR GINO ASSERETO

Gino Assereto y Jazmín Pinedo decidieron formalizar su romance en julio de 2013 y en presencia de Michelle Soifer, quien meses atrás admitió haberse sentido atraída hacia el modelo. Las participantes nunca se llevaron bien en el programa y la popular ‘Solcito’ no desaprovechaba la oportunidad para colmar la paciencia de Jazmín. En una oportunidad le cantó a Gino “Me enamoré de ti y qué”. Fue allí que Pinedo se burló del peso de su compañera y esto provocó una fuerte discusión.

La gresca inició cuando Michelle le cantó a Gino Assereto frente a Jazmín.

SHEYLA DICE QUE MILLET NO ES UNA “DAMA” POR AMPAY CON PAVÓN

En el 2014, Sheyla Rojas y Milett Figueroa se sentenciaron mutuamente por diversas razones. Mientras que la leona quiso eliminar a su compañera por mala competidora, la rubia modelo aseguró que Figueroa debía salir porque no era una “dama”. Esto con relación al ampay que protagonizó Milett con Antonio Pavón, quien era el prometido de Sheyla. “Sé valiente y dímelo en mi cara, deja de ser cobarde. ¿Una persona como yo? Dímelo de frente”, expresó furiosa Milett.

Sheyla Rojas y Milett Figueroa se enfrentan por ampay de Antonio Pavón. (VIDEO: América TV / Esto es Guerra)

RAFAEL CARDOZO Y ERICK SABATER CASI SE AGARRAN A GOLPES

En 2017, Rafael Cardozo no soportó que Erick Sabater haya pasado al equipo de los Leones, por lo que lo llamó la “mochila de Michelle Soifer”. Este se molestó por el calificativo y aseguró que el brasilero estaba en Esto es Guerra porque “no había funcionado en otros canales”. La gota que derramó el vaso fue cuando Cardozo le dijo que él se dedicaba a ser stripper en las noches. El enfrentamiento continuó pese a que el juego había comenzado y sus compañeros tuvieron que intervenir para separarlos.

Rafael Cardozo y Erick Sabater casi se agarran a golpes tras fuerte discusión. (VIDEO: América TV / Esto es Guerra)

ROSÁNGELA ESPINOZA Y YAHAIRA PLASENCIA SE AGREDEN

En 2017, Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia fueron eliminadas de Esto es Guerra por protagonizar una gresca en vivo. La tensa relación entre las competidoras llegó al límite durante un juego de tortazo en la cara. A la ‘chica selfie’ no le gustó la fuerza de su compañera, por lo que decidió enfrentarla. Sin embargo, la salsera no se quedó de brazos cruzados y le lanzó una patada. La pelea continuó incluso detrás de cámaras.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se golpean durante competencia. (VIDEO: América TV / Esto es Guerra)

MARIO HART LE METE UN PUÑETE A ELÍAS MONTALVO

En septiembre de 2021, Mario Hart y Elías Montalvo fueron suspendidos por agredirse mutuamente en pleno programa. Todo empezó cuando el tiktoker le tiró un tortazo al chico reality con demasiada fuerza y este respondió con un puñetazo. Segundos después, el ‘Chato’ Hart lo persiguió para jalonearlo de su camiseta. Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz quedaron sorprendidos por lo ocurrido y pidieron más respeto para el público.

Mario Hart le mete un puñetazo a Elías Montalvo frente a cámaras. (VIDEO: América TV / Esto es Guerra)

