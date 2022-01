Jazmín Pinedo explica por qué se quebró cuando Gino Assereto reveló motivos para no regresar con ella

Jazmín Pinedo señala que quiere estar soltera al igual que Gino Assereto. (Foto: América TV/ Instagram)

El pasado 14 de enero, Gino Assereto sorprendió revelando por qué no retoma su relación con Jazmín Pinedo, declaración que logró que la conductora de TV se quiebre. Como se recuerda, durante la edición de +Espectáculos, el también cantante indicó que está en una relación consigo mismo, buscando su propio espacio.

Asimismo, aclaró que es él quien no quiere regresar con la exVengadora y explicó sus razones.

“Yo la aprecio mucho, es una mujer y mamá increíble, pero… yo siempre he escuchado esa frase ‘no soy tú, soy yo’... Acá el tema es puntual, yo en estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es muy importante. Estoy conociéndome, a mis 31 años empiezo a entender muchas cosas sobre mí. Estoy en una búsqueda… Por primera vez me pregunté quién soy, quién quiero ser más adelante, no se pudo dar anteriormente porque tuve que vivir muchas experiencias”, señaló en aquel momento.

“Estoy en una relación conmigo, es un espacio que estoy buscando... y yo verdaderamente si en algún momento vuelvo a tener una relación es para complementarme. Hago esta aclaración porque la ‘China’ en todos los años de relación ha sido lo máximo y se lo agradezco, ha hecho todo por mí, tomó el papel de madre”, finalizó el exchico reality.

Gino Assereto explicó por qué no piensa regresar con su expareja Jazmín Pinedo.

Estas palabras lograron calar en el corazón de la conductora de TV, señalando de que estaba contenta que Gino Assereto haya podido contar su verdad, pues por mucho tiempo fue señalada como la persona que decidió terminar la relación.

“Nunca se había dado la oportunidad de poder ser tan claros. A mí se me ha golpeado un montón en ese sentido, como que soy la mala, que yo no quiero estar con él y ya quedó clarísimo que no es así, sino que cada uno está en su nota hace rato, en su camino personal”, indicó Jazmín para Trome.

“Si en algún momento fuimos pareja, vivimos cosas muy bonitas y esos recuerdos siempre van a quedar, pero si hoy no estamos juntos no es porque yo haya tomado la decisión o no. Me sentí bastante contenta de que se haya podido aclarar porque la gente te señala o juzga sin saber lo que tú pasas”, acotó la exmodelo, quien resaltó que entre ellos hay una “magnífica relación” como amigos y padres.

Consultada por si desea retomar su relación con Gino, la joven fue bastante clara al indicar que ahora solo está interesada en seguir creciendo como persona y a nivel profesional.

“No estoy interesada en tener una relación, estoy trabajando muchas cosas en mí, a nivel personal, profesional y familiar. Gino está en la misma situación, al igual que yo. No quiere tener una relación, yo tampoco, pero no es que él me chotee a mí ni yo a él. No va por ahí, nos queremos, nos respetamos y entendimos que habían cosas que no se entrelazaban bien cuando éramos pareja, así que simplemente nos empezamos a desarrollar de manera individual, pero nunca dejándonos de lado, siempre queriéndonos, respetándonos y trabajando en equipo por nuestra pequeña”, resaltó.

Gino Assereto y Jazmín Pinedo son padres de una niña. (Foto: América TV)

JAZMÍN PINEDO PLANEA CONGELAR SUS ÓVULOS

Jazmín Pinedo señaló en alguna oportunidad que le gustaría volver a ser madre. Ante ello, la artista recordó que tuvo dos perdidas después de dar a luz a su hija, pero no pierde la esperanza de tener otro bebé más adelante.

“Me quedé con las ganas de tener un segundo bebé. Después de tener a mi gordita, quedé embarazada dos veces. La primera vez de dos meses y lo perdí, la segunda vez de tres meses y también lo perdí (se le quiebra la voz y respira profundamente para no llorar). Ahí dije: ‘Quiero parar de intentarlo porque son episodios bien tristes’, pero ya con los años y cuando conozca a alguien… yo encantada (de encargar otro bebé). Además, ya hablé con mi doctor para congelar mis óvulos porque tengo 31 años y la ilusión de tener otro bebé”, detalló la conductora de TV, resaltando que este deseo tendrá que esperar y no cree que se concrete para el 2023.

Finalmente, contó que no la han convocado para grabar Al Fondo Hay Sitio, pero si ello pasa le gustaría asumir el reto interpretando a un personaje parecido a Grace.

