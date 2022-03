Esto es Guerra: Rafael Cardozo fue suspendido del reality por arremeter contra la producción

Rafael Cardozo es suspendido de Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

Rafael Cardozo se encuentra a un paso de ser eliminado de Esto es Guerra. La producción del programa lo suspendió por los fuertes comentarios que tuvo en su contra tras haber perdido un punto en uno de los juegos en los que los ‘combatientes’ tenían la ventaja.

Todo sucedió cuando Mister G detuvo un circuito en el que se estaban enfrentando Jota Benz y Hugo García. El comentarista del reality señaló que la prueba fue detenida por un tema de precaución, pues una de las cadenas se había salido de su curso original.

Debido a que este problema había sido provocado por el mismo Jota al jalar con fuerza la cadena, el productor del juego señaló que debía ser el mismo competidor el que se encargue de solucionar este problema.

Fue en ese momento que Patricio Parodi aprovechó la ocasión para pedirle a la producción que el punto les sea concedido ya que se paró el juego, perjudicando a su equipo.

Pese a la insistencia de los ‘combatientes’ para que se vuelva a repetir el juego, pues ellos no pararon la competencia, sino lo hizo una tercera persona, sus reclamos no fueron escuchados y se le dio el punto a los ‘guerreros’.

Esto provocó que Rafael Cardozo enfurezca y lance un duro comentario contra la producción del programa. “ Patricio hizo un reclamo que ustedes no quieren quitar puntos. Quita puntos nuestros. Patricio manda más que la producción acá ”, dijo el brasileño.

De inmediato, Mister G se pronunció y señaló que el capitán de los ‘combatientes’ quedaba suspendido, además que en una próxima ocasión sería eliminado definitivamente del programa. “ Rafael queda suspendido del programa y la próxima vez será eliminado de Esto es guerra ”, precisó la voz en off.

Los fuertes comentarios de Rafael Cardozo contra la producción de Esto es Guerra provocaron que sea suspendido de manera inmediata.

ESTO ES GUERRA GRAN CASTING NACIONAL

Muy pronto Esto es Guerra iniciará un casting a nivel nacional para reclutar a nuevos competidores. El último jueves se pudo ver un adelanto de lo que será este nuevo proyectos, donde los concursantes más emblemáticos dieron su testimonio sobre cómo les cambió la vida ingresar al reality.

Primero aparece Rafael Cardozo, quien contó que dejó toda su familia en Brasil, incluida a su hija, para hacer su sueño realidad. También aparece Michelle Soifer, asegurando que los verdaderos artistas nacen en las calles.

Said Palao fue otro de los integrantes de Esto es Guerra que tuvo la oportunidad de aparecer en televisión sin ser conocido. Además, confesó que la propuesta le llegó justo cuando estaba por nacer su hija, por lo que necesitaba dinero. “ No solo me dio la vitrina para mostrar mi amor por el deporte, sino el factor económico para afrontar una gran responsabilidad ”, recordó.

Patricio Parodi relató su experiencia de cómo dos integrantes de producción lo vieron en una discoteca y lo invitaron a pasar un casting, logrando ingresar al programa, esto sin pensar que desde aquella fecha ya han pasado cerca de 9 años.

