Resultados de la fecha 14 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 14 de la Liga 1 2026

Hoy, viernes 8 de mayo, arranca la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 que se presenta con duelos que pueden definir el rumbo del certamen. Alianza Lima buscará afianzar su candidatura en el partido central ante Sporting Cristal, un encuentro que, por su peso en la tabla, podría inclinar la balanza a favor de uno u otro en la lucha por el campeonato.

Mientras tanto, el choque entre Universitario de Deportes y Sport Boys suma atractivo, ya que ambos equipos llegan urgidos de un triunfo para no resignar sus objetivos en el torneo, incrementando la expectativa de los aficionados para esta jornada clave.

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Resultados de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Viernes 8 de mayo

- UTC vs FC Cajamarca (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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Sábado 9 de mayo

- CD Moquegua vs ADT (13:00 horas / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- Atlético Grau vs Cienciano (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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Domingo 10 de mayo

- Sport Huancayo vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs Los Chankas (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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Lunes 11 de mayo

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- Sport Boys vs Universitario de Deportes (20:30 horas / estadio Nacional / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Canal TV para ver la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

La fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 podrá verse en directo a través de L1 Max, canal encargado de transmitir todos los partidos en vivo para los aficionados peruanos. La programación estará disponible mediante servicios de televisión por suscripción como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, asegurando que los hinchas puedan elegir la plataforma que prefieran para seguir a sus equipos.

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Para quienes optan por dispositivos móviles o computadoras, la app Liga 1 Play permitirá acceder a cada duelo en tiempo real, facilitando la experiencia de ver el torneo en cualquier lugar.

A su vez, en Infobae Perú los lectores encontrarán una cobertura completa de la jornada: desde la previa y el desarrollo de los partidos hasta los goles, las mejores jugadas y las declaraciones más destacadas. El portal digital se consolida como fuente clave para actualizaciones al instante del campeonato.

Así llegarán Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal a la fecha 14

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 32 puntos y se juega mucho frente a Sporting Cristal: una victoria le permitiría mantener al menos tres unidades de diferencia sobre Los Chankas (29), principal perseguidor. Para los guerreros, tras caer ante Deportivo Garcilaso, el duelo con Cusco FC es crucial para sostener sus aspiraciones.

Cienciano, tercero con 26 puntos, buscará seguir en la pelea como visitante ante Atlético Grau. En tanto, Universitario de Deportes, ya fuera de la lucha por el título, apunta a mejorar su posición en la tabla acumulada enfrentando a Sport Boys.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación del clásico por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.