Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

Lili vive con el impulso irrefrenable de repetir cada frase dos veces, construyendo su mundo a partir de esa compulsión. Rodeada de otros seis personajes que enfrentan distintos TOCs, transforma la sala de espera de un psiquiatra en una comedia llena de humanidad y ternura.
En entrevista con Infobae Perú, Macla Yamada detalla cómo fue el proceso de construir este personaje, la alegría de coincidir con un elenco renovado —Emilram Cossio, Ricardo Velásquez, Oscar Meza, Monchi Brugué, Melissa Paredes, Franco Cabrera, Emanuel Soriano y Valentina Saba— y su experiencia como streamer en el pódcast OUKE, un espacio donde aprendió a expresarse sin miedo a las críticas y a no callar lo que piensa.
— ¿Cómo ha sido para ti integrarte a una obra que ya ha tenido temporadas pasadas y a la que el público regresa con mucha expectativa?
Un honor siempre ser convocada para los proyectos teatrales, me movilizan muchísimo. Siempre hay una cuota en especial, en realidad, trabajar con La Plaza y con Los Productores, porque yo empecé ahí, cuando estudiaba teatro con Bruno Odar, en Diez Talentos, era anfitriona y acomodadora ahí. Para mí es bastante emocionante, después de tantos años, estar participando en una de sus obras como actriz en el Teatro Peruano Japonés, que además siempre había sido como un gran sueño. Lo tomo con mucha ilusión, la obra la he visto dos o tres veces, con diferentes elencos. Cuando recibí la llamada de sr parte de esta obra, dije: “Qué maravilla”. Además, no me esperaba que fuera este año. Lo tomé con mucha gratitud. El proceso de ensayos ha sido hermoso. El grupo de compañeros que se ha formado es lindo. Ha sido precioso coincidir.
— Has evolucionado mucho en tu carrera actoral y hoy compaginas esa faceta con el streaming. ¿Te sientes cómoda con la etiqueta de “streamer”?
Sí, siento que inevitablemente. No es algo de lo que me pueda sentir ajena, porque tengo este trabajo en OUKE hace casi dos años y es una plataforma digital de la que formo parte. No renegaría de eso, al contrario.
— ¿Cómo fue tu ingreso a este mundo? Ahora luces más suelta frente a cámara.
Sí, probablemente, uno entra con ciertos temores. Lo que ha pasado es que también le he perdido el miedo a mis ideales, a lo que me gusta y no me gusta. Creo que el Internet me puso de cara a eso, a saber quién soy, de cara a no estar bien con Dios y con el diablo también, que eso es bastante. Te interpela un montón, creo también que en toda la primera excursión en OUKE no lo hubiera podido navegar sin mis compañeros. Me dio un montón de visión, sobre todo con las cosas que no me gustan y que creo que voy encontrando la forma de decirlas, pero que antes directamente no lo hacía y me quedaba callada para encajar, o me quedaba callada para pertenecer. Siento que es algo de lo que me he despercudido. Me llevo como lección para la vida, que con respeto uno puede como decir lo que piensa.
— Ahora te permites decir lo que piensas, incluso criticar, algo que muchos actores evitan...
Hay un trato ético entre actores de no dirigirnos entre compañeros, para eso está el director. Algunos prefieren mostrar solo su trabajo y eso también es válido, pero al diversificar la comunicación aprendí a ser más cuidadosa con lo que comparto, con el entrenamiento diario del streaming diario.
— Respecto a las críticas en redes, ¿cómo manejas las críticas?
Es una pretensión creer que uno va a caerle bien a todo el mundo. Además, quienes te critican en redes directamente no te conocen. Un consejo importante que recibí es no pegarse ni al halago ni al insulto, porque ambos son fugaces. Si una persona fuera de mi círculo me critica, no le doy mucho poder. Ahora, tampoco hay que cerrarse, hay que tener juicio hacia uno también, y saber cuándo uno ha metido la pata. Pero yo para eso tengo mis amigos que no solo suelen aplaudirme en mis aciertos y felicitarme, sino que también me marcan cosas que por ahí no les ha parecido y yo presto atención a eso, y digo: “Es verdad”. Tal vez por la adrenalina del en vivo no me di cuenta, pero agradezco que no solo están para aplaudir o para celebrar el éxito, sino también para seguir creciendo, para seguir mejorando.
— ¿Has ganado enemigos por decir lo que piensas?
Me imagino que sí, pero los enemigos no son parte de mi círculo y en realidad no me entero. Creo que los enemigos son más silenciosos. No te enteras. Lo que sí estoy muy consciente es de las amistades que tengo ahorita, que son quienes también me mantienen equilibrada.
— En TOC*TOC interpretas a Lili, un personaje que debe repetir frases constantemente. ¿Cómo afrontaste ese reto?
Fue más simple de lo que pensé. Suelo ser muy mental y darle muchas vueltas a todo, pero la obra va tan rápido que te lanza a la piscina del juego. Descubrí una parte mía más lúdica y eso me enriqueció mucho. Compartir con compañeros como Monchi, Franco, Ricardo y Melissa ha sido precioso. En cada función siento que estoy cumpliendo un sueño y me emociona ver la marquesina, el afiche y la energía del público.
— ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Emanuel Soriano, Melissa Paredes y tus demás compañeros en esta temporada de TOC*TOC?
Con Emanuel siempre ha sido una experiencia extraordinaria. Nos conocemos desde los tiempos de Diez Talentos y hemos compartido teatro, televisión y cine. Ahora poder disfrutar del Teatro Peruano Japonés juntos es algo muy especial, lo disfrutamos muchísimo. Con Monchi también tengo una historia de amistad y aprendizaje, fue quien me dio la oportunidad de asistirla en talleres para niños. En cuanto a Melissa, compartimos camerino con Valentina y formamos un grupo muy unido. Melissa es una persona muy chancona, a prueba de balas, admiro mucho su aplomo y el crecimiento que ha demostrado como actriz. Ha regresado al teatro después de un tiempo y en esta obra reluce su habilidad en la actuación, que ya venía practicándola. Ha hecho varias novelas con Michelle Alexander. En la última, en Los otros Concha 2, ha estado muy bien. A mí me encantó la chamba de Melissa en esa novela. Creo que sigue buscando crecer y eso es espectacular.
— ¿Por qué la gente debería ver o volver a ver TOC*TOC?
Porque por algo es la décima temporada. Es una obra necesaria hoy, para quienes necesitan reír, pasar un buen rato en familia, descubrir algo de sí mismos o reencontrarse con viejos recuerdos. Esta temporada la hacemos con mucho amor y ganas de que el público la pase increíble. La temporada es corta, así que no esperen al último momento. Estamos de jueves a domingo en el Teatro Peruano Japonés, con doble función los sábados y entradas en losproductores.pe, Joinnus y boletería.