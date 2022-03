Korina Rivadeneira y Mario Hart: así reaccionó su hija al enterarse que tendrá un hermanito

Korina Rivadeneira y Mario Hart le explican a su hija que tendrá un hermanito. (Foto: Instagram)

Hace unas semanas Mario Hart y Korina Rivadeneira revelaron que su familia iba a crecer, pues la modelo venezolana se encontraba embarazada de su segundo bebé. Es así que a través de su cuenta de Instagram revelaron cómo fue que ellos le contaron a su pequeña hija que tendrá un hermanito.

Larita se encuentra a pocos meses de cumplir 2 años de edad pero ya comprende muchas de las cosas que le dicen sus padres, por lo que ellos no han desaprovechado la oportunidad para mencionarle que no será la única hija de su matrimonio.

En las imágenes se puede oír a Korina Rivadeneira decirle a su pequeña que dentro de ella se encuentra creciendo una nueva vida, por lo que le pidió darle un beso en el abdomen, así como algunas muestras de cariño.

“ Mira esto. Acá adentro (señalando su barriga) hay un bebé. Un hermanito. Aquí adentro. Ahí está, escúchalo. ¿Le quieres dar un besito al hermanito? ”, le dice la modelo a Larita, quien se encontraba atenta a todo lo que hacía su madre.

Asimismo, Mario Hart al ver que su primogénita no le estaba haciendo mucho caso a su mamá, este decide intervenir con el ejemplo, enseñándole que es lo que debía darle cariño a la barriguita de Korina.

Finalmente Larita se acerca a la pancita de Korina Rivadeneira y le da un tierno beso. En otro momento, la menor le da cariño a su mamá para luego pedir que la bajen e irse a seguir jugando.

KORINA PREOCUPADA POR EL COMPORTAMIENTO DE SU PEQUEÑA

Tras saber que va a tener un nuevo hermanito, la pequeña Lara tiene cambios de humor que no logra comprender Korina Rivadeneira. Esto la motivo a pedir ayuda en sus historias de Instagram, pues ya no sabe como lidiar con su hija, quien no para de hacer diferentes berrinches.

“ ¿Qué hago mal? ¡Por Dios! ¿Qué estoy haciendo, qué me hace falta corregir? ¿Cómo corrijo esto? ”, dice bastante preocupada la modelo venezolana ante los repentinos cambios de actitud que ha tenido su menor.

La pareja vivió un emotivo momento al explicarle a su hija que dentro de Korina crecía un nuevo bebé.

LE EXPLICA A SU HIJA QUE NO DEBE PINTAR LAS PAREDES

A medida que crece la hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira, las travesuras forman parte de su día a día. Es así que la exchica reality utilizó su cuenta de Instagram para contar que su pequeña había pintado las paredes. Ella no dudó en corregir a su primogénita para que no lo vuelva a hacer.

En el video se puede observar como es que ella soluciona el tema y le enseña una lección a su menor. “ Las paredes no se dibujan, mi amor, muy bien, límpialo todo. Falta un poquito, eso. La pared no se dibuja ”, se le escucha decir.

Cabe precisar que la noticia de que va a tener un segundo hijo emocionó a sus miles de seguidores, así como compañeros y compañeras de trabajo, pues muchos sabían que ella quería convertirse en madre nuevamente.

