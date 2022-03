María Pía Copello celebra el regreso de Karina y Timoteo: “Mi etapa infantil terminó con Esto es Guerra”

María Pía Copello celebra el regreso de Karina y Timoteo y descarta volver a los shows infantiles. (Foto: Composición)

María Pía Copello, conductora de Esto es Guerra, volvió a hablar sobre “María Pía y Timoteo”, el programa infantil que condujo en reemplazo de Karina Rivera debido a su estado de embarazo. Esto luego de haber desmentido a la rubia conductora en entrevista para Amor y Fuego.

Como se recuerda, la presentadora de América TV se refirió a las recientes declaraciones que dio Rivera para el programa de YouTube “Por Mi Madre”, donde aseguró que “un viernes dio a luz y el sábado el programa cambió de nombre”.

Según Copello, esto no era cierto porque ella recuerda haber entrado al programa en agosto de 1999 y este recién cambió de nombre, de “Karina y Timoteo” a “María Pía y Timoteo”, al siguiente año.

Debido a esta demora en el nombre, María Pía aseguró que no aceptaría conducir nuevamente el programa infantil porque “me costó mucho muchísimo que me llamaran por mi nombre”.

NO SE ARREPIENTE DE REEMPLAZAR A KARINA RIVERA

María Pía Copello fue consultada por América Espectáculos sobre las declaraciones que dio para Amor y Fuego, puesto que muchos fans pensaron que ella estaba “arrepentida” de haber reemplazado a Karina Rivera en su momento.

“Lo que dije es que me arrepiento de tomar esa decisión porque durante mucho tiempo los niños y padres me decían Karina. Es algo que no repetiría. Pero no que no entraría a reemplazar a alguien (Karina), porque yo no sabía los temas internos que había. Era una oportunidad para mí ”, sostuvo.

Asimismo, dejó en claro que no existe ninguna rivalidad con Karina Rivera y que es totalmente “innecesario” que ahora se reviva este tema para crear un enfrentamiento entre ambas . Aseguró también que no está peleada con Ricardo Bonilla, quien está debajo del disfraz de Timoteo.

CELEBRA LA REUNIÓN DE KARINA Y TIMOTEO

Después de 22 años, Karina Rivera y Timoteo, personajes infantiles que alegraron las mañanas por muchos años en los noventa, vuelven con un show llamado “Niños otra vez”. Conoce más detalles sobre la presentación aquí. ¿Qué piensa María Pía Copello sobre este reencuentro?

“Si se juntan o si se reúnen, bacán. Yo de verdad me alegro por los demás también y por las cosas bonitas que me pasan a mí. Eso no ocurre con mucha gente, pero yo soy así. Probablemente ellos sean mejores amigos y yo no tengo ningún problema”, dijo.

A su vez, descartó la posibilidad de reencontrarse con Timoteo en un show infantil. “Para mí la etapa de María Pía y Timoteo acabó hace muchos años. Yo me aferré un tiempo a los programas infantiles, pero me di cuenta que la televisión dejo de producirlas. Es difícil sostenerlos económicamente. Cuando estuve en Esto es Guerra la gente se convenció que nunca más iba a ser programa infantil. Así se terminó mi etapa infantil ”, sostuvo.

María Pía Copello celebra el regreso de Karina y Timoteo. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

¿POR QUÉ KARINA RIVERA SE FUE DE “KARINA Y TIMOTEO”?

Karina Rivera contó que se ausentó de “Karina y Timoteo” porque había quedado embarazada de su primera hija con Orlando Fundichely y estaba en riesgo de sufrir un aborto. Según su versión, la producción se tomó la noticia de buena forma y hasta le pidieron que escogiera su reemplazo temporal, por lo que consideró a Anna Carina Copello.

Debido a la apretada agenda de Anna Carina, la escogida para ser su reemplazo terminó siendo su hermana María Pía Copello. Con esto decidido, ambas conductoras infantiles grabaron escenas por separado. Mientras que Karina se despidió de los niños, María Pía fue anunciada como la nueva presentadora infantil del programa durante los próximos meses.

Desde 2000 a 2006, María Pía Copello condujo el programa infantil "María Pía y Timoteo".

