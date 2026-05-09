Segunda vuelta el 7 de junio: la ONPE empieza a imprimir el material electoral mientras el JNE aún cuenta actas

Un funcionario de la ONPE retira del equipo de impresión la relación de electores para la segunda vuelta. Este documento se colocará en el ingreso a cada aula de votación para orientar a los ciudadanos el día del balotaje. (ONPE)

Con menos de un mes para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este viernes la impresión del primer componente del material electoral que se usará en el balotaje: la lista y la relación de electores que corresponden a cada una de las 92.766 mesas de sufragio que deben instalarse el día de la votación.

El proceso se lleva a cabo en la sede industrial de la ONPE, ubicada en el distrito de Independencia, bajo estrictas medidas de seguridad y control de calidad. Una vez concluida la impresión, el material será trasladado a la sede institucional de Lurín, donde se ensamblará junto con el resto de los materiales electorales. El inicio del proceso fue presenciado por fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Un fiscalizador del JNE examina la lista de electores impresa para la segunda vuelta del 7 de junio. El material contiene la misma información del padrón usado en los comicios de abril. (ONPE)

Qué contienen estos documentos

Los materiales que empezaron a imprimirse forman parte de lo que se denomina el “acta padrón”, un documento en dos partes que cumple funciones distintas el día de la votación.

La lista de electores se genera sobre la base del padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el JNE. Contiene el número de mesa, el distrito, la provincia y el departamento donde se encuentra, así como los datos personales de cada elector: apellidos, nombres, número de DNI, fotografía y grado de instrucción. Gracias a este documento, los miembros de mesa pueden verificar la identidad de quienes deben votar en su mesa y registrar su participación mediante huella dactilar y firma.

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La relación de electores, en cambio, se coloca en el ingreso al aula de votación para orientar a los ciudadanos. Contiene el número de mesa, la ubicación y la lista de quienes pueden sufragar en ella, con su número de orden. Ambos documentos contienen la misma información que se usó en los comicios del 12 de abril, ya que el padrón electoral no varía entre la primera y la segunda vuelta.

Personal de la ONPE verifica los documentos electorales con guantes de protección. Cada hoja contiene datos personales de los electores, incluidas fotografías y números de DNI. (ONPE)

Una logística que no admite demoras

El inicio anticipado de la impresión del material electoral responde a la estrechez del calendario. Entre la proclamación oficial de resultados de la primera vuelta y la fecha del balotaje hay menos de un mes, lo que obliga a la ONPE a avanzar en paralelo con la preparación logística mientras los organismos electorales terminan de resolver las actas observadas.

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El supervisor de la Unidad de Almacenamiento de Microformas e Impresiones de la ONPE, Manuel Casas, informó que el proceso de impresión se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar la integridad y confiabilidad del material. Las 92.766 mesas de sufragio que deben instalarse el 7 de junio son las mismas que operaron en abril, lo que facilita la reutilización del padrón sin modificaciones.

Personal de la ONPE y el JNE verifica las listas de electores destinadas al voto en el exterior. Al fondo se observan los casilleros clasificados por continente: África, América, Asia y Europa. (ONPE)

El contexto del balotaje

La segunda vuelta se realizará en un escenario de alta tensión política. Al 99,21% de actas procesadas, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera la primera vuelta con el 17,16% de los votos y ya tiene asegurado su lugar en el balotaje. En el segundo puesto se ubica Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12,01%, con una ventaja de más de 16.000 sufragios sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien suma el 11,91%.

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Aún faltan por revisar 773 actas, menos del 1% del total nacional. El JNE proyecta que los resultados definitivos estarán listos a mediados de mayo. Mientras tanto, López Aliaga continúa acusando un “golpe de Estado electoral” y exige anular las elecciones por retrasos en la apertura de mesas en Lima, aunque sin presentar pruebas.

Un fiscalizador del JNE revisa las listas de electores recién impresas en la sede industrial de la ONPE en Independencia. El proceso se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y control de calidad. (ONPE)