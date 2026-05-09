Perú

ONP homenajea a madres pensionistas por el Día de la Madre en las sedes Yuyaq Casa del Pensionista

Las actividades incluyeron música, bailes, sesiones de belleza, sorteos y espacios de integración para adultas mayores afiliadas al Sistema Nacional de Pensiones

Guardar
Google icon
ONP celebra el Día de la Madre con homenaje a pensionistas en sedes Yuyaq a nivel nacional. (Foto: ONP)
ONP celebra el Día de la Madre con homenaje a pensionistas en sedes Yuyaq a nivel nacional. (Foto: ONP)

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizó un homenaje a cientos de madres pensionistas en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre. La actividad se desarrolló en las sedes de Yuyaq Casa del Pensionista, espacios creados para promover el bienestar físico, emocional e intelectual de los adultos mayores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones.

La jornada incluyó diversas actividades recreativas y de integración dirigidas a las madres pensionistas, quienes participaron en presentaciones artísticas, bailes, música en vivo y dinámicas grupales. Además, se realizaron sesiones de belleza, sorteos y encuentros diseñados para reconocer su trayectoria y dedicación familiar a lo largo de los años.

PUBLICIDAD

Según informó la ONP, el homenaje buscó destacar el esfuerzo de las madres que durante décadas trabajaron y aportaron al Sistema Nacional de Pensiones, permitiéndoles acceder actualmente a una pensión y formar parte de las actividades impulsadas por Yuyaq Casa del Pensionista en distintas regiones del país.

La ONP indicó además que es responsabilidad del empleador retener y abonar los aportes previsionales de los trabajadores afiliados al SNP.
La ONP indicó además que es responsabilidad del empleador retener y abonar los aportes previsionales de los trabajadores afiliados al SNP. Foto: Google Maps

Madres pensionistas participaron en actividades artísticas y recreativas

Durante la celebración, varias madres pensionistas protagonizaron presentaciones artísticas que llamaron la atención de los asistentes por su entusiasmo y energía. Entre ellas destacaron Olguita y Rosa, quienes, con más de 70 años, participaron en números de baile realizados en la sede de Yuyaq en San Juan de Miraflores.

PUBLICIDAD

La actividad también incluyó espacios de acompañamiento e integración emocional para madres adultas mayores que han atravesado situaciones difíciles, como la pérdida de familiares. Según indicó la institución, muchas de ellas encuentran en Yuyaq Casa del Pensionista un entorno de apoyo y socialización que contribuye a mejorar su calidad de vida.

Asimismo, la ONP informó que el evento contó con una transmisión en vivo mediante la plataforma Zoom para permitir la participación de pensionistas que no podían movilizarse hasta las sedes. Entre las asistentes destacó Carmen Vergara, una madre centenaria que acudió a la sede Yuyaq de Independencia para participar de las actividades organizadas por la institución.

Madres pensionistas participaron en actividades artísticas y recreativas organizadas por la ONP. (Foto: ONP)
Madres pensionistas participaron en actividades artísticas y recreativas organizadas por la ONP. (Foto: ONP)

ONP reafirma compromiso con el bienestar de los pensionistas

El jefe de la ONP, Gastón Remy, saludó a las madres pensionistas durante la celebración y resaltó la importancia de reconocer su aporte a la sociedad y al desarrollo de sus familias. “La ONP reafirma su compromiso con el bienestar integral de sus pensionistas, reconociendo en cada madre no solo su historia de esfuerzo, sino también su permanente capacidad de reinventarse y seguir aportando a la sociedad”, señaló.

La entidad destacó que las madres pensionistas continúan desarrollándose de manera activa mediante talleres y actividades permanentes que se realizan en las 12 sedes de Yuyaq Casa del Pensionista a nivel nacional. Estos espacios promueven actividades orientadas al aprendizaje, la recreación y la vida saludable en adultos mayores.

Una familia celebra el Día de la Madre en un restaurante. Una hija besa a su madre, que sostiene un ramo. Hay un banner de "Feliz 10 de Mayo" y comida en la mesa.
Una familia celebra el 10 de mayo, Día de las Madres, con un festín en un restaurante decorado, compartiendo risas, regalos y momentos de unión familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estas iniciativas, la ONP busca fortalecer la autonomía y participación social de los pensionistas, fomentando entornos de integración y acompañamiento para las personas adultas mayores. Las actividades organizadas por el Día de la Madre forman parte de las acciones que impulsa la institución para reconocer y valorar el rol de las madres pensionistas en la sociedad peruana.

Temas Relacionados

Día de la MadreONPPensionistasperu-noticias

Más Noticias

Vivian Baella contó que Alianza Lima fichó a Flavia Montes antes de la final con San Martín: “Le dieron un monto alto y un inmueble”

La exvoleibolista y ahora panelista también señaló que la central peruana estuvo muy cerca de volver a Regatas Lima, pero Cenaida Uribe la convenció de ponerse la camiseta ‘blanquiazul’

Vivian Baella contó que Alianza Lima fichó a Flavia Montes antes de la final con San Martín: “Le dieron un monto alto y un inmueble”

El aeropuerto Jorge Chávez es el sexto mejor de Latinoamérica, de acuerdo al ranking de ACI-LAC

El principal terminal aéreo del país movilizó 25,5 millones de pasajeros durante el 2025 y registró el mayor crecimiento regional en transporte de carga aérea

El aeropuerto Jorge Chávez es el sexto mejor de Latinoamérica, de acuerdo al ranking de ACI-LAC

“Entraron millones y se ha despilfarrado”: Rainer Torres criticó a la directiva de Universitario por mal momento deportivo

El exjugador de la ‘U’ señaló que Franco Velazco y compañía son los únicos que saben en qué se gastó el dinero del club

“Entraron millones y se ha despilfarrado”: Rainer Torres criticó a la directiva de Universitario por mal momento deportivo

Anghela Barboza se despide de Géminis para iniciar una nueva etapa en Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La central nacional agradeció a las autoridades deportivas e institucionales del club tras siete meses en el cuadro de Comas. El próximo curso defenderá la camiseta del conjunto de Pueblo Libre

Anghela Barboza se despide de Géminis para iniciar una nueva etapa en Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Día de la Madre 2026: 67,7% de las madres peruanas en edad de trabajar participa en la actividad económica

El INEI señaló que la tasa de ocupación de las madres peruanas llegó al 95,8%, reflejando una alta participación femenina en el mercado laboral

Día de la Madre 2026: 67,7% de las madres peruanas en edad de trabajar participa en la actividad económica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

Roberto Sánchez tiene denuncias pendientes en la SAC del Congreso: ¿Cómo quedan?

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitivamente

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

ENTRETENIMIENTO

‘La Segura’, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al contar que su cirugía no funcionó y ahora enfrenta más dolor

‘La Segura’, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al contar que su cirugía no funcionó y ahora enfrenta más dolor

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

David Bisbal anuncia su regreso a Lima: fecha, lugar, venta de entradas y más detalles de su concierto

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como Miss Perú

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

DEPORTES

Resultados de la fecha 14 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 14 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Vivian Baella contó que Alianza Lima fichó a Flavia Montes antes de la final con San Martín: “Le dieron un monto alto y un inmueble”

“Entraron millones y se ha despilfarrado”: Rainer Torres criticó a la directiva de Universitario por mal momento deportivo

Anghela Barboza se despide de Géminis para iniciar una nueva etapa en Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La asistencia de Gianluca Lapadula no alcanzó: Spezia perdió la categoría y descendió a la Serie C de Italia