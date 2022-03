Esto es Guerra: Michelle Soifer y Rosángela Espinoza intercambiaron fuertes palabras en vivo

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza tuvieron fuerte discusión en Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

Michelle Soifer regresó a Esto es Guerra con la promesa de convertirse en una de las mejores competidoras del reality, por ello, la producción decidió que la cantante pase un reto de altura, el cual finalmente no pudo cumplir por la fobia que le tiene a las alturas.

Sin embargo, un momento que llamó la atención en medio de su participación fue cuando Rosángela Espinoza hizo su aparición para darle algunos consejos a su compañera de trabajo. La intención que tuvo la popular ‘Chica Selfie’ no fue tomado a bien por la intérprete de ‘La nena’ y tuvieron una acalorada discusión.

“ Ella (por Ronsángela Espinoza) no puede buscar un momento en que pueda competir para que por lo menos la ‘ponchen’ (las cámaras), tengo que competir yo para que ella se meta y hacer todo su show ”, comentó bastante molesta.

Asimismo, Michelle Soifer le quitó el micrófono a Rosángela Espinoza para que deje de hablarle y le aclaró que ella solo debería de hablar o acercarse al juego cuando sea su turno.

“No vengas Rosángela, cuando te toque subes y tú haces tu escándalo, pero si me toca a mí la competencia no tienes por qué meterte”, dijo muy ofuscada la cantante al ver a la modelo.

Pese a los ataques de la popular ‘Michi’, la tiktoker esperó su turno para responderle a su compañera, pidiéndole que tenga un poco de paciencia y señalando que ella solo quiso darle un consejo en buena fe. “ Michelle relájate porque vine de muy buena onda ”, señaló.

Cabe precisar que debido a que Michelle Soifer no logró cumplir con el reto de altura, la producción señaló que no tendría la oportunidad de elegir a qué equipo representaría en esta décima temporada.

PASÓ A LOS ‘GUERREROS’

Pese a que en un primer momento el ‘Tribunal’ sostuvo que ellos serían los que escogerían el equipo de Michelle Soifer, finalmente los ‘guerreros’ y los ‘combatientes’ se enfrentaron para escoger entre Luciana Fuster y la cantante.

Aunque el equipo liderado por Patricio Parodi se esforzó al máximo, no pudo vencer al grupo de Rafael Cardozo, quienes ganaron el derecho de elegir a qué integrante querían tener entre sus filas.

Cuando todo parecía que Michelle Soifer sería la elegida, el brasileño decidió dar un duro golpe al capitán de los ‘guerreros’ al escoger a Luciana Fuster, pues se sabe que es la pareja del ‘Pato’.

“NO BRILLA SIN ESTO ES GUERRA”

El periodista Samuel Suárez dio su opinión acerca del regreso de Michelle Soifer a Esto es Guerra. “ Y es así como Michelle Soifer regresa al mundo de los realitys, después de haber probado suerte como conductora y no funcionó, la música tampoco ha funcionado que digamos . Ya un montón de gente se da cuenta que sin Esto es Guerra no brilla”, señaló.

