Vivian Baella contó que Alianza Lima fichó a Flavia Montes antes de la final con San Martín: “Le dieron un monto alto y un inmueble”

La ahora panelista dio detalles de la salida de la central de San Martín. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Vivian Baella, exvoleibolista y actual panelista, reveló una información inesperada en el último episodio de su podcast. Según relató, le informaron que Flavia Montes habría cerrado su fichaje por Alianza Lima antes de disputar la final con la Universidad San Martín, equipo al que pertenecía en ese momento.

Baella abordó los rumores sobre un posible acuerdo previo de Montes con Alianza antes de la final de la Liga Peruana de Vóley. “La gente comenzó a circular en redes sociales en torno a su fichaje. Me llegó información. Ojo, dicen, yo no lo estoy afirmando, no tengo cómo comprobarlo, pero me contaron, mi fuente es muy confiable”, señaló.

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Según detalló durante el podcast, le informaron que la central peruana habría recibido un monto considerable de dinero y una propiedad para firmar con el club ‘blanquiazul’ de cara a la temporada 2026/2027. Esta versión sorprendió a sus compañeros en Bloqueo y Punto.

“Dicen que ella ya había llegado a un acuerdo con Alianza Lima aproximadamente una semana antes de la final. Dicen que le entregaron un monto elevado y también un inmueble al que se hizo acreedora una semana antes de la final”, sostuvo Baella.

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La exjugadora además reveló que Montes tenía prácticamente todo listo para regresar a Regatas Lima, club dueño de su pase, pero finalmente Cenaida Uribe, dirigente de Alianza Lima, la convenció para sumarse al equipo de La Victoria.

“Supuestamente, dejó alborotados a Regatas Lima porque iba a regresar, pero al final intervino la reina madre y terminó fichando por Alianza Lima”, concluyó.

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La revelación de Vivian Baella surge en medio de un escenario de críticas hacia Flavia Montes, luego de oficializarse su fichaje por Alianza Lima, equipo que enfrentó a la Universidad San Martín en la última final de la Liga Peruana de Vóley. Varios aficionados han cuestionado el rendimiento de la central en ese partido y sostienen que no jugó a su máximo nivel.

Vivian Baella contó que Alianza Lima fichó a Flavia Montes antes de la final con San Martín en la Liga Peruana de Vóley.

La salida de Flavia Montes y su llegada a Alianza

Universidad San Martín despidió a Flavia Montes a través de un mensaje en las redes sociales del club. “Gracias por todo, Flavia”, publicó la institución de Santa Anita, cerrando así una etapa de dos temporadas en la que la central peruana fue pieza clave en el equipo.

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Por su parte, Cenaida Uribe confirmó la incorporación de Montes a Alianza Lima en una entrevista con Puro Vóley. La gerenta ‘blanquiazul’ explicó que lograron resolver sus diferencias, permitiendo que la jugadora cumpla su sueño de vestir la camiseta del equipo del que es hincha.

“Estamos contentos. Tuve una conversación para reconciliarme con ella, porque yo soy bien directa. Comenzamos de nuevo. Yo busqué hablar con ella y ya está arreglado”, señaló.

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La dirigente 'blanquiazul' confirmó reconciliación con la central tras un desencuentro en el pasado. (Video: Puro Vóley)

Los refuerzos de Alianza Lima

Montes no será la única incorporación peruana en Alianza Lima. La armadora Cristina Cuba, recientemente desvinculada de Regatas Lima, también se sumará al equipo ‘blanquiazul’ para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Además de las jugadoras nacionales, el club contará con el refuerzo de la central estadounidense Allison Holland, destacada por su desempeño en Deportivo Soan, y de la punta argentina Daniela Bulaich, quien llega tras disputar la última campaña en la Segunda División de Italia.

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Alianza apunta a conformar un plantel competitivo con el objetivo de conquistar el tetracampeonato y, al mismo tiempo, realizar una destacada campaña en el Sudamericano de Clubes que le permita aspirar a una nueva clasificación al Mundial.