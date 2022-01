Gino Assereto revela por qué no quiere retomar su romance con Jazmín Pinedo y ella se quiebra

Gino Assereto y Jazmín Pinedo se vieron las caras en +Espectáculos. (Foto: Composición)

Después de siete años de romance, Gino Assereto y Jazmín Pinedo anunciaron su separación definitiva a inicios de 2020. Desde entonces, mucho se rumoreó sobre una posible reconciliación y hasta se creía que era la conductora quien no deseaba darle una segunda oportunidad a su expareja. Pero este último viernes el ‘Tiburón’ rompió su silencio.

Como se sabe, las especulaciones sobre un posible acercamiento surgieron porque el exparticipante de Esto es Guerra no dejaba de elogiar a su ex en varios programas de televisión. No solo dijo que siempre estaría a su lado, sino también que planeaba componerle una canción.

Sin embargo, Jazmín Pinedo dejó claro siempre que no tenía intenciones de regresar con él y que si se los veía juntos era porque son padres de una niña en común. Debido a su frontal posición, los seguidores de la pareja creían que la ‘China’ no quería algo con Gino.

Este enredo llegó a su fin durante la participación de ambos en +Espectáculos, programa conducido temporalmente por Jazmín. Y es que Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi hicieron la pregunta del millón: “¿Gino, tú todavía quieres regresar a Jazmín?”.

La exhica reality agradeció la pregunta y le pidió a Gino que de una vez aclare las cosas. Aunque el ‘Tiburón’ se mostró nervioso por responder al lado de su ex, no titubeó al momento de explicar que él era realmente quien no quería volver con ella . ¿Cuáles fueron sus razones?

“Yo la aprecio mucho, es una mujer y mamá increíble, pero… Yo siempre he escuchado esa frase ‘no soy tú, soy yo’... Acá el tema es puntual, yo en estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es muy importante . Estoy conociéndome, a mis 31 años empiezo a entender muchas cosas sobre mí. Estoy en una búsqueda… Por primera vez me pregunté quién soy, quién quiero ser más adelante, no se pudo dar anteriormente porque tuve que vivir muchas experiencias”, dijo.

El también cantante aclaró que mantiene una relación cordial con Jazmín, pero por el momento desea seguir solo: “Estoy en una relación conmigo, es un espacio que estoy buscando... y yo verdaderamente si en algún momento vuelvo a tener una relación es para complementarme. Hago esta aclaración porque la ‘China’ en todos los años de relación ha sido lo máximo y se lo agradezco, ha hecho todo por mí, tomó el papel de madre”, finalizó el exchico reality.

Luego de compartir un tierno abrazo frente a cámaras, Jazmín Pinedo se mostró conmovida por sus palabras e intentó no soltar un par de lágrimas. Ella le agradeció por ponerle un punto final a las especulaciones.

“Gracias porque a mí la gente siempre me ha señalado, me ha juzgado, que es mi culpa… Nadie sabe lo de nadie, somos familia, somos amigos. Lo adoro. Es un hombre maravilloso, muy noble. Y si no está conmigo o si no está con nadie, es por decisión de él. Lo que más me importa es que seas feliz”, expresó la animadora.

ASÍ SE CONOCIERON

En el 2013, Jazmín Pinedo hizo su primera aparición como chica reality en el programa de competencia Esto es Guerra, donde conoció a Gino Assereto , hoy padre de su única hija. La química entre ambos fue instantánea y al poco tiempo empezaron a salir. Ese mismo año anunciaron que el amor entre ambos había nacido en los pasillos de América Televisión.

Dos años después, en 2015, la pareja anunció que se encontraban esperando a su primer hijo juntos, que resultó siendo una adorable niña llamada Khaleesi. Por varios años fueron considerados como una de las relaciones más sólidas de la farándula, hasta que los rumores sobre una crisis llegaron a fines de 2019. Al poco tiempo, los dos informaron que ya no estaban juntos.

