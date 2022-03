Luciana Fuster asegura que las hermanas de Patricio Parodi la aceptan en la familia: “no tienen nada en contra de mí”

Luciana Fuster descarta enemistad con las hermanas de Patricio Parodi. (Foto: Captura / Instagram)

Luciana Fuster no se quedó callada ante las especulaciones de una posible enemistad con las hermanas de Parodi Parodi, quienes causaron polémica después de que se difundiera una entrevista donde admitieron que preferían a su hermano soltero.

Como se sabe, Mafer y Majo Parodi son muy unidas a su hermano mayor y todo parecía indicar que no estaban muy contentas con el nuevo interés amoroso del chico reality. Sin embargo, la influencer se pronunció al respectó y aseguró que se lleva muy bien con ellas.

“Es un tema bastante incómodo porque lo crea la gente, yo tengo que aclarar porque obviamente estoy involucrada yo una vez más: no me llevo mal con las hermanas de Pato , es verdad que no somos muy cercanas porque yo recién estoy conociéndolas, recién nos estamos obviamente conociendo ahí en la casa, cuando ellas están por ahí”, comenzó diciendo ante las cámaras de ‘América Espectáculos’.

“Vi algo, que fue lo que rebotó de que ellas habían dicho que preferían que su hermano esté soltero. Ellas no solamente tienen un hermano, tienen dos, también tienen a Ike, entonces obviamente la gente lo va a agarrar por mi lado”, agregó.

Asimismo, la integrante de Esto es Guerra reveló que una de las gemelas se comunicó con ella para aclararle que con su hermana, no tienen nada en contra de ella, ya que la entrevista fue sacada de contexto.

“Una de sus hermanas mismas se me acercó a decirme que habían sacado eso de contexto, que no tienen nada en contra de mí, que no me sienta incómoda porque obviamente no pasa nada, no tienen por qué tener nada en contra mía”, comentó.

Luciana Fuster conversó con las hermanas de Patricio Parodi sobre su supuesta rivalidad. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

Para terminar con los rumores de una enemistad entre ella y las hermanas del popular “Pato”, Luciana confesó que ya ha salido a cenar con los papás de Patricio Parodi . Incluso, señaló que la entrevista fue grabada antes de comenzar el 2022 y no sabe cuales fueron las intenciones para recién publicarla.

“Yo he estado cenando con la mamá y con Pato, he salido a comer con el papá, con Pato, con el hermano, he estado en la casa, he comido con las hermanas también, y más allá de eso, como te cuento, cuando se me acerca la hermana a decirme ‘oye, no hay nada en contra de ti’, esa entrevista me dijo que ellas la habían grabado incluso antes de que empiece el 2022, entonces yo no sé quién la subió, con qué intención la haya subido ahorita, pero no pasa nada”, manifestó.

Cabe resaltar que todo esto se habría originado por la excelente relación con Flavia Laos, ex pareja del guerrero. Incluso, la rubia modelo se ha dejado ver en casa de los Parodi en múltiples oportunidades, dejando en claro que es bien recibida por la familia pese a la ruptura.

¿QUÉ DIJERON LAS HERMANAS DE PATRICIO PARODI?

Majo y Mafer fueron invitadas a un programa digital conducido por Kiara Trigoso, en donde admitieron que prefieren a su hermano soltero y no con pareja. ¿Acaso no quieren que formalice a Luciana Fuster?

“¿Qué prefieren hermano soltero o hermano con novia?”, fue la pregunta que les hicieron. De inmediato, Mafer respondió “Depende, pero ahorita soltero”. Esto provocó las risas de su hermana gemela, quien no hizo más que sonreír ante la evidente indirecta.

Mafer y Majo Parodi prefieren que su hermano esté soltero. (VIDEO: Youtube / Kiara Trigoso)

