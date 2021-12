Nicola Porcella estuvo a punto de volver a EEG, pero se arrepintió: “No valía la pena regresar”

Nicola Porcella aclara que no volverá a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Aunque en más de una oportunidad señaló que no volverá a Esto es Guerra, Nicola Porcella en algún momento pensó totalmente lo contrario, pues estuvo a punto de resolver sus diferencias con la producción del programa para pedir una nueva oportunidad.

De acuerdo al mismo modelo, haber estado una temporada en México hizo que extrañe el Perú; sin embargo, al no tener un trabajo fijo, esto provocó que piense en la opción de regresar al reality de competencias de América Televisión.

Esta confesión la hizo en su cuenta de Instagram, donde realizó una ronda de ‘preguntas y respuestas’ con sus seguidores, quien le volvieron a preguntar si entre sus planes estaba regresar a EEG.

“Hace poco estar lejos me hizo extrañar todo acá, y pensé en algún momento hablar con los que tenía diferencias por cosas que me parecieron injustas en su momento y darnos una oportunidad más ”, escribió.

Asimismo, Nicola Porcella explicó que rápidamente se dio cuenta que esto sería una mala idea, por lo que finalmente decidió quedarse en México para luchar por sus sueños y no volver al mismo programa de siempre.

“ Luego me di cuenta que no valía la pena volver al mismo lugar sino buscar crecer y entender que por algo pasa todo. Así que no, jaja, ya se cerró eso y me regreso a México a buscar lograr mis sueños”, indicó.

QUIERE VOLVER A ESTUDIAR ACTUACIÓN

En otro momento Nicola Porcella confesó que entre sus planes a futuro se encuentra volver a estudiar actuación, taller que dejó por motivos estrictamente personales, pues abandonó el CEA de Televisa para regresar a Perú.

“ Tuve que salir por un tema familiar acá en Perú, pero me gustaría culminar este año que viene mis estudios ahí”, dijo el chico reality en sus historias de Instagram, donde normalmente interactúa con sus fans.

BUSCARÍA INGRESAR A EL PODER DEL AMOR

Luego del éxito que tuvo el reality El Poder del Amor, los seguidores de Nicola Porcella le consultaron si había alguna posibilidad que él ingrese en la próxima temporada.

“Todos me escriben sobre este reality, nunca me han escrito de ahí ni nada porsiacaso. ¿De verdad creen que me iría bien en El Poder del Amor? ¿Sí o no?”, señaló.

DA POR CONCLUIDO SU ETAPA EN LOS REALITIES

Nicola Porcella anunció que su etapa en los programa reality terminó. En una publicación que realizó en sus redes sociales, el modelo peruano explicó que ya llevaba 9 años en este tipo de formatos, por lo que ahora buscará nuevos horizontes.

“2012 empezó mi etapa en EEG. 2019 salí de EEG. 2020 llegue a Guerreros 2020 en televisa. 2021 me tocó ser capitán de leones en Guerreros 2021 en televisa. 2021 se acabo mi etapa en este reality”, indicó.

