Sheyla Rojas recuerda la vez que escuchó “Que me deje coja, sino next”: “Casi me desmayo, ahí sí me dio parálisis”

Sheyla Rojas fue la invitada especial de JB en ATV, donde no solo bromeó sobre su controvertida frase “Que me deje coja, sino next”, sino que también se animó a bailar la canción que hizo DJ Peligro con estas palabras.

La modelo recordó cómo reaccionó la primera vez que se viralizó su frase en unos audios. Sheyla Rojas indicó que en ese momento sí lo tomó con total seriedad, pero ahora ya todo está superado.

“Casi me desmayo, la verdad. Ahí sí me dio parálisis, ahí sí”, indicó Sheyla Rojas desatando las risas de la producción.

La joven dejó en claro que ya toma con tranquilidad estas palabras. Incluso, señaló que le gustaría hacer un Tiktok, pero no ha tenido tiempo.

Sheyla Rojas llegó a Perú hace unos días, indicando que ya extrañaba nuestra comida. Durante su estadía, visitó en programa América Hoy, donde dio algunos detalles sobre salud. La joven explicó por qué sus labios se apreciaban hinchados.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo, al principio ni siquiera podía comer. Estaba muy inflamada, de hecho, dije nunca más me hago, no quiero saber nada. Curada, no quiero saber nada”, comentó en entrevista en ‘América Hoy’.

Sin embargo, al día siguiente se mostró cortante respecto a este tema, resaltando que se encuentra en tratamiento y siente que está mejorando.

“Bueno, ya está, como dije, nunca más me vuelvo a hacer nada, y obviamente con mucho más cuidado, y si lo digo porque mucha gente me puede ver, mi consejo sería que tengan muchísimo cuidado de lo que se puedan hacer. A mi me sirvió de experiencia”, dijo bastante incómoda.

Janet Barboza continuó con el tema, preguntando cuál ha sido su diagnóstico, pues son muchos los especialistas que dicen que se trataría de una parálisis facial.

“Yo ya hablé de eso, yo ya les expliqué, sigo en terapia 1 vez por semana, me costó muchísimo. Para mi hablar todo este tiempo de esto, entiendo que muchos pueden salir y decir muchas cosas, pero los especialistas son los que saben. Está de más seguir hablando de esto, yo ya estoy hablando de otro tema, ya me parece innecesario porque ya lo he hablado mucho, y entiendo que eso vende, pero estoy mejorando,... pero yo ya lo hablé y siguen con el tema”, acotó.

SHEYLA ROJAS RECUERDA CUANDO ANTONIO PAVÓN LE FUE INFIEL

En su entrevista con América Hoy, el pasado 1 de marzo, Sheyla Rojas también habló de la infidelidad. La rubia indicó que a estas alturas no perdonaría que cometan esa falta de respeto con ella, sin embargo, recordó que en alguna ocasión sí lo pasó por alto, con su expareja Antonio Pavón.

Como se recuerda en el año 2013, ambos mantenían una relación que culminó cuando las cámaras del recordado programa “Amor amor amor” captaron al torero en una situación comprometedora con la modelo y actriz Milett Figueroa, en una discoteca al norte de Lima. Esto, poco tiempo después que la rubia dio a luz a Antoñito.

La popular ‘Shey shey’ decidió regresar con el padre de su hijo, pero por poco tiempo, pues nunca pudo olvidar la infidelidad. La modelo tomó la decisión de solo tener un acercamiento amical con Antonio Pavón, y aunque tuvieron fuertes enfrentamientos, hoy en día tienen una buena relación como padres.

Durante la conversación con Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza, la ex integrante de “Combate” contó que en sus relaciones pasadas sí ha sufrido una infidelidad. Además, señaló que tras una traición, nada vuelve a ser lo mismo.

“De hecho que sí (que ha perdonado una infidelidad). Me han sacado varias veces la vuelta y creo que no perdonaría una infidelidad. La veces que me han sacado la vuelta y he perdonado, no ha funcionado porque ya no es lo mismo”, dijo la también modelo de 34 años.

Asimismo, indicó que perdonó a Antonio Pavón porque es el padre de su hijo. “Una de las cosas más fuertes, en su momento, fue porque era el papá de mi hijo. Por los hijos a veces uno perdona, pero definitivamente se pierde la confianza y ya no es lo mismo”, explicó.

Sheyla Rojas recuerda infidelidad de Antonio Pavón. (Video: América TV/ América Hoy)

