Perú

David Bisbal anuncia su regreso a Lima: fecha, lugar, venta de entradas y más detalles de su concierto

El cantante español llegará a Lima para repasar los momentos más destacados de su trayectoria con producción internacional, como parte de su gira “Tour Eternos 2026”

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David Bisbal regresa a Lima. REUTERS/Ronda Churchill
David Bisbal regresa a Lima. REUTERS/Ronda Churchill

El cantante español David Bisbal se prepara para reencontrarse con el público peruano. Considerado una de las figuras más influyentes de la música pop en español, el artista retorna a Lima con una propuesta escénica de gran formato.

El espectáculo está diseñado para convocar a miles de espectadores en un evento que combinará emoción, nostalgia y un repertorio de éxitos que han acompañado a varias generaciones. Según comunicados de la organización, la producción técnica incluirá visuales de alta calidad y una banda internacional, en línea con los estándares de sus presentaciones en Europa y Estados Unidos.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de David Bisbal?

El concierto de David Bisbal será este 9 de octubre de 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, donde presentará su esperada gira internacional Tour Eternos 2026”.

La relación entre el artista y el público peruano cuenta con antecedentes de conciertos llenos y una recepción entusiasta a lo largo de los años. Desde sus inicios, David Bisbal ha mantenido una fuerte conexión con los seguidores locales, quienes han acompañado cada etapa de su carrera. En esta nueva visita, el cantante ofrecerá tanto los clásicos que lo posicionaron como referente del pop latino, como las canciones que forman parte de su más reciente trabajo discográfico.

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El espectáculo de David Bisbal está diseñado para convocar a miles de espectadores en un evento que combinará emoción, nostalgia y un repertorio de éxitos.
El espectáculo de David Bisbal está diseñado para convocar a miles de espectadores en un evento que combinará emoción, nostalgia y un repertorio de éxitos.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La productora ha anunciado que las entradas estarán a la venta desde el 11 de mayo a las 10:00 a.m. a través de Teleticket, con un 20% de descuento para quienes utilicen tarjetas BBVA durante un periodo limitado.

Las expectativas de la productora apuntan a una alta demanda, motivada tanto por la trayectoria del cantante como por el impacto internacional de la gira. Durante la visita anterior de Bisbal a Lima, se registró localidades agotadas, lo que anticipa una respuesta similar para este nuevo encuentro.

Bisbal ha destacado la importancia de esta gira, al cuañl recorre momentos emblemáticos de su trayectoria, integrando piezas como “Bulería”, “Ave María”, “Mi Princesa”, “Dígale” y “A Partir de Hoy”. Cada una de estas canciones figura entre las más solicitadas por el público y ha contribuido al reconocimiento internacional del artista.

David Bisbal regresa a Lima y genera gran expectativa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
David Bisbal regresa a Lima y genera gran expectativa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El despliegue técnico de la gira incluye un equipo internacional de músicos y técnicos, así como un diseño de iluminación y sonido adaptado a grandes recintos.

A lo largo de más de dos décadas de carrera, David Bisbal ha vendido millones de discos y ha recibido múltiples premios, entre ellos varios Grammy Latinos y galardones internacionales. Su capacidad para adaptarse a las tendencias musicales, sin perder su estilo distintivo, le permite mantener una presencia constante tanto en escenarios como en plataformas digitales.

¿Cómo comprar en Teleticket?

Sigue estos pasos para adquirir tus entradas de forma segura:

  1. Ingresa a la web de Teleticket: Dirígete a la plataforma oficial (www.teleticket.com.pe).
  2. Crea tu cuenta de usuario: Registra tus datos personales, una contraseña y un correo electrónico vigente.
  3. Confirma tu registro: Revisa tu correo y haz clic en el enlace de verificación para activar tu cuenta.
  4. Busca el evento de David Bisbal: Utiliza el buscador o navega en la sección de conciertos para encontrar la fecha de Arequipa o Lima.
  5. Únete a la cola virtual: Al ingresar a la página del evento, entrarás automáticamente a una cola virtual. Espera tu turno.
  6. Selecciona zona y asientos: Elige la zona y los asientos disponibles. Haz clic en “reservar asiento” y luego en “comprar”.
  7. Realiza el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra.
  8. Verifica tu compra: Recibirás una confirmación y tus boletos aparecerán en la sección “MIS E-TICKETS”.
David Bisbal se prepara para reencontrarse con el público peruano. EFE/Isaac Esquivel
David Bisbal se prepara para reencontrarse con el público peruano. EFE/Isaac Esquivel

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