Migraciones lanza la II Feria del Pasaporte: atención sin cita previa y cobertura nacional en jornada única

Migraciones realizará la II Feria del Pasaporte con cobertura a nivel nacional.

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció la realización de la II Feria del Pasaporte, una jornada que promete atención sin cita previa y entrega del documento el mismo día para quienes requieren el pasaporte electrónico con urgencia.

Este sábado 9 de mayo, la entidad desplegará a más de 300 servidores en 26 agencias ubicadas en Lima, Callao y diversas regiones, con la meta de atender a más de 4.400 usuarios en una sola jornada.

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La iniciativa responde a la creciente demanda y a las dificultades que enfrentan quienes necesitan obtener su pasaporte de manera rápida, especialmente en épocas de alta movilidad por viajes, trabajo o estudios.

Para muchos ciudadanos, la posibilidad de realizar el trámite sin cita previa representa una oportunidad para resolver un pendiente que suele generar largas esperas y complicaciones.

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La feria se realizará de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y abarcará sedes tanto en la capital como en el interior del país, incluyendo agencias en Huánuco, Ucayali, Ica, Ayacucho, Cajamarca, Moquegua, Juliaca, Arequipa, Piura, Loreto, Cusco, Huancayo, Chimbote, además de jefaturas zonales en Chiclayo, Tacna, Puno, Trujillo, Tarapoto, Tumbes y Puerto Maldonado.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, destacó que el objetivo de la feria es “acercar el servicio a los ciudadanos, optimizando la atención y promoviendo un acceso más ágil, seguro y equitativo”.

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A lo largo de la jornada, el personal orientará y acompañará a los usuarios, para brindar una experiencia eficiente y transparente.

Qué necesitas

Para participar en la II Feria del Pasaporte, los interesados deben realizar el pago de la tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Pagalo.pe, usando el código 01810 y registrando el número de DNI.

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Con el comprobante de pago y el DNI vigente, los ciudadanos pueden acercarse a cualquiera de las sedes habilitadas y solicitar el trámite. El servicio estará disponible hasta agotar stock.

Migraciones realizará la II Feria del Pasaporte con cobertura a nivel nacional.

Éxito de la primera feria

La experiencia de la I Feria del Pasaporte, realizada en la agencia del Jockey Plaza, permitió procesar mil documentos en un solo día y fue vista como un ejemplo de la capacidad operativa de Migraciones.

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“Tenemos un compromiso con los usuarios, por lo que redoblaremos esfuerzos para continuar acercando los servicios en horarios extendidos a nivel nacional. Esta es solo la primera etapa de una larga campaña que busca que los ciudadanos obtengan su pasaporte sin inconvenientes y en el menor tiempo posible”, señaló el superintendente Alvarado Gómez.

Para la segunda edición, se ha incrementado la cantidad de operadores, enroladores, orientadores y personal de apoyo, con el fin de asegurar una atención ordenada durante toda la jornada. Según la entidad, el despliegue logístico permitirá reducir las filas y agilizar el acceso.

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Migraciones insiste en la importancia de no recurrir a tramitadores o intermediarios para evitar riesgos y posibles fraudes.

La feria representa una oportunidad para quienes necesitan el pasaporte electrónico de manera urgente y no han logrado obtener una cita previa. La estrategia nacional busca facilitar el acceso directo, disminuir la dependencia de terceros y promover la seguridad en la gestión de este documento esencial para los viajes internacionales.

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