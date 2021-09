Esto es Guerra: ¿quién es Elías Montalvo, el concursante que cayó de varios metros de altura?

Elías Montalvo se encuentra en una clínica de San Isidro. (Foto: Instagram)

Elías Montalvo es un reconocido tiktoker que llegó a Esto es Guerra tras ganar un concurso. El joven se integró al programa y es un reconocido tiktoker que llegó a Esto es Guerra tras ganar un concurso. El joven se integró al programa y hoy es noticia tras protagonizar un terrible accidente.

El joven se encuentra en la Clínica Anglo Americana de San Isidro en una camilla y con collarín, pasando los análisis pertinentes, según indicó su madre Zaida Estrella.

Elías Montalvo tiene 25 años y cuenta con una gran legión de seguidores, los cuales se han sumado tras su entrada a Esto es Guerra.

El joven hizo noticia hace unas semanas tras enfrentarse con Mario Hart, quien llegó a golpearlo. Es por ello que se les retiró de forma temporal del programa. Sin embargo, días después, ambos regresaron al espacio de América TV.

Este martes 21 de septiembre, el joven causa conmoción entre sus fans y familiares tras caerse de varios metros de altura. Aún no dan detalles de su estado.

En la clínica se encuentra con el productor Peter Fajardo, el guerrero Pancho Rodríguez y familiares.

ELÍAS MONTALVO Y SU FAMA EN TIKTOK

Elías Montalvo colgó su primer video en TikTok en marzo del 2020. De ese momento, la popularidad le sonreiría. Hoy en día cuenta con más de 640 mil seguidores.

Sin embargo, su fama se catapultó tras publicar constantes imágenes con los chicos reality de Esto es Guerra.

En abril sería parte del concurso ‘TikTokers: Los rivales’ de Esto es guerra, donde participó con Rosángela Espinoza. Tras convertirse en los favoritos, la pareja se ganó el ansiado premio, los 10 mil soles de premio.

ELÍAS MONTALVO EN ESTO ES GUERRA

El concursante tuvo gran acogida en el público que fue convocado para esta temporada de Esto es Guerra, junto al tamnbién tiktoker Alejandro Pino ‘El chocolatito’, quien quedó segundo lugar en la competencia de Tiktok.

“Le doy gracias a la vida por las oportunidades y por las personas bonitas que me acompañan en este proceso ustedes. Gracias por tanto amor y tanto apoyo, hoy salimos con mucha garra”, escribió en ese entonces en sus redes sociales.

Elías Montalvo cayó a más de 40 metros de altura durante juego de EEG. (Foto: Captura América TV)

ELÍAS MONTALVO Y SU PELEA CON MARIO HART

Mario Hart y Elías Montalvo fueron retirados de Esto es Guerra por agredirse y llegar a las manos. Todo empezó cuando el tiktoker le dio un pastelazo en la cara con gran fuerza, a lo que el automovilista de inmediato reaccionó y lo golpeó. Después de ello, se ve cómo el esposo de Korina Rivadeneira se va hacia él para enfrentarlo.

Esta acción le valió para que sean retirados de Esto es Guerra. Sin embargo, muchos días después, los guerreros reaparecieron en el programa y tras pedirse disculpas, todo quedó olvidado.

El primero que habló fue Mario Hart, quien no dudó en pedirle disculpas a Elías por su actitud. “Me gustaría empezar aceptando que soy consciente que cometí un terrible error, en frio pude ver las imágenes y sentí una vergüenza enorme por ese día. Una acción tiene una reacción y nada puede justificar mi reacción. No fue la mejor pero quiero aclarar que mi intención jamás fue hacerle daño a Elías”, indicó.

“He tenido la oportunidad de hablar con él y ya le ofrecí las disculpas a Elías, lo hago públicamente, a ustedes (conductores y producción) también les pido disculpas y al público”, acotó.

Mario Hart indicó también que no tiene nada en contra del tiktoker. Además, prometió no volver a cometer ese tipo de acciones.

“Una acción lleva a una reacción y mi acción quedó sancionada, le he expresado a Elías que no tengo ningún problema contra él, fuera de cámaras no tenemos ninguna enemistad. Por mi parte no van a ocurrir este tipo de hechos. No soy una persona agresiva, me llevo bien con todos. Prometo que este tipo de hechos no van a volver a suceder”, concluyó.

ElÍAS MONTALVO Y SU REGRESO A ESTO ES GUERRA

Tras culminar el discurso de Mario Hart, continuó Elías Montalvo, quien inició aceptando las disculpas de su compañero.

“Antes de empezar acepto las disculpas de Mario, mi intención no es lastimar a nadie. Si él se sintió ofendido y lastimado por mí, le pido las disculpas del caso, al público, a los conductores, a mis compañeros y público en general”, señaló.

Dicho esto, ambos competidores se integraron a la competencia.

