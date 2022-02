Mathías Brivio no se arrepiente de haber dejado la conducción de Esto es Guerra: “Estoy tranquilo y feliz” | ENTREVISTA

Mathías Brivio es el nuevo conductor Perú Tiene Talento, programa que se emite todos los sábados a las 9 p.m. (Foto: Instagram)

Luego de nueve años de ausencia, Perú Tiene Talento regresó a la televisión peruana el sábado 29 de enero bajo la conducción de Mathías Brivio. El programa que permite a los peruanos demostrar sus diferentes habilidades artísticas lideró en rating en su día de estreno.

Este buen recibimiento de los televidentes mantiene emocionado al exconductor de Esto es Guerra, quien hace dos años tomó la difícil decisión de cambiar de casa televisiva. Fue así que le dijo adiós al reality de competencia luego de haber estado 8 años al frente.

Infobae conversó con Mathías Brivio sobre su regreso a la conducción de un programa de Latina, sobre su paso por Esto es Guerra y también sobre Esto es Habacilar, que ha sido cancelado inesperadamente debido al bajo rating.

Mathías, ¿cómo te sientes ahora como presentador de Perú Tiene Talento?

Muy contento, es un programa que me gusta muchísimo, que le da la oportunidad a mucha gente que por la pandemia no ha podido mostrarse como debería o tuvo que hacer un pare a lo que comúnmente hacía. Entonces, sirve para que ellos se pongan en una vitrina y que la gente los pueda conocer. Además de entretener a la familia, estamos ayudando al talento peruano.

El programa regresa después de 9 años. ¿Sientes alguna presión?

Es como volver a empezar un formato aquí en el país porque es casi una década, es bastante. Considero que con Ricardo Morán, Mimy Succar, Gianella Neyra y Renzco Schuller hemos formado un equipo que está entrando a los hogares peruanos para que pasen una linda noche de sábado.

¿Cómo te sientes trabajando con los miembros del jurado? Es la primera vez de Mimy Succar en televisión…

Me siento muy cómodo, muy feliz, cada uno tiene una escena particular y eso en pantalla se ve. Gianella es súper sensible, cariñosa con los participantes, a veces le da pena decir que no. Renzo es muy divertido, creo que es la chispa del jurado. Mimy para ser su primera vez en televisión lo está haciendo espectacular, es como una mamá divertida para nosotros. Ricardo tiene mucha experiencia, conoce su papel. Todos hacen un jurado maravilloso.

Has sido reportero, locutor, conductor… ¿Qué sigue? ¿Quizás ser jurado?

Sí me gustaría, pero probablemente en un programa como Perú tiene talento. No para un programa de baile o de canto porque eso no es lo mío (risas).

¿Y cómo serías como jurado?

Yo sería bonachón como Gianella. Me gustaría que pasen todos porque para mí todos lo hacen espectacular. Yo creo que le diría que sí a cada rato y la producción se molestaría conmigo, me diría que fuera más severo. Sería un jurado muy bondadoso.

Como bien me dices, esa personalidad “bonachona” la vemos en tu forma de conducir. ¿Tienes algún referente?

No tengo ninguno. Me gusta ver televisión peruana y de otros lados. Pero alguien que me gusta mucho es Jaime Baily, soy un admirador suyo como entrevistador y personaje de televisión.

¿Prefieres conducir en dupla o en solitario? Durante ocho años compartiste la conducción de Esto es Guerra, ya sea con Johanna San Miguel o María Pía Copello…

Yo de las dos maneras me siento cómodo, dependiendo del formato que se tenga que hacer. Si tengo que conducir con una dupla, no hay problema. Si tengo que estar solo, también.

¿Qué recuerdos te llevas de Esto es Guerra?

Definitivamente fue una experiencia lindísima. Qué honor haber estado dentro de ese fenómeno televisivo por ocho años y, la verdad, guardo los mejores recuerdos del programa, que me sirvió también como experiencia para conducir.

¿Mantienes contacto con algunos guerreros o conductores de EEG hasta la fecha?

Sí, con el que siempre tengo contacto es Rafael Cardozo . También con Johanna San Miguel y María Pía Copello.

Este 2022 se cumplen los 10 años del programa y muchos creen que su ciclo ya culminó. ¿Tú piensas lo mismo?

Desde que yo estaba ahí siempre se especulaba que sería el último programa de Esto es Guerra, y nunca llegaba el último año. Yo no podría decir si ya cumplió su ciclo o no, pero en mi opinión personal no. Si sigue al aire es porque está dando resultado. Cumple su ciclo cuando ya no está, y Esto es Guerra está vigente.

El programa que ya salió del aire ha sido Esto es Habacilar. ¿Consideras que fue acertado renovar el formato?

Creo que fue una jugada para refrescar al televidente de Esto es Guerra. Trajeron a personajes que estaban en el formato inicial de Habacilar. Fue una fórmula arriesgada probablemente, pero el que no arriesga no gana. En la televisión todo es válido y ya está en manos de los productores darle vuelta al timón si tienen que darla.

Mencionaste que te retiraste de Esto es Guerra porque querías pasar más tiempo con tus hijos. ¿Cómo te está yendo ahora?

Perfecto, estoy feliz. Tengo tiempo para estar con mis hijos. Mi hija, la del miedo, tenía 3 años cuando empezamos con Esto es Guerra. Siempre nos cruzábamos; cuando ella llegaba del colegio, yo ya me iba del canal. Y cuando salí del programa, ella tenía 11. No quería que me pase lo mismo con mi hijo que ahora tiene 6. Hoy estoy disfrutando todo, mis tiempos son más ajustables para pasarlo bien en familia. Es una visión privilegiada, claro, yo sé que hay gente que trabaja y no puede ver a sus hijos, o solo puede ver los fines de semana.

Entonces, ¿no te arrepientes de haber cambiado de casa televisiva?

No, para nada. Estoy muy agradecido con América TV, con Esto es Guerra, con ProTV. Es una decisión que pensé, la ejecuté y tomé. Y ahora estoy tranquilo y feliz.

Gian Piero Díaz también ha decidido dar un paso al costado en la conducción de Esto es Guerra…

De eso yo no puedo opinar mucho. Pero bueno, yo siempre voy a estar feliz si las personas son felices.

Además de Perú Tiene Talento, ¿este años nos sorprenderás con algún otro proyecto?

Estoy enfocado en Perú Tiene Talento, pero por ahí voy a ver si puedo hacer algo en Youtube. Hemos sacado un programa que se llama “Conversazón”, que es entrevistar gente conocida mientras cocinamos. Hemos estrenado un capítulo con Renzo Schuller, es un calentamiento, luego vamos a hacer algo mucho más grande.

