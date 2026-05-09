Perú

El metro de Lima se convierte en museo durante mayo: exhiben gratis las acuarelas de Antonio Raimondi en tres estaciones

Antonio Raimondi recorrió 45.000 kilómetros en el siglo XIX para documentar la naturaleza del Perú. Este mes, sus acuarelas botánicas llegan a tres estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima en una exhibición gratuita que convierte el trayecto diario en una ventana a su legado

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Retrato sepia de Antonio Raimondi en primer plano, superpuesto sobre un pasillo de estación de metro con personas y un banner de exposición botánica en madera
La exhibición de Raimondi en las estaciones Villa El Salvador, La Cultura y Bayóvar destaca diferentes aspectos de su legado científico y artístico.

Durante mayo, más de 600.000 pasajeros que recorren diariamente la Línea 1 del Metro de Lima tienen la posibilidad de cruzarse con las acuarelas botánicas que Antonio Raimondi pintó en el siglo XIX para documentar la diversidad de la flora peruana. El naturalista italiano, considerado uno de los científicos más importantes de la historia del país, dejó un archivo de ilustraciones que combinaba rigor científico con precisión artística y que hoy sale de los museos para llegar al transporte público.

La Asociación Educacional Antonio Raimondi, la Fundación Cultural del Banco de la Nación y el Museo Raimondi se unieron a la Línea 1 del Metro de Lima para presentar una exhibición gratuita en tres estaciones del metro, en el marco del Mes de los Museos, con el objetivo de llevar el legado del naturalista italiano a uno de los espacios de mayor tránsito de la capital.

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Cuatro personas, sonriendo y señalando, sostienen un cartel rojo de 'Antonio Raimondi', flanqueadas por exhibidores de acuarelas botánicas en una estación de metro
Representantes de la Asociación Educacional Antonio Raimondi, la Fundación Cultural del Banco de la Nación, el Museo Raimondi y la Línea 1 del Metro de Lima celebran el lanzamiento de la exhibición de acuarelas de Antonio Raimondi.

La muestra ocupa las estaciones Villa El Salvador, La Cultura y Bayóvar, los extremos y el punto intermedio de la línea que conecta el sur con el norte de Lima. Cada estación tiene contenidos distintos: en Villa El Salvador se exhibe un cuento para niños escrito por Raimondi; en La Cultura, acuarelas botánicas realizadas por el naturalista en las lomas de Amancaes y en las provincias de Carabaya y Sandia, en Puno; y en Bayóvar, acuarelas de gabinete vinculadas a la flora nacional y al legado científico del sabio milanés.

Un naturalista que recorrió 45.000 kilómetros para retratar el Perú

Antonio Raimondi llegó a Perú en 1850, a los 26 años, con la intención de estudiar la naturaleza del país. Lo que comenzó como una expedición se convirtió en cuatro décadas de trabajo ininterrumpido. Entre 1851 y 1869 recorrió aproximadamente 45.000 kilómetros a lo largo de todas las regiones del territorio peruano, y acumuló más de 50.000 muestras biológicas, 190 libretas de viaje y un archivo de ilustraciones que combinaba rigor científico con precisión artística. “Más vale un buen dibujo preciso que una descripción de mil palabras”, solía decir.

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Panel de exposición en el Metro de Lima con una ilustración de Antonio Raimondi y globos de pensamiento que muestran un tren y equipos científicos
Un panel de la exposición gratuita sobre Antonio Raimondi en el Metro de Lima busca acercar el legado científico y artístico del naturalista italiano a los pasajeros de la capital peruana durante el Mes de los Museos.

Sus acuarelas no eran ornamentales: eran instrumentos de documentación. En una época anterior a la fotografía científica de campo, la ilustración botánica y zoológica era el único método para registrar con fidelidad las especies descubiertas. Raimondi caracterizó 1.300 de las 1.800 aves documentadas hasta hoy en Perú, y sus hallazgos abarcaron botánica, geología, mineralogía, arqueología y etnografía. Su obra magna, El Perú, publicada en 1875, fue el primer estudio sistemático y completo de la historia natural del país. En 1878, su colección de minerales peruanos obtuvo la Medalla de Oro en la Feria Mundial de París.

Tres paneles de madera muestran ilustraciones coloridas de Antonio Raimondi en una estación del Metro de Lima, con señales de salida y pasajeros en el fondo
Paneles con ilustraciones de Antonio Raimondi y códigos QR invitan a miles de pasajeros del Metro de Lima a explorar el legado del naturalista, en el marco del Mes de los Museos.

Arte y ciencia en el metro

La exhibición llega al metro a través de paneles con códigos QR que permiten a los pasajeros acceder a materiales pedagógicos alineados al Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), con enfoques regionales e interculturales. El formato apuesta por convertir el tiempo de espera en andenes y pasillos en una oportunidad de acceso cotidiano a la cultura, sin costo adicional y sin necesidad de visitar un museo.

La elección del metro como espacio expositivo no es casual. La Línea 1 transportó 203,9 millones de pasajeros durante 2025, un incremento del 6,7% respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En un solo día de diciembre de ese año, el sistema alcanzó los 720.000 usuarios. Las tres estaciones seleccionadas para la muestra —Villa El Salvador, La Cultura y Bayóvar— son puntos de alta afluencia en los extremos y el centro del recorrido.

Mujer y niño observan un panel expositivo con una ilustración botánica detallada de una planta y un colibrí, dentro de una estación concurrida del Metro de Lima
Una madre y su hijo observan acuarelas botánicas de Antonio Raimondi exhibidas en una estación del Metro de Lima, llevando arte y ciencia a los pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mes de los Museos como marco

La iniciativa se enmarca en el Mes Internacional de los Museos, que cada año tiene como fecha central el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, establecido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) desde 1977. En Perú, la Ley N.º 30599 dispone que todos los ciudadanos peruanos y residentes extranjeros tengan acceso gratuito a los museos, sitios arqueológicos y lugares históricos administrados por el Estado durante esa jornada. Para 2026, la celebración pone el foco en el papel de los museos como centros de investigación y educación.

Llevar la obra de Raimondi al metro amplía ese acceso más allá de un solo día y de los muros de un recinto cultural. “Son del Perú”, declaró el naturalista cuando, durante la Guerra del Pacífico, recibió ofertas para trasladar sus colecciones fuera del país y las rechazó. Esa frase, que marcó su vínculo con el país que lo adoptó, resuena ahora en las estaciones por las que pasan, cada día, cientos de miles de limeños.

Retrato sepia de Antonio Raimondi superpuesto sobre una estación de metro con banners de madera que muestran ilustraciones de su vida y viajes en Perú
Un retrato de Antonio Raimondi se superpone a una estación del Metro de Lima que alberga banners de la exposición educativa 'Había una vez... Antonio Raimondi por los caminos del Perú'.

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