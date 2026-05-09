ONP homenajea a madres pensionistas por el Día de la Madre en las sedes Yuyaq Casa del Pensionista

ONP celebra el Día de la Madre con homenaje a pensionistas en sedes Yuyaq a nivel nacional. (Foto: ONP)

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizó un homenaje a cientos de madres pensionistas en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre. La actividad se desarrolló en las sedes de Yuyaq Casa del Pensionista, espacios creados para promover el bienestar físico, emocional e intelectual de los adultos mayores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones.

La jornada incluyó diversas actividades recreativas y de integración dirigidas a las madres pensionistas, quienes participaron en presentaciones artísticas, bailes, música en vivo y dinámicas grupales. Además, se realizaron sesiones de belleza, sorteos y encuentros diseñados para reconocer su trayectoria y dedicación familiar a lo largo de los años.

PUBLICIDAD

Según informó la ONP, el homenaje buscó destacar el esfuerzo de las madres que durante décadas trabajaron y aportaron al Sistema Nacional de Pensiones, permitiéndoles acceder actualmente a una pensión y formar parte de las actividades impulsadas por Yuyaq Casa del Pensionista en distintas regiones del país.

La ONP indicó además que es responsabilidad del empleador retener y abonar los aportes previsionales de los trabajadores afiliados al SNP. Foto: Google Maps

Madres pensionistas participaron en actividades artísticas y recreativas

Durante la celebración, varias madres pensionistas protagonizaron presentaciones artísticas que llamaron la atención de los asistentes por su entusiasmo y energía. Entre ellas destacaron Olguita y Rosa, quienes, con más de 70 años, participaron en números de baile realizados en la sede de Yuyaq en San Juan de Miraflores.

PUBLICIDAD

La actividad también incluyó espacios de acompañamiento e integración emocional para madres adultas mayores que han atravesado situaciones difíciles, como la pérdida de familiares. Según indicó la institución, muchas de ellas encuentran en Yuyaq Casa del Pensionista un entorno de apoyo y socialización que contribuye a mejorar su calidad de vida.

Asimismo, la ONP informó que el evento contó con una transmisión en vivo mediante la plataforma Zoom para permitir la participación de pensionistas que no podían movilizarse hasta las sedes. Entre las asistentes destacó Carmen Vergara, una madre centenaria que acudió a la sede Yuyaq de Independencia para participar de las actividades organizadas por la institución.

PUBLICIDAD

Madres pensionistas participaron en actividades artísticas y recreativas organizadas por la ONP. (Foto: ONP)

ONP reafirma compromiso con el bienestar de los pensionistas

El jefe de la ONP, Gastón Remy, saludó a las madres pensionistas durante la celebración y resaltó la importancia de reconocer su aporte a la sociedad y al desarrollo de sus familias. “La ONP reafirma su compromiso con el bienestar integral de sus pensionistas, reconociendo en cada madre no solo su historia de esfuerzo, sino también su permanente capacidad de reinventarse y seguir aportando a la sociedad”, señaló.

La entidad destacó que las madres pensionistas continúan desarrollándose de manera activa mediante talleres y actividades permanentes que se realizan en las 12 sedes de Yuyaq Casa del Pensionista a nivel nacional. Estos espacios promueven actividades orientadas al aprendizaje, la recreación y la vida saludable en adultos mayores.

PUBLICIDAD

Una familia celebra el 10 de mayo, Día de las Madres, con un festín en un restaurante decorado, compartiendo risas, regalos y momentos de unión familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estas iniciativas, la ONP busca fortalecer la autonomía y participación social de los pensionistas, fomentando entornos de integración y acompañamiento para las personas adultas mayores. Las actividades organizadas por el Día de la Madre forman parte de las acciones que impulsa la institución para reconocer y valorar el rol de las madres pensionistas en la sociedad peruana.